Rauschmittel bei England gegen Serbien Hat die Gelsenkirchener Polizei kiffende Fans lieber als saufende?

Ein Statement der Gelsenkirchener Polizei vor dem EM-Spiel zwischen England und Serbien hat für Aufregung gesorgt. Wie die britische Zeitschrift „Sun“ berichtete, sei den örtlichen Beamten bei den Fans Cannabiskonsum lieber als exzessiver Alkoholkonsum.

„Es ist kein Problem für Fans, auf der Straße Cannabis zu rauchen“, wird der Polizeisprecher Stephan Knipp zitiert: „Wenn wir eine Gruppe Menschen sehen, die Alkohol trinken und etwas aggressiv aussehen, und eine andere Gruppe, die Cannabis raucht, werden wir natürlich auf die Gruppe achten, die Alkohol trinkt.“

Polizei dementiert

Cannabiskonsum ist in Deutschland – und damit auch in Gelsenkirchen – seit diesem Jahr in der Öffentlichkeit erlaubt. Auf dem Gelände des Fußballstadions allerdings ist das Kiffen untersagt.

Die Gelsenkirchener Polizei will die Äußerung ihres Sprechers nicht missverstanden wissen. Sie habe niemanden zum Cannbiskonsum aufgerufen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Diese „Fehlinformation“ stamme von einem „einzelnen englischen Journalisten, der einen Sprecher der Polizei Gelsenkirchen falsch zitiert hat.“ Die Polizei werde für die Sicherheit sorgen und „unabhängig von Rauschmitteln“ auf agressive Gruppen reagieren.