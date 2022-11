Achtelfinale der Champions League Schwere Lose für FC Bayern und RB Leipzig

Die vier deutschen Mannschaften in der Champions League bekommen es im Achtelfinale mit sehr klangvollen Gegnern zu tun. Der FC Bayern trifft in einer Neuauflage des Endspiels von 2020 auf den französischen Meister Paris St. Germain um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé. 2021 waren die Münchner im Viertelfinale an PSG gescheitert.

Auch Rasenballsport Leipzig spielt gegen einen der großen Favoriten auf den Titel. Gegen Manchester City mit Startrainer Pep Guardiola und Tormaschine Erling Haaland brauchen die Sachsen eine große Überraschung, um ins Viertelfinale einzuziehen. 2021 stand City erstmals im Endspiel der Champions League, unterlag dort aber dem FC Chelsea.

Die Achtelfinalspiele in der Übersicht Rasenballsport Leipzig - Manchester City

Brügge - Benfica Lissabon

FC Liverpool - Real Madrid

AC Mailand - Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt - SSC Neapel

Borussia Dortmund - FC Chelsea

Inter Mailand - FC Porto

Paris St. Germain - FC Bayern München

Mit den Londonern bekommt es Borussia Dortmund zu tun, während Eintracht Frankfurt auf den Tabellenführer der italienischen Liga trifft. Der SSC Neapel sicherte sich in der Gruppenphase Platz eins vor dem FC Liverpool. Die Engländer treffen in einem weiteren hochkarätigen Duell auf Real Madrid.

Die Hinspiele finden zwischen dem 14. und 22. Februar statt, die Rückspiele zwischen 7. und 15. März. Die genauen Ansetzungen sind noch nicht bekannt. (Tsp)

