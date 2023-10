Eröffnung Anfang 2024 Keine Gerüste mehr vor der neuen Potsdamer Synagoge

Wenige Monate vor der Eröffnung des Neubaus der Potsdamer Synagoge in der Schloßstraße sind die Gerüste vor dem modernen Sakralbau in der Nähe des Landtags abgebaut worden. Es herrscht nun freie Sicht auf die Fassade des jüdischen Gotteshauses.

Um den Bau des Synagogenzentrums auf Kosten des Landes nach Plänen des Architekten Jost Haberland war in der jüdischen Community in Potsdam jahrelang gestritten worden. 2021 schloss das Land mit dem Zentralrat der Juden und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) eine Vereinbarung, die sicherstellen sollte, dass bei Planung, Bau und Betrieb die Interessen der künftigen Nutzer berücksichtigt werden. Baubeginn war im November 2021, das Richtfest wurde im Sommer 2022 gefeiert.

Die historische Potsdamer Synagoge wurde nach der NS-Pogromnacht von 1938 zweckentfremdet, 1945 bei einem Luftangriff zerstört und später abgerissen. An ihrem früheren Standort wurde zu DDR-Zeiten ein Wohnhaus errichtet. Dort erinnert eine Gedenktafel an die alte Synagoge.

Die neue Synagoge soll wie geplant Anfang 2024 eröffnen und an die ZWST, die zukünftige Betreiberin des Gotteshauses, übergeben werden. Das hatten die religionspolitischen Sprecher der brandenburgischen Regierungskoalition, Johannes Funke (SPD), André Schaller (CDU) und Petra Budke,(Grüne) Ende September mitgeteilt.

Der Bau gehöre zu einer Reihe von Maßnahmen zur Förderung jüdischen Lebens im Land, hatte SPD-Politiker Funke erklärt. Der Synagogenbau zeige, „wie willkommen und wertvoll uns jüdisches Leben in Brandenburg ist“, sagte CDU-Mann Schaller. Grünen-Politikerin Budke dankte der ZWST und dem Zentralrat für ihr Engagement.