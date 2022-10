Hertha BSC lädt zum „Nachhaltigkeitsspieltag“ Mit dem Drahtesel zum Olympiastadion

Anstoß beim Heimspiel von Hertha BSC im Olympiastadion gegen die TSG Hoffenheim ist am Sonntag um 15.30 Uhr (live bei Dazn). Aber bereits um 11.30 Uhr geht es am Hanne-Sobek-Platz am S-Bahnhof Gesundbrunnen los. Auf zwei Rädern. Ein weiterer Treffpunkt ist am Ernst-Reuter-Platz. Dortiger Start ist um 12.30 Uhr. „Da an den Spieltagen die An- und Abreise der Fans den mit Abstand größten Emissionsfaktor ausmacht, ist es unser Ziel, den CO2-Ausstoß rund um das Duell mit den Kraichgauern zu verringern“, heißt es auf der Webseite des Vereins.

Hertha lädt im Rahmen des „Nachhaltigkeitsspieltags“ alle Fans dazu ein, zusammen mit Präsident Kay Bernstein zum Olympischen Platz zu radeln. Vor dem Stadion soll es genug Möglichkeiten geben, das Fahrrad abzustellen. Bernstein hatte bei Twitter auf einem Klapprad sitzend für die Radtour geworben. Am Sonntag wird er aber einen anderen Drahtesel nutzen.

Der Klub stellt Snacks und alkoholfreie Getränke zur Verfügung und alle die mitfahren, erhalten später ein Freigetränk im Stadion. Die Aktion wird gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) durchgeführt, der Hertha bei der Organisation unterstützt. Im Olympiastadion, das um 13.30 Uhr öffnet, wird es zudem das „Nachhaltigkeitsdorf“ geben. „Wir wollen auf ein spezielles Feld beim Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen“, sagt Herthas Pressesprecher Marcus Jung. Auf das Thema Müll.

