Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga den Sieg von Verfolger Borussia Dortmund gekontert und seinen deutlichen Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigt. Die Münchner setzten sich am Samstag mit 4:0 (2:0) beim 1. FC Köln durch und liegen sechs Punkte vor dem BVB, der 5:1 gegen den SC Freiburg gewonnen hatte.

Bayer Leverkusen hat sich auf den dritten Platz hinter Spitzenreiter Bayern München und Borussia Dortmund verbessert. Die Leverkusener gewannen am Samstagabend trotz zweier verschossener Elfmeter 2:1 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach. Das Führungstor erzielte Robert Andrich in der 51. Minute. Direkt zuvor hatte Gladbachs Schlussmann Yann Sommer einen Foulelfmeter von Patrik Schick gehalten, der dann zum 2:0 traf (74.). Nico Elvedi verkürzte (81.), danach scheiterte Kerem Demirbay mit einem Strafstoß an Sommer (88.). Mit nun 32 Punkten liegt Bayer einen Zähler vor Hoffenheim

Die TSG verlor 1:2 (1:1) beim 1. FC Union, blieb aber auf einem Champions-League-Platz. Die Berliner sind punktgleich Fünfter. RB Leipzig kletterte dank des 2:0 (1:0) beim VfB Stuttgart auf Platz sieben. Der FSV Mainz 05 holte mit dem 1:0 (0:0) gegen den VfL Bochum den ersten Rückrunden-Erfolg, die abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg und Hertha BSC trennten sich mit einem torlosen Remis.

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski mit einem Dreierpack (9./62./74. Minute) und Corentin Tolisso (25.) trafen in Köln für den Rekordmeister. Der Treffer zum Endstand war das insgesamt 300. Bundesliga-Tor für Lewandowski. Das vermeintliche 1:2 für die Gastgeber durch Mark Uth wurde wegen einer Abseitsposition nicht gegeben (31.). Für die weiter von Corona-Fällen gebeutelten Münchner war es eine Woche nach dem 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach der erste Sieg in der Rückrunde.

Nach zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage musste Hoffenheim einen Rückschlag hinnehmen. Trotz der Führung durch ein Eigentor von Timo Baumgartl (16.) stand nach Treffern von Andreas Voglsammer (22.) und Grischa Prömel (73.) ein 1:2 in Berlin. Union kletterte damit vorerst auf Champions-League-Rang vier und ist nun punktgleich mit der TSG.

Näher an die Europapokal-Ränge rückte auch RB Leipzig, das im zweiten Rückrundenspiel den zweiten Sieg holte. Den Auswärtserfolg bei den abstiegsbedrohten Stuttgartern machten André Silva mit einem verwandelten Handelfmeter (11.) und Christopher Nkunku (70.) perfekt.

Abwehrspieler Jeremiah St. Juste erzielte bei seinem Comeback nach gut dreimonatiger Verletzungspause für die Mainzer direkt sein erstes Saisontor (48.). Keeper Robin Zentner hielt zudem einen schwach geschossenen Foulelfmeter von Sebastian Polter (32.). Die Mainzer kletterten damit vorübergehend auf Rang neun, Bochum bleibt Elfter.

Das Duell der abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg und Hertha BSC blieb torlos. Die Gastgeber blieben auch im zehnten Pflichtspiel in Serie ohne Sieg, Hertha holte im zweiten Rückrundenspiel den ersten Punkt. (dpa)