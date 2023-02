Erste Niederlage nach 13 Spielen Die Bayern verlieren 2:3 bei Borussia Mönchengladbach

Thomas Müller hat am Samstagnachmittag die nächste Legende des deutschen Fußballs eingeholt. Vor zwei Wochen war es Gerd Müller, jetzt hat er zu Oliver Kahn aufgeschlossen. Gegen Borussia Mönchengladbach hat der Stürmer sein 429. Bundesligaspiel für den FC Bayern München bestritten und damit nun genauso viele wie sein heutiger Chef. Viel hat Müller zumindest am Samstag nicht dafür tun müssen. Im Spiel bei Borussia Mönchengladbach war sein Arbeitstag bereits nach 15 Minuten beendet.

Verletzt war er nicht, an seiner Leistung lag es auch nicht, sondern allein daran, dass sich Julian Nagelsmann, der Trainer der Münchner, schon früh zu einer taktischen Änderung genötigt sah. Bereits nach acht Minuten hatte Innenverteidiger Dayot Upamecano nach einer Notbremse an Alassane Plea die Rote Karte gesehen.

Für die Bayern war es das zweite Auswärtsspiel hintereinander, das sie zum Teil in Unterzahl bestreiten mussten. Doch während sie die Begegnung in Wolfsburg noch mit 4:2 für sich entscheiden konnten, kassierten sie im ausverkauften Borussia-Park ihre zweite Saisonniederlage – nach zuvor 13 ungeschlagenen Spielen.

Bayern startet mit Veränderungen auf fünf Positionen

2:3 (1:1) hieß es am Ende aus Sicht der Münchner. Sollte der 1. FC Union am Sonntag sein Heimspiel gegen den Tabellenletzten Schalke 04 gewinnen, würde er die Bayern von der Spitze stoßen und kommende Woche als Tabellenführer zum Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga nach München reisen.

Nagelmann hatte sein Team nach dem Sieg in Paris gleich auf fünf Positionen verändert. Seine Mannschaft begann druckvoll, doch die Gladbacher sind der erklärte Angstgegner des Rekordmeisters. Auch am Samstag sahen die Münchner dem Schrecken schon früh ins Gesicht. Dem Platzverweis gegen Upamecano folgte fast umgehend das 1:0 für die Hausherren.

Nationalspieler Jonas Hofmann spielte einen Freistoß flach in den Rückraum, wo Lars Stindl völlig frei stand. Aus 17 Metern setzte Borussias Kapitän den Ball hart neben den Pfosten ins Tor. Yann Sommer, der diese Variante eigentlich noch hätte kennen müssen, war machtlos.

Statistik Mönchengladbach: Omlin - Lainer, Itakura, N. Elvedi, Bensebaini - Kramer (56. Weigl (90. Jantschke)), Koné - J. Hofmann, Stindl (74. Thuram), H. Wolf (90. P. Herrmann) - Pléa (74. Neuhaus) Bayern München: Y. Sommer - Pavard, Upamecano, Blind - Kimmich - Gnabry (46. L. Sané), Gravenberch (46. Musiala), Goretzka (62. de Ligt), Davies - Th. Müller (16. Joao Cancelo), Choupo-Moting (62. Tel) Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden) Zuschauer: 54042 (ausverkauft) Tore: 1:0 Stindl (13.), 1:1 Choupo-Moting (35.), 2:1 J. Hofmann (55.), 3:1 Thuram (84.), 3:2 Tel (90.+3)

Bis vor einem Monat hatte der Schweizer Torhüter noch für die Gladbacher gespielt. Am Samstag, 20 Minuten vor dem Anpfiff, wurde er offiziell verabschiedet. So wie Sommer ist noch ein Spieler des FC Bayern München in Mönchengladbach gefeiert worden.

„Vielen Dank“, sagte Sommer, der mit 335 Pflichtspielen Rekordausländer des Klubs ist, für die freundlichen Worte bei seiner Verabschiedung. Der Rest seiner kurzen Ansprache ging im Applaus des Publikums unter. In der Nordkurve wurde ein Transparent entrollt: „8,5 Jahre große Taten statt großer Worte. Danke, Yann.“ Und als der Schweizer zur zweiten Hälfte seinen Platz vor der Gladbacher Fankurve einnahm, wurde er erneut mit Sprechchören gefeiert.

Torwart Yann Sommer wird offiziell verabschiedet

Sommer hat den Gladbachern in der Vergangenheit manchen Punkt und manchen Sieg gerettet, auch gegen die Bayern. Mitte der ersten Halbzeit konnte er dem Ball erneut nur hinterherschauen – und hatte Glück, dass Stindl ihn nach einem perfekten Konter knapp am Tor vorbei setzte. Es wäre das 2:0 gewesen und womöglich schon eine leichte Vorentscheidung.

Doch die Bayern verfügen über ausreichende individuelle Qualität, um auch eine numerische Unterlegenheit zu kompensieren: die Schnelligkeit von Alphonso Davies zum Beispiel. Nach etwas mehr als einer halben Stunde lief der Kanadier seinem Gegenspieler Stefan Lainer einfach mal davon. Nach seiner Hereingabe in die Mitte wuchtete Eric-Maxim Choupo-Moting den Ball zum Ausgleich ins Netz.

Und die Bayern schienen sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden zu geben. Nagelsmann brachte zur zweiten Hälfte Jamal Musiala und Leroy Sané. Joshua Kimmich verfehlte mit einem Schlenzer knapp das Tor. Die Bayern wurde nun dominanter, doch mitten hinein in diese Phase, zehn Minuten nach der Pause, gingen die Gladbacher erneut in Führung. Nach guter Vorarbeit des starken Plea traf Hofmann zum 2:1.

Kurz darauf verpasste Rami Bensebaini die Entscheidung, als er nur die Latte traf. So blieb es spannend – bis der eingewechselte Marcus Thuram sechs Minuten vor dem Ende mit seinem ersten Tor im Jahr 2023 zum 3:1 die letzten Zweifel am 29. Bundesligasieg der Gladbacher gegen die Bayern endgültig beseitigte. Der Anschlusstreffer von Mathys Tel in der Nachspielzeit kam zu spät.

