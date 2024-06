Wochenendtipps für Potsdam Scherbenhaufen, „Echte Ärzte“ im Lindenpark und ein Mob

Ganz bestimmt haben Sie noch alle Tassen im Schrank und die eine oder andere übrig? Das Rechenzentrum lädt heute zum Polterabend „Der Mensch versinkt im Kosmos“: Vor dem denkmalgeschützten 18-teiligen Mosaik von Fritz Eisel „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ entsteht aus einem Scherbenhaufen eine Art Fortsetzung. Die Künstler Anna Schiefer und Björn Kühn aus Cottbus werden aus Scherben die 19. Tafel entstehen lassen, die heutige Perspektiven wiedergeben soll.

Zuvor muss entsprechend Material zerteppert werden, dazu dürfen Sie Geschirr mitbringen und ab 17 Uhr mitpoltern, und wie es sich für dieses Ritual gehört, legt anschließend ein DJ auf. Sie können sich aber auch live verarzten lassen. Im Lindenpark spielt ab 20 Uhr die fantastische Band „Echte Ärzte“, die aus zehn Fachärzten aus Berlin und Potsdam besteht, Klassik-Rock mit Bläserbegleitung und Gesang. Der Konzerterlös ist für den Kinderzirkus Montelino bestimmt.

Steffi Pyanoe schreibt für die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) die Kolumnen „Einfach Potsdam“ (Freitag) und „Pyanissimo“ (jeden zweiten Dienstag).

Kurz vor der Wahl beruhigen wir uns alle wieder, zum Beispiel im Kino: Das Thalia zeigt „Überleben in Brandenburg“, der 2023 in Seebeck in Ostprignitz-Ruppin mit Zoltan Paul, Adele Neuhauser und Dietrich Hollinderbäumer gedreht wurde: Alter weißer Mann mit Herzproblemen und Migrationshintergrund mischt in einem Brandenburger Dorf unfreiwillig den Bürgermeisterwahlkampf auf.

Oder Sie gönnen sich einen Tapetenwechsel: Die AE-Galerie in der Charlottenstraße zeigt passend zur Fotoausstellung „Georgien“ Freitag um 19 Uhr den Georgischen Spielfilm „Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?“, der 2021 auf der Berlinale 2021 mit dem Fipresci-Preis ausgezeichnet wurde.

Sonntag gibt’s was zu Hören: Beim Symphonic Mob „Ihr spielt die Musik! Spielt MIT uns!“ kann jeder mitmachen, der ein Instrument beherrscht und mal in einem Orchester mitspielen möchte. Die Kammerakademie Potsdam hatte dazu eingeladen, die erste Probe fand im Mai statt. Nun wird es am Sonntag rnst: Um 16 Uhr beginnt das Konzert in der Waschhaus-Arena. Gespielt werden Prokofjews „Tanz der Ritter“ und Georges Bizets „Pastorale & Farandole“. Besucher sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.

Im Grünen ist es auch schön: Um 14 Uhr werden in der Grünen Pause im Volkspark Wiesenblumen entdeckt, und um 15 Uhr geht es zu den seltenen Wildpflanzen, beispielsweise Orchideen, im Park Sanssouci, Treffpunkt ist im Botanischen Garten.