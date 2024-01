Verglühter Asteroid in Brandenburg Tauwetter erschwert Suche nach Resten von Sar2736

Nachdem ein Asteroid über Brandenburg verglüht ist, suchen Neugierige um den Ort Nennhausen im Landkreis Havelland herum nach Überresten. Wie erfolgreich sie sein werden, hängt von der Größe ab – und vom Wetter. „Sie können Stücke finden, die einen halben Meter groß sind, das kann ganz stark variieren“, sagte Professor Lutz Hecht, der am Museum für Naturkunde Berlin forscht. Wenn es wie derzeit jedoch taue, werde die Suche aber schwierig bei matschiger Oberfläche.

Sandro Huxdorf, der aus dem Dorf kommt, sah den Asteroiden mit eigenen Augen. „Ich habe mich dann gewundert, warum der Himmel plötzlich hell aufleuchtete“, sagte er. Er machte sich auf die Suche nach Überresten, räumte aber ein: „Es ist wie eine Nadel im Heuhaufen.“

Eine Kamera des Planetariums mit Sternwarte in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern zeichnete nach eigenen Angaben in der Nacht eine Feuerkugel auf. Auf Facebook schrieb das Planetarium: „Momentan macht sich eine Gruppe aus dem Meteorbeobachterkreis in Brandenburg auf die Suche nach dem kleinen ,Steinchen’.“

Asteroiden, Meteore und Meteoriten Ein Asteroid ist ein astronomischer Körper, der sich auf einer Bahn um die Sonne bewegt und eine Größe von mehr als einem Meter hat. Als Meteoroid wird ein kleinerer Körper im Weltraum bezeichnet, der bis zu einigen Metern Größe haben kann. Wenn ein Meteoroid in die Erdatmosphäre eintritt und verglüht, nennt man ihn Meteor. Wenn ein Teil eines Meteoroiden auf der Erde aufschlägt, spricht man von einem Meteoriten. Streng genommen sind also nur Teile eines Himmelskörpers, die auch auf der Erde aufzufinden sind, Meteoriten. Als Bolide, Feuerkugel oder Feuerball wird ein besonders heller Meteor bezeichnet. (Tsp)

Ende April vergangenen Jahres hatte eine Feuerkugel über Elmshorn in Schleswig-Holstein aufgeleuchtet. Kurz darauf wurden Brocken des Meteoriten von einigen Hundert Gramm bis mehreren Kilogramm Gewicht gefunden. In Frankreich war Mitte Februar 2023 ein Meteorit niedergegangen. Auch dieser ebenfalls etwa ein Meter große Asteroid war schon einige Stunden zuvor bemerkt worden. In den Tagen danach wurden in der Normandie etwa ein Dutzend Stücke gefunden.

Einige erlaubten sich in Nennhausen nach dem Verglühen des Asteroiden einen Scherz: Sie nahmen sich einen großen Stein, malten ihn schwarz an und zeigten ihn anderen – es war jedoch kein Rest des nächtlichen Überraschungsbesuchers von oben.

Die Asteroidenüberwachung der US-Raumfahrtagentur Nasa hatte den Feuerball für Sonntagfrüh um 1.32 Uhr (MEZ) bei Nennhausen westlich von Berlin angekündigt. In sozialen Medien kursierten anschließend zahlreiche Bilder und Videos. Demnach war der Feuerball selbst noch in Leipzig und Prag zu sehen.

In und um Nennhausen verursachte der Asteroid nach Angaben der Polizei keine Schäden. „Wir haben keine Mitteilung aufgrund dieses Vorkommnisses“, sagte die Dienstgruppenleiterin der Polizeiinspektion Havelland, Petra Ortelt. Es gebe keine Meldungen über Sachschäden oder Verletzte. „Wir waren genauso überrascht über diese Mitteilung“, sagte sie. Mit Blick auf die Suche nach möglichen Bruchstücken betonte sie, dass das Gebiet um Nennhausen sehr groß sei.

Entdeckt wurde der Asteroid mit etwa einem Meter Durchmesser dem Minor Planet Center (MPC) zufolge wenige Stunden zuvor vom ungarischen Astronomen Krisztián Sárneczky. Der Himmelskörper erhielt die vorläufige Bezeichnung Sar2736, inzwischen wird er als 2024 BX1 geführt. In den vergangenen Jahren war es schon mehrfach gelungen, kleine Asteroiden noch vor dem Verglühen in der Atmosphäre auszumachen. (dpa)