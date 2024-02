„Sie war klug und einfühlsam“ Gedenkstätte Ravensbrück trauert um Holocaust-Überlebende Batsheva Dagan

Die Gedenkstätte Ravensbrück trauert um die Holocaust-Überlebende Batsheva Dagan. Die Pädagogin und Psychologin sei am 25. Januar im Alter von 98 Jahren in der Nähe von Tel Aviv gestorben, so eine Mitteilung der Fürstenberger Gedenkstätte am Freitag.

Als ebenso einfühlsame wie eindringliche Zeitzeugin habe sie bis ins hohe Alter ihre Zuhörerinnen und Zuhörer tief beeindruckt, hieß es.

„Sie war eine kluge und einfühlsame Person, die viele Kolleginnen und Kollegen wie auch Teilnehmende in den Zeitzeugengesprächen und gemeinsamen Seminaren tief beeindruckt hat“, fügte Gedenkstättenleiterin Andrea Genest an.

Die Holocaust-Überlebende Batsheva Dagan (1925-2024). © dpa/RONNY HARTMANN

Die 1925 geborene Batsheva Dagan unternahm nach Angaben der Gedenkstätte 1941 Botengänge in das Warschauer Ghetto, wo sie mit den Führern des dortigen Widerstands zusammentraf. Als ihre Eltern und eine Schwester bei der Auflösung des Ghettos 1942 nach Treblinka deportiert und ermordet wurden, konnte sie mit gefälschten Papieren nach Deutschland gelangen, wo sie als Dienstmädchen in Schwerin arbeiten musste.

Infolge einer Denunziation wurde sie jedoch als Jüdin enttarnt und über verschiedene Haftstationen im Mai 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt. Sie wurde auf zwei Todesmärsche geschickt, ihre Befreiung durch britische Soldaten erlebte sie schließlich am 2. Mai 1945 im mecklenburgischen Lübz.

Nach dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 bat die Familie die Gedenkstätte Ravensbrück, die inzwischen Pflegebedürftige zu ihrem Schutz nach Deutschland zu holen. Sie war dann zunächst in Berlin und später bei guten Freunden in Magdeburg. Kurz vor ihrem Tod kehrte Dagan nach Angaben der Gedenkstätte nach Israel zurück, wo sie nun im Kreis ihrer Familie starb. (dpa)