Potsdam setzt Zeichen gegen Rechts Tausende Teilnehmer bei Protestdemo auf dem Alten Markt – auch Kanzler Scholz ist vor Ort

Tausende Menschen haben sich am Sonntag auf dem Alten Markt in Potsdam versammelt, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Unter den Teilnehmern waren auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD). Auch die Brandenburger Landtags-Fraktionschefs von SPD, CDU, Linke, Grüne kamen auf den Alten Markt. Zu sehen waren zahlreiche Plakate, auf denen Schriftzüge wie „Neu Fahrland wehrt sich“, „Wir halten zusammen“ oder „Welche Beweise brauchen wir noch“ zu lesen waren.

Anlässlich eines Treffens radikaler Rechter mit AfD-Politikern hatte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zu der Kundgebung aufgerufen. Anlass sei die Berichterstattung über dieses Treffen in Potsdam, bei dem über einen Plan zur massenhaften Vertreibung von Migranten gesprochen worden sei, teilte die städtische Pressestelle am Freitag mit. „Potsdam stellt sich gegen solche Hetzer - dagegen wehren wir uns“, sagte Schubert. „Was brauchen wir noch, um zu erkennen, dass es in Deutschland wieder eine Nazipartei gibt. Wer glaubt eigentlich noch, dass wenn wir sie nicht stoppen, die neuen Nazis, sie nicht das umsetzen, was sie ankündigen zu tun. Die Verharmlosung muss enden.“

Potsdam wehre sich seit zwei Jahrzehnten gegen jeden rechten Aufmarsch, so der Rathauschef: „Wir zeigen: Potsdam hält nicht still, Potsdam überlässt den Rechten nicht die Straßen und die Köpfe.“

„An der Zeit, Gesicht zu zeigen“

„Diese Pläne erinnern an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte“, hatte Schubert laut Mitteilung zuvor gesagt. Daher sei es an der Zeit, Gesicht zu zeigen und die Demokratie zu verteidigen. „Kommen Sie auf den Alten Markt und bekennen Sie Farbe“, so Schubert im Vorfeld der Demonstration. „Wehren wir uns gemeinsam gegen die Gefahr, die unserem ganzen Land von rechts droht!“ Schubert ist Vorsitzender des Bündnisses „Potsdam! bekennt Farbe“ für eine weltoffene Stadt.

Das Medienhaus Correctiv hatte Rechercheergebnisse zu einem Treffen radikal rechter Kreise mit Extremisten und AfD-Funktionären in Potsdam veröffentlicht. Bei dem Treffen stellte der Taktgeber der rechtsextremen Identitären Bewegung, der Österreicher Martin Sellner, Ideen dazu vor, wie erreicht werden könne, dass mehr Ausländer Deutschland verlassen und wie Menschen mit Einwanderungsgeschichte zur Assimilation gedrängt werden könnten. (mit dpa)