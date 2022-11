Durch Sieg bei Werder Bremen Leipzig klettert vorerst auf Platz zwei

Rasenballsport Leipzig hat in seinem letzten Spiel vor der Winterpause und der WM in Katar zumindest vorübergehend den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga hinter dem FC Bayern geschafft. Der Pokalsieger setzte sich am Samstag mit 2:1 (1:0) bei Werder Bremen durch.

Bayer Leverkusen vergrößerte durch ein 2:0 (1:0) die Misere des neuen Tabellen-16. VfB Stuttgart und schob sich mit dem dritten Ligasieg in Serie in Richtung Mittelfeld. Hertha BSC schloss das schwierige Jahr mit einem 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln ab und zog im Abstiegskampf an Stuttgart vorbei. Der VfL Bochum liegt nach dem 1:0 (0:0) beim kriselnden FC Augsburg nur noch einen Zähler hinter dem VfB. Der VfL Wolfsburg gewann mit 2:1 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim.

In der abschließenden Partie des 15. Spieltags vor Beginn der Weltmeisterschaft haben der SC Freiburg und der 1. FC Union Berlin am Sonntag im direkten Duell (17.30 Uhr) die Chance, den zweiten Platz zu übernehmen. Bei einem Unentschieden der zwei Bayern-Verfolger könnte Eintracht Frankfurt durch einen Sieg beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr) an beiden Teams vorbeiziehen. (dpa)

