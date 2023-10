Grundsteinlegung in der Waldstadt Potsdamer Genossenschaft baut Hochhaus

Der Ausblick dürfte schön werden: Statt von unten wird man die Bäume der Ravensberge aus den oberen Etagen des Neubaus künftig von oben sehen. In der Waldstadt wird ein neues Hochhaus gebaut. Am Donnerstag wurde in der Straße Zum Kahleberg feierlich der Grundstein gelegt. Zwölf Stockwerke soll ein Gebäude haben, ein anderes fünf. Insgesamt sollen 83 Wohnungen entstehen. Bauherr ist die Potsdamer Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“.

Vorstand Sebastian Krause geht von einer Fertigstellung Ende 2025 aus. Durch das Bauen in die Höhe werde weniger Fläche versiegelt, sagte er. Auch Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sprach sich dafür aus, mehr in die Höhe zu bauen. „Hochhäuser sind zu Unrecht in Verruf geraten.“ Potsdam wachse weiter, sagte Schubert. Wenn man weniger in die Natur eingreifen wolle, seien höhere Häuser eine Lösung.

29 Wohnungen werden vier oder mehr Zimmer haben, die vor allem Familien zugutekommen sollen. Das Vorhaben wird frei finanziert. Aufgrund der gestiegenen Baukosten wird von einer Investitionssumme von rund 25 Millionen Euro ausgegangen. Wie viel genau, steht noch nicht fest. Deshalb ist auch die Miethöhe noch nicht ganz klar. Krause geht aber davon aus, dass sie im Bereich des Mietspiegels liegen werde. Im vergangenen Jahr war die vom Alpenverein zum Bouldern genutzte alte Sero-Halle abgerissen worden. Im Winter wurden vor Ort Bäume gefällt.

Die Genossenschaft Die „Karl Marx“ ist Potsdams größte Wohnungsgenossenschaft. Im Bestand hat sie rund 6600 Wohnungen. Derzeit baut sie auch in der Potsdamer Mitte. Dort entstehen in der Nähe des Alten Markts 46 Wohnungen, davon gehen 13 an Mieter mit Wohnberechtigungsschein.

Die Genossenschaft will mit dem Neubau auch eine Angebotslücke schließen. Bisher seien besonders viele Dreizimmerwohnungen im Bestand der Genossenschaft vorhanden, hieß es. Es gebe aber auch Nachfragen von Familien, die mehr Zimmer benötigten. Im rollstuhlgerechten Erdgeschoss des Hochhauses soll eine betreute Wohnform Platz finden, eventuell eine Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte. Im obersten Stockwerk ist eine Gästewohnung für Mitglieder vorgesehen.

Siegerentwurf. Die Pläne für das Areal sind Ergebnis eines Wettbewerbs von 2017. Das Berliner Büro Bruno Fioretti Marquez Architekten setzte sich durch. © Bruno Fioretti Marquez Architekten, Berlin / Bruno Fioretti Marquez Architekten, Berlin

Wie berichtet sind die Pläne für das Areal Ergebnis eines Wettbewerbs, der im Jahr 2017 stattgefunden hat. Dabei setzte sich das Berliner Büro Bruno Fioretti Marquez Architekten durch. Die Jury hatte seinerzeit gelobt, dass durch das Hochhaus weniger Bäume gefällt würden als bei einer flacheren Bauweise. Anschließend gab es Kritik von den Grünen, die eine niedrigere Bebauung forderten.

