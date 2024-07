Rumänien gegen die Niederlande im Free-TV? So sehen Sie das EM-Achtelfinale im Fernsehen und Livestream

Vor dem EM-Achtelfinale in München haben sich die Rumänen fest vorgenommen, „Geschichte zu schreiben“. Derweil kommentiert der Nationaltrainer der Niederlande kurz vor der Partie Transfergerüchte um seinen Offensivspieler Xavi Simons.

Welcher TV-Sender das Spiel Rumänien gegen die Niederlande überträgt und wer die Partie kommentiert, erfahren Sie hier.

Rumänien – Niederlande: Wer überträgt das EM-Achtelfinale? ARD: via TV und im Livestream

via TV und im Livestream MagentaTV: via TV und im kostenpflichtigen Livestream

ARD zeigt Rumänien gegen die Niederlande

Die ARD startet ihre Vorberichterstattung zum Achtelfinale Rumänien gegen die Niederlande bereits um 17:05 Uhr. Vor und nach der Partie versorgen Moderator Alexander Bommes und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger die Zuschauerinnen und Zuschauer in gewohnter Manier mit Analysen, Eindrücken und Experteneinschätzungen.

ARD zeigt EM-Achtelfinale Vorberichterstattung: ab 17:05 Uhr

ab 17:05 Uhr Anpfiff: 18 Uhr

18 Uhr Moderation: Alexander Bommes

Alexander Bommes Experte: Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger Kommentar: Gerd Gottlob und Experte Thomas Hitzlsperger

Oranjes erobern München: Fans der Niederlande marschieren vor dem Achtelfinale gegen Rumänien bei ihrem „Fanwalk“ durch den Olympiapark. © dpa/Stefan Puchner

EM-Achtelfinale wird auch auf MagentaTV gezeigt

Auch der kostenpflichtige Telekom-Sender MagentaTV zeigt das Achtelfinalspiel. Die Vorberichterstattung startet hier allerdings erst ab 17:30 Uhr. Dann berichten Sascha Bandermann und Experte Michael Ballack aus dem Studio. Moderatorin Ruth Hofmann und Expertin Tabea Kemme liefern vor und nach dem Spiel Live-Eindrücke aus dem Fußballstadion in München.

Portugal gegen Slowenien auf MagentaTV Vorberichterstattung: ab 17:30 Uhr

ab 17:30 Uhr Anpfiff: 18 Uhr

18 Uhr Moderation: Sascha Bandermann und Ruth Hofmann

Sascha Bandermann und Ruth Hofmann Expertenteam: Michael Ballack und Tabea Kemme

Michael Ballack und Tabea Kemme Kommentator: Marco Hagemann

Vor Achtelfinale: Rumänien will „Geschichte schreiben“

Rumäniens Fußball-Nationalmannschaft fühlt sich vor dem Achtelfinale gegen die Niederlande bereit für einen geschichtsträchtigen EM-Abend.

„Wir stehen hier in München vor einem Spiel, das für Rumänien historisch sein könnte“, sagte Nationaltrainer Edward Iordanescu am Montag. „Wir wollen die Rumänen glücklich machen und Geschichte schreiben.“

Vasile Mogos und Andrei Florin Ratiu feiern den Gruppensieg gegen die Slowakei in der Arena Frankfurt. © imago/HMB-Media/IMAGO/HMB Media

30 Jahre nach dem großen WM-Erfolg seines Vaters Anghel Iordanescu, der als rumänischer Nationaltrainer das Achtelfinale gegen Argentinien mit 3:2 gewann, will nun der Sohn im EM-Achtelfinale für einen großen Augenblick in seiner Heimat sorgen.

„Klar schauen wir gerne auch mal in die Vergangenheit und es sind fantastische Momente“, sagte der aktuelle Coach. „Aber jetzt ist es eine andere Generation. Wir sprechen von einer fantastischen Mannschaft.“

Ein ganzes Land steht hinter uns. Edward Iordanescu, Nationaltrainer Rumänien

Der Nationaltrainer sprach in dem Zusammenhang auch von einem Erwartungsdruck, dem man jetzt gerecht werden wolle. „Wenn man Geschichte schreiben kann, hat man große Erwartungen an sich selbst und ist bereit, alles zu geben“, so Iordanescu. „Ein ganzes Land steht hinter uns, das uns anfeuert.“

Rumänische Fans plädieren auf dem Marienplatz in München für mehr rumänische Kohlrouladen („Sarmales“): „Rolling Sarmale is better than rolling joints.“ © IMAGO/Steinsiek.ch/IMAGO/Franz Reindel

Team von Rumänien reiste im ICE nach München

Die Rumänien, die lautstark angetrieben von ihren Fans in München die Ukraine mit 3:0 besiegten, wurden von der Stadt gerne wieder begrüßt. „So nachhaltig reist die rumänische Fußballnationalmannschaft“, schrieb die Stadt München, nachdem das Team am Hauptbahnhof per ICE angekommen war. Von dort ging es im EM-Bus weiter.

Rumänien hofft bei seiner sechsten EM-Endrunde auf die zweite Viertelfinal-Teilnahme. Vor 24 Jahren gab es dort ein 0:2 gegen den späteren Finalisten Italien. Der Sieger der Partie trifft am Samstag im Viertelfinale in Berlin auf den Gewinner des Achtelfinal-Duells Österreich gegen Türkei.

Nationaltrainer der Niederlande kommentiert Transfergerüchte um Xavi

Dass der niederländische Nationalspieler Xavi Simons mit seinen Oranjes am Dienstagabend in München gegen Rumänien um das EM-Viertelfinale kämpft, wirft derweil bei Bundesliga-Fans die Frage auf, ob der 21-Jährige künftig häufiger in dieser Arena zu sehen sein wird.

Wenn man Teil der niederländischen Nationalmannschaft ist, kann man auch bei Bayern spielen. Ronald Koeman, Nationaltrainer Niederlande

Schon länger wird über die Zukunft des Offensivspielers spekuliert. Der FC Bayern gilt als einer von mehreren Clubs, bei denen die Simons Zukunft liegen könnte. „Er ist ein großartiges Talent und großartige Talente können überall spielen“, sagte Nationaltrainer Ronald Koeman.

Auf die Frage, ob Xavi bereit für Bayern sei, meinte der Bondscoach: „Er hat das gezeigt in Holland, dann in Leipzig letzte Saison. Er ist Spieler der niederländischen Nationalmannschaft. Und wenn man Teil dieser Nationalmannschaft ist, kann man auch bei Bayern spielen.“

Der niederländische „Fanwalk“ durch den Münchner Olympiapark vor dem Achtelfinale. © dpa/Sven Hoppe

Simons stand bei dieser EM gegen Polen (2:1) und Frankreich (0:0) in der Startelf, gegen Österreich (2:3) kam er nur von der Bank. Die Form aus der Bundesliga konnte er im Turnier bislang nicht bestätigen. Er leidet aber besonders unter der fehlenden Stabilität des ganzen Teams.

Spekulationen um die Zukunft von Xavi, der auch beim FC Barcelona hoch im Kurs stehen soll, sind nicht neu. Der Spieler selbst will sich jetzt aber erst einmal auf die EM konzentrieren. (mit dpa)