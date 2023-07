Aus Brandenburg-Paket Park Sanssouci erhält 1,7 Millionen Euro für umweltfreundliche Energie

Für die umweltfreundliche Energieversorgung von Gebäuden im Park Sanssouci erhält die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten rund 1,7 Millionen Euro an Landesmitteln. Für eine Fotovoltaikanlage auf den Dachflächen des Schirrhofgeländes sollen in diesem und im kommenden Jahr insgesamt gut 890.000 Euro bereitgestellt werden, wie das brandenburgische Kulturministerium am Montag (31. Juli) mitteilte.

Der Einbau einer Holzheizung in der Hofgärtnerei Sanssouci wird in den beiden Jahren mit insgesamt rund 810.000 Euro unterstützt. In der Gärtnerei werden Pflanzen für den Park aufgezogen und gepflegt. Die Stiftung hatte bereits angekündigt, für den Betrieb der neuen Heizung künftig eigenes Schnittgut aus dem Park zu nutzen.

Für die Hofgärtnerei entsteht derzeit unterhalb der Maulbeerallee ein Neubau in Holzbauweise. Die Holzheizung wird in einem Bestandsbau installiert. Die Stiftung investiert knapp neun Millionen Euro in den Neubau, finanziert aus Mitteln des zweiten Sonderinvestitionsprogramms von Bund und Ländern.

Viel Geld im Brandenburg-Paket Das Brandenburg-Paket ist ein Entlastungspaket des Landes. Es beinhaltet zwei Milliarden Euro für Entlastungsmaßnahmen zur Abmilderung der Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der Energiekrise in den Jahren 2023 und 2024. Das Kulturministerium stellt im Rahmen des Brandenburg-Paketes insgesamt 39 Millionen Euro für zwei Kultur-Hilfspakete bereit. Mit 20 Millionen Euro werden technische und bauliche Maßnahmen in Brandenburger Kultureinrichtungen unterstützt, die einen substanziellen Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs oder zur Verbesserung der Eigenversorgung und damit zur Entlastung der Strom-, Gas- und Fernwärmenetze leisten und den Verbrauch fossiler Energieträger spürbar verringern. Mit weiteren 19 Millionen Euro wird das Programm ‚Kulturfonds Energie des Bundes‘ kofinanziert, um den gesamten Mehrbedarf durch gestiegene Energiekosten bei den Einrichtungen auszugleichen. (epd)

Im Schirrhof und seinen Werkstätten in der Lennéstraße mit den Meisterbereichen Maurer-, Maler-, Schlosser-, Sanitär- und Sicherheitstechnik werden Leistungen für den Betrieb der Stiftung und den Substanzerhalt mit zum Teil hohem Energieaufwand ausgeführt.

Der Erhalt historischer Gebäude und der Ausbau erneuerbarer Energien seien ein Gebot ökologischer Nachhaltigkeit, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Brandenburg liege beim Ausbau der erneuerbaren Energien bereits im Spitzenfeld. Das Land müsse jedoch noch besser werden. Es sei erfreulich, dass die Schlösserstiftung ihre Abhängigkeit von fossil erzeugter elektrischer Energie und damit ihren CO₂-Fußabdruck reduzieren wolle. Die Fotovoltaikanlage und die Holzheizung seien wichtige Schritte in diese Richtung, so Schüle.