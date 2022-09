Basketball-EM in Berlin Polen gewinnt Achtelfinale gegen die Ukraine

Polen hat sich als fünfte Mannschaft für das Viertelfinale der Basketball-Europameisterschaft qualifiziert. Im Duell mit Nachbar Ukraine setzte sich das Team in Berlin knapp 94:86 (24:21, 18:24, 27:22, 25:19) durch. Topscorer waren A.J. Slaughter (24 Punkte) und Mateusz Ponitka (22) für Polen sowie Vyacheslav Bobrov (15) für die Ukraine.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Im Viertelfinale treffen die Polen am Mittwoch (20.30 Uhr) auf Titelverteidiger Slowenien um Superstar Luka Doncic. Ebenfalls bereits unter den besten acht Mannschaften stehen Frankreich, Spanien und Deutschland. Das Achtelfinale wird an diesem Sonntag mit den Spielen Kroatien - Finnland (14.45 Uhr), Serbien - Italien (18 Uhr) und Griechenland - Tschechien (20.45 Uhr) komplettiert. Alle Spiele finden in der Berliner Arena am Ostbahnhof statt und werden bei Magentasport live übertragen.

Zur Startseite