Woidke ernennt Ranft-Nachfolger Neuer Staatssekretär für Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher

Jetzt ist es offiziell: Thomas Götz wird neuer Staatssekretär im Brandenburger Gesundheitsministerium von Ursula Nonnemacher (Grüne). Wie die Staatskanzlei mitteilte, wird Götz am Dienstag von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zum Nachfolger von Michael Ranft ernannt – am selben Tag tritt der 51-Jährige seinen Dienst als Gesundheits-Staatssekretär an. Über die Personalie hatten die PNN bereits in der Vorwoche berichtet.

Thomas Götz, von 2021 bis 2023 in Berlin Staatssekretär für Gesundheit und Pflege bei Senatorin Ulrike Gote (Grüne), ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen. Zudem war er Amtschef in der Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Sein Vorgänger wurde Anfang des Jahres auf eigenen Wunsch in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Im Vorfeld hatte es nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus den Reihen der Koalition teils Kritik an der Nachbesetzung geben, weil sie rund acht Monate vor der Landtagswahl stattfindet. Die Landtagsabgeordnete der mitregierenden CDU, Saskia Ludwig, hatte gefordert, bis zum Ende der Legislaturperiode auf die Nachbesetzung und damit auf den zweiten Staatssekretär zu verzichten. Schließlich habe ein neuer Staatssekretär schon nach wenigen Monaten Anspruch auf Versorgungsbezüge, wenn das Amt nach der Wahl neu besetzt würde, weil die Regierung wechsle. In Brandenburg wird am 22. September ein neuer Landtag gewählt.

Die zweite Staatssekretärin im Ressort, das neben Gesundheit auch Soziales, Integration und Verbraucherschutz abdeckt, ist seit gut einem Jahr Antje Töpfer. Sie ist zuständig für Regierungskoordination und Verbraucherschutz – und will bei der Landtagswahl als Spitzenkandidatin der Grünen antreten.