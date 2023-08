Potsdamer Grundschule am Telegrafenberg erhält Neubau Bis 2029 sollen Container ersetzt werden

Die Stadt Potsdam hat sich mit dem Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) auf die Nutzung eines Grundstückes an der Heinrich-Mann-Allee geeinigt. Dort soll die 2019 gegründete und in Modulen untergebrachte Grundschule am Telegrafenberg bis zum Schuljahr 2029/30 einen Neubau erhalten.

Ich freue mich, dass wir nun mit den Planungen starten können. Mike Schubert (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Potsdam.

Mit einem vereinbarten Letter of Intent (LOI) könnten die Verhandlungen für den Grundstückskauf beginnen, teilte die Stadt am Freitagnachmittag (4. August) mit. „Ich freue mich, dass wir nun mit den Planungen starten können“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Der Neubau der Schule solle wenige Meter neben dem jetzigen Standort in der Hannah-Arendt-Straße errichtet werden.

Bis Oktober werde eine Auslobung erarbeitet, damit im November der Realisierungswettbewerb veröffentlicht werden könne. Dieser solle im Sommer 2024 abgeschlossen sein, hieß es. 2026 werde mit bauvorbereitenden Maßnahmen begonnen. Die Planungen würden mit dem Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) abgestimmt. Denn die benachbarte EJF-Kita werde zum Schulhort umgewandelt. Für die Kita entstehe ein Neubau.

Die Grundschule in der Heinrich-Mann-Allee ist stark nachgefragt und muss dringend erweitert werden. Gleich nebenan entstehen 341 Wohnungen der Pro Potsdam. In der Waldstadt Süd ist zudem eine Gesamtschule vorgesehen. Doch die Planung stockt, weil nach Anwohnerklagen zunächst der Bebauungsplan geändert werden muss. Die ursprünglich für 2026 geplante Eröffnung ist längst nicht mehr zu halten. Auch die Plätze an Gymnasien sind knapp. Deshalb wird an bestehenden Standorten aufgestockt.