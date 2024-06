Deutschland gegen Griechenland So sehen Sie das letzte DFB-Testspiel vor der EM im TV und Livestream

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Nationalmannschaft ist es die große Generalprobe vor dem Start der Fußball-EM 2024 im eigenen Land. Genau eine Woche vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14. Juni tritt die DFB-Auswahl an diesem Freitag im Gladbacher Borussia-Park gegen Griechenland an.

Das Testspiel dürfte wichtige Erkenntnisse darüber liefern, woran Nagelsmann und seine Mannschaft noch arbeiten müssen. Immerhin zeigte das 0:0 des deutschen Teams gegen die Ukraine am vergangenen Montag, dass es bei der Nationalelf trotz Verbesserungen im Offensivspiel und vielen Chancen noch am Torabschluss hapert.

Deutschland gegen Griechenland im TV und Livestream Das Testspiel wird am Freitag (7. Juni 2024) ab 20:45 Uhr übertragen: via Free-TV auf RTL.

via Livestream auf der kostenpflichtigen Streamingplattform RTL+ (ab 6,99 Euro/mtl.).

Testspiel dürfte Nagelsmann wichtige Erkenntnisse bringen

Nagelsmann steht erstmals in den EM-Vorbereitungen die komplette DFB-Auswahl zur Verfügung. Bei der Nullrunde gegen die Ukraine musste der Bundestrainer wegen des Champions-League-Finales noch auf die Real-Madrid-Spieler Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug verzichten. Auch der gesperrte Leroy Sané darf zum Testspiel an diesem Freitag wieder eingesetzt werden.

Deutschland–Griechenland: Wann findet die Partie statt? Das Testspiel wird am Freitag, dem 7. Juni 2024 , ausgetragen.

, ausgetragen. Anpfiff ist um 20:45 Uhr .

. Austragungsort ist der Borussia-Park in Mönchengladbach.

EM-Kader soll bereits stehen

Der Tag des Testspiels fällt dabei auf den Fristtermin der Kader-Einsendung: An diesem Freitag muss die noch 27-köpfige EM-Mannschaft auf 26 Spieler zusammengestrichen und der finale Kader schließlich bei der UEFA eingereicht werden.

Nagelsmann betonte auf einer DFB-Pressekonferenz am Donnerstag, dass der Kader gewissermaßen bereits stehe. „Die Entscheidung ist im Prinzip gefallen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, und wir werden sie morgen nach dem Spiel verkünden“, sagte der Bundestrainer.

RTL überträgt das Testspiel Vorberichterstattung : Ab 20:15 Uhr auf RTL und RTL+.

: Ab 20:15 Uhr auf RTL und RTL+. Anpfiff: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Moderator: Florian König

Florian König Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentatoren: Marco Hagemann und Steffen Freund

Wie unter anderem die „Bild“ berichtet, soll der 27-jährige Torwart Alexander Nübel von der Kader-Liste gestrichen worden sein. Die Entscheidung sei bereits am Freitagvormittag intern an die Mannschaft kommuniziert worden, heißt es weiter.

Deutschland vs. Griechenland: Warum das Testspiel so wichtig ist

Griechenland hat die EM-Qualifikation bereits im vergangenen März bei einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Georgien verpasst (4:2) und wird bei der diesjährigen Europameisterschaft nicht dabei sein. Trotzdem dürfte das letzte Testspiel der Nationalelf nicht nur für Nagelsmann relevant sein, sondern auch für das Team.

„Der letzte Test ist wichtig für uns“, stellte jüngst auch Innenverteidiger Antonio Rüdiger klar. „Wir wollen daraus Selbstvertrauen mitnehmen“, sagte der Abwehr-Chef auf einer Pressekonferenz am Mittwoch und mahnte zur Vorsicht. „Wir müssen demütig sein. Wir wissen alle, was in den letzten Turnieren passiert ist.“

Immerhin: Die Stimmung sei Rüdiger zufolge gut und „der Spirit ist spürbar.“ Dafür dürfte auch die jüngste Wette zwischen Thomas Müller und Deniz Undav gesorgt haben; immerhin will Letzterer dem Bayern-Star im Falle eines Titelgewinns eine Glatze rasieren.

Rüdiger sieht darin nur einen weiteren Ansporn: „Thomas mit Glatze. Dann müssen wir alles dafür geben, das zu sehen. Denn der Schönste ist er nicht, glaube ich, mit einer Glatze.“ (siehe Video ab Minute 12:50)

Kurze Pause für die Spieler nach dem Testspiel

Nach dem Testspiel gegen Griechenland will Nagelsmann den Spielern noch bis Sonntagabend frei geben. Dann müssen die Profis allerdings wieder im EM-Quartier in Franken eintreffen.

Am Montag steht dann im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach eine öffentliche Trainingseinheit vor 4000 Fans an. Hier will der Bundestrainer auch die letzten Übungseinheiten vor den drei EM-Gruppenspielen abhalten.

Jeweils einen Tag vor den Partien gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz bittet Nagelsmann seine DFB-Auswahl immer um 11 Uhr morgens zum Abschlusstraining auf das Gelände des Teamquartiers in Herzogenaurach. Das geht aus der Terminliste des DFB für die Gruppenphase bei der Heim-EM hervor. Die Anreise zu den Spielorten folgt jeweils nach dem Abschlusstraining per Busfahrt. (mit dpa)