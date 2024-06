Mehr Energie, mehr Leidenschaft, kein Sieg Schottland spielt 1:1 gegen die Schweiz

Die Schotten hatten Abstoß vom eigenen Tor, der Ball lag in ihrem Strafraum. Aber niemand rührte sich. Torhüter Angus Gunn blieb auf der Stelle stehen, seine beiden Verteidiger in den beiden Ecken des Fünfmeterraums bewegten sich keinen Zentimeter vom Fleck. Gerade mal eine Viertelstunde war im EM-Gruppenspiel gegen die Schweiz vorüber, da begannen die Schotten bereits, auf Zeit zu spielen.

Ein bisschen früh das Ganze, da noch 75 Minuten zu spielen waren. Zu früh, wie sich herausstellen sollte. Die Führung der Schotten aus der 13. Minute währte nicht lange. Am Ende mussten sie sich mit einem 1:1 (1:1) begnügen, das den Schweizern mehr hilft als ihnen. Fix ist deren Qualifikation fürs Achtelfinale noch nicht, aber vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Deutschland sehr wahrscheinlich.

Vor 28 Jahren hatten die Schotten zuletzt ein Spiel bei einer Fußball-Europameisterschaft gewonnen: mit 1:0 gegen die Schweiz. Als ob sie die Erinnerung daran zu beflügeln schien, begannen die Briten die Begegnung mit einer ganz anderen Entschlossenheit und deutlich mehr Energie als das Eröffnungsspiel fünf Tage zuvor gegen den EM-Gastgeber Deutschland.

Als es nach etwas mehr als einer Minute die erste Ecke gab, wurde im Kölner Stadion so ausgelassen gejubelt, als wäre ein Tor gefallen. Wie schon gegen die Deutschen in München wurde die Mannschaft von Trainer Steve Clarke massenhaft von den Rängen unterstützt.

Und wie schon gegen die Deutschen erzielte auch diesmal der Gegner das Tor für die Schotten. Nach einem eigenen Eckball ließen sich die Schweizer auskontern, Scott McTominay versuchte es aus der Distanz. Der Ball wäre eine leichte Beute für Yann Sommer im Schweizer Tor geworden, doch Verteidiger Fabian Schär brachte seine Fußspitze in die Flugbahn und traf in den Winkel.

Die Schweiz hat Probleme in der Offensive

Die Schweizer brauchten eine Zeit, um sich von diesem Rückschlag zu erholen. Ihren Aktionen fehlte es an Präzision und Stringenz. Das änderte sich Mitte der ersten Halbzeit, nachdem sie sich erstmals zielstrebig aus der eigenen Hälfte bis in den schottischen Strafraum kombiniert hatten. Dan Ndoye vom FC Bologna scheiterte in letzter Distanz mit einem Schlenzer an Gunn im Tor der Schotten.

War deren Treffer ein echtes Eigentor, so war der Ausgleich der Schweizer zumindest ein halbes. Nach einer knappen halben Stunde missglückte Anthony Ralston ein Rückpass an den eigenen Strafraum. Der Ball landete bei Xherdan Shaqiri, und der wuchtete ihn mit der ersten Berührung aus 22 Metern genau in den Winkel.

Shaqiri, früher beim FC Bayern München unter Vertrag, war der einzige Neue, den Nationaltrainer Murat Yakin nach dem Auftakterfolg gegen Ungarn aufgeboten hatte. Er ersetzte Kwadwo Duah, der sein Team im ersten Spiel in Führung gebracht hatte. Shaqiri, der inzwischen für Chicago Fire in den USA spielt, nahm sogar dessen Position als zentraler Angreifer ein.

Ein echter Mittelstürmer ist der 32-Jährige allerdings nicht und die Offensive weiterhin Yakins größte Problemzone. Breel Embolo ist nach langer Verletzung noch nicht fit für 90 Minuten, Dan Ndoye, zumindest in der Nationalelf, zu harmlos. Nach nun 13 Länderspielen wartet er immer noch auf seinen ersten Treffer. Nach gut einer Stunde tauchte er frei vor Gunn auf, setzte den Ball aber am Tor vorbei.

Auf der anderen Seite hatten die Schweizer Glück, als Grant Hanley nach einem Freistoß nur den Pfosten traf. Die Schotten wehrten sich mit großer Leidenschaft gegen den favorisierten Gegner, gaben sich keineswegs mit einem Punkt zufrieden und spielten ihrerseits auf Sieg. Ihre Anhänger hatten mehrmals die Gelegenheit, laut zu jubeln. Wenn es mal wieder einen Eckball für Schottland gab.