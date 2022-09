Basketball-EM in Berlin Frankreich gewinnt nach Verlängerung gegen die Türkei

Frankreich hat als erste Mannschaft das Viertelfinale der Basketball-Europameisterschaft erreicht. Im ersten Achtelfinale in Berlin setzte sich das Team von Trainer Vincent Collet nach Verlängerung gegen die Türkei durch. Beim 87:86 (18:11, 25:24, 6:22, 28:20/10:9) waren Bugrahan Tuncer (22 Punkte) und Furkan Korkmaz (18) für die Türkei sowie Rudy Gobert (20) für Frankreich die besten Werfer. Im Viertelfinale trifft Frankreich am Mittwoch auf Serbien oder Italien.

Die Anfangsphase gehörte klar den Franzosen. Die Türkei hatte zwar auf den Rängen in der bei weitem nicht vollen Arena deutliche Vorteile, auf dem Parkett agierte das Team aber nervös. Es gelang nicht viel und so erarbeitete sich Frankreich früh eine deutliche Führung, die im zweiten Viertel bis auf 16 Punkte anwuchs.

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam die Türkei um die NBA-Profis Cedi Osman, Alperen Sengün und Furkan Korkmaz langsam besser ins Spiel. Das verdankte sie aber vor allem einem Spieler, der sonst meist in der zweiten Reihe steht. Bugrahan Tuncer, bei Euroleague-Champion Anadolu Istanbul nur Rollenspieler, versenkte Dreier auf Dreier und sorgte für erste „Türkiye, Türkiye“-Rufe auf den Tribünen.

Im dritten Viertel übernahm die Türkei dann erstmals richtig die Kontrolle. Mit einem 19:0-Lauf drehte das Team einen 38:49-Rückstand in eine 57:49-Führung. So ging es ins letzte Viertel und dort legten die Franzosen ihre Schockstarre schnell ab. Es wurde eng und blieb auch. Osman hätte das Spiel zwölf Sekunden vor Schluss entscheiden können, doch vergab zwei Freiwürfe. Das nutzte Frankreichs NBA-Starcenter Rudy Gobert und schickte das Spiel mit einem kraftvollen Dunk in die Verlängerung.

In der Overtime machte Gobert gleich stark weiter und brachte sein Team in Führung. Die Türkei hatte nun Schwierigkeiten, kämpfte sich aber wieder heran. Gobert zitterten unter einem gellenden Pfeifkonzert an der Freiwurflinie die Hände, doch Korkmaz kam beim letzten Angriff ins Straucheln und so zog Frankreich ins Viertelfinale ein.

In den weiteren Achtelfinalspielen treffen an diesem Samstag Titelverteidiger Slowenien auf Belgien (14.45 Uhr), das deutsche Team auf Montenegro (18 Uhr) und Spanien auf Litauen (20.45 Uhr). Am Sonntag komplettieren die Spiele Ukraine - Polen (12 Uhr), Finnland - Kroatien (14.45 Uhr), Italien - Serbien (18 Uhr) und Griechenland - Tschechien (20.45 Uhr) das Achtelfinale. Alle Spiele finden in der Berliner Arena am Ostbahnhof statt und werden bei Magentasport übertragen, die Auftritte der deutschen Mannschaft sind kostenfrei.

