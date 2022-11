Ohne Reus und Hummels in Katar Bundestrainer Flick nominiert Götze und Füllkrug für WM-Kader

Bundestrainer Hansi Flick holt Mario Götze für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt steht im 26-Mann-Kader für die WM-Endrunde (20. November bis 18. Dezember).

Götze, Schütze des Siegtreffers zum WM-Titel 2014, ist vor fast genau fünf Jahren, am 14. November 2017, im Freundschaftsspiel gegen Frankreich (2:2) zuletzt für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen.

„Bei uns steht im Fokus, wie jemand performt. Wir alle wissen, dass Mario ein genialer Fußballer ist, der Gedankenblitze hat. Wenn man die letzten Spiele sieht, war er auf ganz hohem Niveau“, sagte Flick am Donnerstag. „Mario freut sich total, dass er dabei ist und wir freuen uns auf ihn“, betonte Bundestrainer Flick. Auch Götzes Physis habe sich in dieser Zeit deutlich verbessert. „Er ist topfit und kann dreimal 90 Minuten pro Woche gehen. Er ist ein genialer Fußballer und ein toller Mensch.“

Der Kader im Überblick:

Tor: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp

Abwehr: Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niclas Süle

Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi, Julian Brandt, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Götze, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Youssoufa Moukoko, Jamal Musiala, Thomas Müller, Leroy Sané

Auch Niclas Füllkrug steht in Flicks WM-Kader. Der 29 Jahre alte Bremer und der erst 17 Jahre alte Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund sind die einzigen Spieler ohne Länderspielerfahrung im deutschen Aufgebot. Füllkrug ist mit zehn Treffern der aktuell beste deutsche Torschütze in der Bundesliga.

Nachdem dem Bundestrainer mit Timo Werner (Rasenballsport Leipzig) und auch dem Wolfsburger Lukas Nmecha zwei Angreifer nicht zur Verfügung stehen, ist seine Nominierung keine allzu große Überraschung mehr.

Er ist einer, der sich mit dieser Rolle, egal wie die aussieht, identifizieren kann, weil er happy, weil er froh ist. Bundestrainer Hansi Flick über Niclas Füllkrug

Füllkrug sei „einer, der ständig versucht, sich zu verbessern, einer, der der Mannschaft das Vertrauen schenkt, dass immer noch was geht“, sagte Flick am Donnerstag über den Bremer. „Einer, der der Mannschaft dieses Selbstverständnis gibt.“ Es sei „wichtig, dass wir ihn richtig kennenlernen“, sagte Flick. „Er ist einer, der sich mit dieser Rolle, egal wie die aussieht, identifizieren kann, weil er happy, weil er froh ist“.

Der Dortmunder Moukoko sei „schnell, quirlig, hat einen guten Abschluss“, sagte der Bundestrainer. „Wir freuen uns auf beide.“ Moukoko wird am Tag des Eröffnungsspiels am 20. November 18 Jahre alt, er ist dann der jüngste WM-Teilnehmer in der DFB-Geschichte.

Die beiden Dortmunder Mats Hummels und Marco Reus sind nicht in Katar dabei. Der derzeit angeschlagene Reus ist damit endgültig so etwas wie der größte Pechvogel des deutschen Fußballs. Vor der WM in Brasilien verletzte er sich im letzten Testspiel am Tag vor dem Abflug und verpasste damit die Chance, Weltmeister zu werden. 2016, bei der Europameisterschaft in Frankreich, fehlte er ebenfalls, und 2021 verzichtete er aus eigenen Stücken auf die EM-Teilnahme.

Die Nationalspieler kommen am kommenden Montag in Frankfurt am Main zusammen und fliegen von dort nach Maskat in Oman. Dort bestreitet das Team den einzigen Test vor der WM. Am Mittwoch trifft die Nationalmannschaft auf Oman, die Nummer 75 der Weltrangliste. Tags darauf geht es weiter nach Katar ins Team-Quartier im Norden des Landes.

In der Vorrunde der WM spielt Flicks Mannschaft gegen Japan (23. November), Spanien (26. November) und Costa Rica (1. Dezember). (mit dpa)

Zur Startseite