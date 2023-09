Deutschland – Frankreich So sehen Sie das Spiel heute Abend im TV und Live-Stream

Nur zwei Tage nachdem sich der Deutsche Fußball-Bund von Bundestrainer Hansi Flick getrennt hat, steht die Nationalelf wieder auf dem Rasen.

Nach der Blamage am vergangenen Samstag, bei der Deutschland gegen Japan mit 1:4 unterlag, spielt die DFB-Auswahl heute ein Testspiel gegen Frankreich. Wann läuft die Partie gegen die Équipe Tricolore? Wo wird das Spiel übertragen? Und wer springt als Interimstrainer für Flick ein? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Deutschland – Frankreich im TV, Livestream und Audiostream

Wo wird das Spiel im TV übertragen? Die Partie Deutschland – Frankreich wird von der ARD übertragen. Die Vorberichterstattung mit Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger beginnt um 20:15 Uhr .

. Anstoßzeit ist um 21 Uhr.

Deutschland – Frankreich im Livestream Das Spiel wird ab 20:15 Uhr im Livestream der ARD-Sportschau übertragen.

Der Audiostream für unterwegs Wer das Deutschland-Spiel live mithören möchte, kann den Audiostream der ARD mitverfolgen.

Deutschland – Frankreich: Wer springt für Hansi Flick ein?

Das Testspiel gegen Frankreich am 12. September wird bereits ohne Hansi Flick stattfinden. Die Betreuung an der Seitenlinie wird bei dieser Partie einmalig von dem ehemaligen Fußballprofi und Trainer Rudi Völler übernommen. Ihm zur Seite stehen der DFB-Nachwuchsdirektor Hannes Wolf und der Co-Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft, Sandro Wagner.

Der Interims-Teamchef Rudi Völler neben den Co-Trainern Sandro Wagner und Hannes Wolf beim Probetraining im Signal-Iduna-Park in Dortmund. © picture alliance/dpa

Bereits am Montagabend bestätigte Völler gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass er die Mannschaft beim Testspiel am Dienstag als Interimstrainer zusammen mit Wolf und Wagner betreuen wird. Völler selbst betonte, dass die Rückkehr auf den Teamchef-Posten 19 Jahre nach seinem Rücktritt eine einmalige Sache sei.

Hannes Wolf im Paket mit Sandro Wagner, der bei der U20 ein bisschen seine rechte Hand ist, war ein bisschen meine Idee. Rudi Völler

Deutschland gegen Frankreich: Wo und wann ist Anpfiff? Die Partie Deutschland – Frankreich findet am Dienstag (12. September) im Signal-Iduna-Park in Dortmund statt.

statt. Anstoß ist um 21 Uhr.

Wann wird ein neuer Bundestrainer bekannt gegeben?

Der neue Bundestrainer soll noch vor den beiden bevorstehenden Länderspielen gegen die USA und Mexiko in den Vereinigten Staaten verkündet werden, sagte Völler auf einer Pressekonferenz in Dortmund am Montag. Das heißt, dass die Entscheidung noch vor dem 9. Oktober bekannt gegeben wird.

Es ist jetzt unsere Hauptaufgabe, relativ schnell einen Bundestrainer zu finden. Rudi Völler

Spiel gegen Frankreich: Bleibt Gündoğan Kapitän?

Rudi Völler bestätigte darüber hinaus, dass Ílkay Gündoğan auch weiterhin Mannschaftskapitän bleiben werde.

Die Stimmung in der Mannschaft ist ein Mix aus Trauer, Frust und Enttäuschung. Ich habe wie einige andere Spieler das Gefühl, Hansi im Stich gelassen zu haben. Ílkay Gündoğan

Völler zufolge habe Gündoğan bei der Verabschiedung von Hansi Flick eine „ganz wunderbare Rede gehalten“, für die es „viel Applaus gab“.

Wer wird als künftiger Bundestrainer diskutiert?

Völler hielt sich bei der aktuellen Bundestrainer-Diskussion in Sachen Namensnennung bislang eher bedeckt. Der 63-Jährige bestätigte immerhin, dass es diesbezüglich Gespräche mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke gab. „Wir hatten natürlich auch schon, das ist doch klar, einige Namen in der Dreierdiskussion“, sagte Völler auf der Pressekonferenz.

„Natürlich gibt es Namen, die absolut infrage kommen“, bestätigte Völler. Kommentieren werde er diese aber nicht. „Ich bin fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, schon in dreieinhalb Wochen den Richtigen zu präsentieren. Wir arbeiten daran“, so der Interimstrainer. Er werde diesbezüglich „sicherlich noch einige Diskussionen und Sitzungen geben“. (mit dpa)