Wann, wo, wer? Alle Duelle im EM-Achtelfinale im Überblick

Acht Mannschaften sind raus, die restlichen 16 können sich noch Hoffnungen auf die Europameisterschaft machen. Nachdem am Mittwoch die Ukraine auf tragische Weise aus Gruppe E ausschied und in Gruppe F Tschechien, die Türkei und Georgien ums Weiterkommen kämpften, stehen die Paarungen fürs Achtelfinale nun fest.

Die K.o.-Phase der Europameisterschaft beginnt am Samstag, 29. Juni, um 18 Uhr mit der Partie Schweiz gegen Italien. Der Auftakt findet im Olympiastadion in Berlin statt. Am selben Tag spielt die deutsche Elf in Dortmund gegen die Mannschaft aus Dänemark.

Die Achtelfinale-Begegnungen im Überblick 29. Juni, 18 Uhr, Berlin: Schweiz – Italien

29. Juni, 21 Uhr, Dortmund: Deutschland – Dänemark

30. Juni, 18 Uhr, Gelsenkirchen: England – Slowakei

30. Juni, 21 Uhr, Köln: Spanien – Georgien

1. Juli, 18 Uhr, Düsseldorf: Frankreich – Belgien

1. Juli, 21 Uhr, Frankfurt: Portugal – Slowenien

2. Juli, 18 Uhr, München: Rumänien – Niederlande

2. Juli, 21 Uhr, Leipzig: Österreich – Türkei

Achtelfinale im Free-TV schauen

Der Großteil der Achtelfinal-Begegnungen wird frei zugänglich im Fernsehen und Stream zu sehen sein. Sechs der Partien werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF im Fernsehen und den Mediatheken übertragen.

Für eines der Spiele konnte sich RTL die Rechte sichern. Eines der Achtelfinalspiele wird zudem exklusiv bei Magenta TV gezeigt werden – welches, steht noch nicht fest.