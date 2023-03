Macron kommt nach Potsdam Bundeskanzler kündigt Besuch des Präsidenten an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Wahlkreisgespräch am Sonnabend im Bürgerhaus am Schlaatz einen Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Potsdam angekündigt. Auf eine Frage zur Zukunft der Europäischen Union erklärte Scholz, er habe mit Macron darüber erst am Freitag beim Frühstück gesprochen. „Das tun wir öfter mal. Er kommt demnächst auch mal nach Potsdam.“ Auf PNN-Nachfrage, ob es für den Besuch schon einen Termin gebe, antwortete der Kanzler, „noch nicht, aber fast“.

Rund 60 Personen waren nach Anmeldung ins Bürgeraus gekommen. Scholz nahm sich nach einem Ritt durch die aktuellen politischen Themen sowie einer Betrachtung des Kriegs in der Ukraine und seiner Folgen knapp anderthalb Stunden Zeit, um auf Fragen zum Teil ausführlich zu antworten.

Hungernde Kinder sind drängendes Problem am Schlaatz

Dabei erfuhr er auch von einem drängenden Problem im Schlaatz. Die Häfte der Kinder in der Weidengrundschule würden nicht an der Mittagsversorgung teilnehmen, kämen nachmittags oft hungrig in die Kinder- und Jugendclubs, sagte Doreen Gierke vom Awo-Büro „Kinderarmut“. Das Büro hatte mit anderen sozialen Trägern in dieser Woche in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und an die Stadtverordneten auf die Probleme im Kiez aufmerksam gemacht.

Eltern hier im Stadtteil melden ihre Kinder mehr und mehr vom Essen ab. Doreen Gierke vom Awo-Büro „Kinderarmut

Das Problem sei die lange Bearbeitungszeit in der Stadtverwaltung. Sechs Monate bis zu einem Jahr dauere es, bis Anträge zum Bildungs- und Teilhabepaket bewilligt werden. Eltern müssten für das Schulessen in Vorleistung gehen. Das seien bei mehreren Kindern bis zu 1000 Euro. „Eltern hier im Stadtteil melden ihre Kinder mehr und mehr vom Essen ab, weil sie die Ressourcen nicht haben“, sagte Doreen Gierke.

Michael Okrob, Geschäftsführer der in Potsdam ansässigen Kinnings Foundation für Chancengleichheit, sprach das Problem ebenfalls an. Denn viele Familien würden staatliche Leistungen, die ihnen zustehen, nicht kennen oder wegen zu hoher Hürden nicht beantragen. Hier könne seine Stiftung unterstützen.

Mit Fußaufstampfen kriegen weder Sie noch ich das hin. Olaf Scholz (SPD)

Scholz kennt das Problem offenbar und erklärte dazu, dass der Zuschlag zum Kindergeld nur von 30 Prozent der Berechtigten auch genutzt werde. Es sei wichtig, mehr Familien zu erreichen. Wie die Angebote dann bei den Familien ankommen, das sei Sache der 11.000 Kommunen in Deutschland. Auf die Situation in Potsdam und die lange Bearbeitungszeit ging er nicht ein, sagte aber, dass die Bundesregierung bemüht sei, „dass die Angebote, die wir machen, auch ankommen“. Kinder könnten aber nicht zwei Jahre warten, entgegnete Doreen Gierke. „Wir haben eine Notlage.“ Die Antwort des Kanzlers: „Mit Fußaufstampfen kriegen weder Sie noch ich das hin. Es braucht viel Beratung vor Ort, Digitalisierung und Vereinfachung, dass es nicht so kompliziert ist. Das ist ein großes Projekt, um das wir uns kümmern.“

Scholz nahm sich nach der Fragerunde noch Zeit für die Tanzgruppe Cross-Level, die eine eigene Choreografie aufführte und den Kanzler zum Tanzwettbewerb am 3. Juni ins Bürgerhaus einlud. „Ich guck’ mal, was geht“, sagte Scholz, nahm den Flyer mit und ließ sich mit der Gruppe noch fotografieren.

