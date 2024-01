Potsdam Heute, 12. Januar 2024 Treckerfahrer Woidke

Guten Morgen,

Olaf, i hol di mit’m Traktor ab, Olaf, mit dem, da mach’ i niemals net schlapp. Und dann spui i Mundharmonika, denn romantisch bin i ja a. Ob dieser bayerische Gassenhauer von Wolfgang Fierek (hier als Video von 1986 - zum Schreien!) Dietmar Woidke durch den Kopf gegangen sein mag, als er gestern wie sein SPD-Parteikollege Olaf Scholz in Cottbus mit dem Dienstwagen vorfuhr? Ministerpräsident und Kanzler waren zu Gast bei der Inbetriebnahme des modernsten und größten ICE-Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn - einem wichtigen Projekt im Zuge des Strukturwandels in der Lausitz.

Brandenburger Bauern nutzten den Termin mit viel Politikprominenz für ihren Protest gegen Subventionskürzungen. Rund 500 Menschen mit hunderten Fahrzeugen waren nach Cottbus gekommen. Die Polizei leitete vor einer Rede von Scholz eine Kolonne von Traktoren an der Halle des neuen Bahnwerks vorbei. Der Kanzler ging in seiner Rede nicht auf die Proteste der Bauern ein, sprach auch nicht mit ihnen direkt, aber hinterher mit Landesbauernpräsident Henrik Wendorff, wie Tagesspiegel-Kollege Christoph Kluge berichtet, der vor Ort war.

Anders Woidke. „Ich kann Trecker fahren, ich kann Kühe melken“, sagte er zu den Bauern. Denn der märkische Regierungschef ist anders als der städtische Hanseat und Wahl-Potsdamer Scholz vom Fach. Er wuchs auf einem seit Jahrhunderten im Familienbesitz befindlichen Bauernhof im Kreis Forst in der Niederlausitz auf, studierte 1982 Landwirtschaft sowie Tierproduktion und Ernährungsphysiologie in Berlin. Die Subventionskürzungen auf Bundesebene müssten zurückgenommen werden, so Woidke, der sich bereits am Montag beim Protest Hunderter Bauern in Potsdam hinter deren Anliegen gestellt hatte.

Es singt, im Jahr der Landtagswahl, noch einmal Wolfgang Fierek für Woidke. „Ich hock drob’n auf’m Schleudersitz, koaner hoit mi auf.“ Und jetzt alle: „Olaf, i hol di mit’m Traktor ab, Olaf, mit dem, da mach’ i niemals net schlapp ...“

