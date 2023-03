Die Tabellenführung ist weg Alba Berlin ist weiter auf der Suche nach Konstanz

Die knappe Niederlage gegen Bayern München war gerade erst ein paar Minuten alt, doch Jaleen Smith und Johannes Thiemann blickten schon wieder in die Zukunft. Nicht auf die drei Heimspiele gegen Zalgiris Kaunas (Dienstag, 20 Uhr), Virtus Bologna (Donnerstag, 18 Uhr) und die Niners Chemnitz (Samstag, 18 Uhr) in dieser Woche, sondern auf den 25. April. „Es läuft höchstwahrscheinlich auf ein Entscheidungsspiel gegen Bonn hinaus“, sagte Nationalspieler Thiemann mit Blick auf die Tabelle der Basketball-Bundesliga.

Dort steht Alba Berlin durch das 71:76 gegen München am Samstagabend zum ersten Mal seit fast zwei Monaten nicht mehr auf Rang eins. Der Titelverteidiger hat genau wie Bonn zwei Mal verloren, allerdings weniger Siege auf dem Konto. Am 25. April treffen beide Mannschaften in Bonn zum zweiten Mal aufeinander, das Hinspiel gewann Alba und auch im Pokal setzten sich die Berliner durch. „Ich denke nicht, dass sie vorher noch mal verlieren werden. Deshalb müssen wir dann nach Bonn fahren und gewinnen“, sagt Smith.

Marco Baldi möchte so weit noch gar nicht denken. Bonn stehe jetzt zwar auf der „Pole Position“, auf die Tabelle schaue Albas Manager in dieser Phase der Saison aber nicht. Denn viel wichtiger als die nackten Ergebnisse ist es für die Berliner momentan, endlich so etwas wie Konstanz in ihre Leistungen zu bekommen.

„Wir haben ständig irgendeine Krankheit, hier eine Verletzung, da eine Verletzung. Nichts Schlimmes. Aber so kämpft jeder natürlich mit seiner Form und das überträgt sich letztlich auch auf das Team“, sagt Baldi. „Wir müssen uns jetzt in jedem Training, in jedem Spiel mit voller Intensität aus diesem Loch herausarbeiten.“

Zur Startseite