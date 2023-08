Saisonstart in England, Spanien und Frankreich Stars, Favoriten und auf welchem Sender der Ball rollt

Jack Grealish trinkt noch schnell das letzte Bier aus, Kylian Mbappé macht noch ein bisschen länger Sommerpause und Ilkay Gündogan fragt sich, ob er noch eine Spielberechtigung für den FC Barcelona in der Primera Division erhält. Denn am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, in England, Frankreich und Spanien startet schon die neue Saison. Wer das Rennen macht, wo die Spiele zu sehen sind und worauf was man sich freuen darf – eine Übersicht.

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

Die weltweit stärkste Fußball-Liga bleibt weiterhin die Premier League, auch wenn es mit Saudi-Arabien jetzt ein Land gibt, in dem noch mehr Geld in den Sport fließt. Trotzdem wird es die attraktivsten Ligaspiele auch in der kommenden Saison wieder in England geben.

Wer sind die Stars?

An Erling Haaland führt auch in dieser Saison kein Weg vorbei. Nachdem er die Liga in der vergangenen Saison mit einem neuen Torrekord in Grund und Boden schoss, ist es schwer einen Spieler zu finden, der ihm seinen Status streitig machen könnte. Wenn er so weitermacht, dürfte der erste Titel als Weltfußballer nicht lange auf sich warten lassen. Neben Haaland verfügt die finanzkräftigste Liga Europas über zahlreiche weitere Topspieler, stellvertretend seien an dieser Stelle nur Arsenal-Kapitän Martin Odegaard oder dessen neuer Teamkollege und 90-Millionen-Pfund Einkauf Declan Rice sowie Kevin De Bruyne (Manchester City) erwähnt. Nicht mehr auf der Liste steht Harry Kane, der von einem der Stars in der Premier League zu dem Star in der Bundesliga aufsteigt.

Wer spielt um den Titel?

Auch in dieser Saison deutet viel auf einen Titelkampf zwischen Manchester City und dem FC Arsenal hin. Der Vizemeister hat sich sogar noch einmal verstärkt und will in dieser Saison einen längeren Atem beweisen und am Ende nicht wieder einbrechen. Trotzdem hat Arsenal mit Manchester City den europaweit derzeit wohl stärkstmöglichen Konkurrenten. Die von Pep Guardiola trainierte Mannschaft ist weiterhin das Team, das es zu schlagen gilt. Aber wenn das jemandem zuzutrauen ist, dann Guardiolas ehemaligen Co-Trainer Mikel Arteta.

Erling Haaland eroberte die Premier League im Sturm. © Reuters/LEE SMITH

Ein großes Fragezeichen steht hinter dem FC Chelsea, der nach einem riesigen Investment vom neuen Besitzer Todd Boehly in der vergangenen Saison deutlich unter den Erwartungen blieb. Die große Frage ist, ob Chelsea unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino zurück zu alten Stärke finden kann.

So geht es am Wochenende los

Am ersten Spieltag gibt es gleich ein Duell zweier Top-Teams, die in dieser Saison höhere Ansprüche haben: Chelsea und Liverpool treffen am Sonntag um 17:30 Uhr aufeinander. Das Spiel läuft beim Pay-TV-Sender Sky, der die Übertragungsrechte an der Premier League für Deutschland hält.

SPANIEN – LA LIGA, PRIMERA DIVISION

Die Primera Division geht mit neuem Logo und Namenssponsor in die Saison. Ansonsten ist aber vieles wie immer, denn um den Titel spielen die üblichen Verdächtigen aus Barcelona und Madrid.

Wer sind die Stars?

Bei Real und Barcelona tummeln sich die größten Stars der Liga. Altmeister Robert Lewandowski und sein potenzieller Nachfolger Vinicius Junior von Real Madrid. Auf dem 23-jährigen Brasilianer ruhen nach dem Abgang von Karim Benzema die Hoffnungen in der Offensive bei Real. Gespannt sind sie in Madrid auch auf Jude Bellingham, bei Barcelona setzen sie in ihrem Mittelfeld auf Wunderdinge von Ilkay Gündogan, der aus Manchester kam. Allerdings muss Barca erst noch einige Hürden nehmen, der hoch verschuldete Klub hat noch nicht für alle Stars die Spielgenehmigungen, auch Gündogan ist – Stand jetzt – offiziel noch nicht einsatzberechtigt in der Liga.

Wer spielt um den Titel?

Wie eigentlich jedes Jahr werden Real Madrid und der FC Barcelona den Titel unter sich ausmachen. Atletico Madrid, das in jüngerer Vergangenheit aus dem Zweikampf immer mal wieder einen Dreikampf machen konnte, scheint aktuell abgehängt. Barcelona muss allerdings erst einmal die Regelhüter der Liga besänftigen, da es einmal mehr Probleme mit der Gehaltsobergrenze gibt. Falls das nicht rechtzeitig gelingt, könnten Neuzugänge wie zum Beispiel Gündogan den Verein wieder verlassen – und das ablösefrei. Sollte dieser eher unwahrscheinliche Fall eintreten, dürfte Real in dieser Saison kaum aufzuhalten sein.

So geht es am Wochenende los

Die zwei Mannschaften, die sich in der vergangenen Saison für die Europa League qualifiziert haben, treffen gleich am ersten Spieltag aufeinander. Das Duell zwischen Villarreal und Betis Sevilla findet am Sonntag um 19:30 auf DAZN statt. Auf dem Streamingdienst laufen auch die anderen Spiele von La Liga.

FRANKREICH – LIGUE 1

Die französische Liga hat sich in den vergangenen Jahren zu einer herausragenden Ausbildungsliga entwickelt. Auch in diesem Jahr gibt es viele spannende Talente, wie zum Beispiel Rayan Cherki (Lyon), Jeremy Doku (Rennes) oder Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), denen allen der nächste Schritt als Profifußballer zugetraut wird.

Spielt Kylian Mbappé in dieser Saison? Und wenn ja, für welchen Klub? © dpa/Aurelien Morissard

Wer sind die Stars?

Kylian Mbappé ist der größte Star der Ligue 1, aber ob er in Paris bleibt, ist derzeit ungewiss. Im Moment gehört er nicht einmal zur ersten Trainingsgruppe und wird den Saisonauftakt verpassen, da PSG mit dem Superstürmer gern verlängern würde oder ihn teuer verkaufen will. Mbappé pocht auf seinen noch bis 2024 bestehenden Vertrag und setzt auf den Faktor Zeit. Neben dem gebürtigen Pariser zählt der kanadische Stürmer Jonathan David aus Lille zu den auffälligeren Erscheinungen in der französischen Liga. Ansonsten drängeln sich die international bekannten Spieler fast alle im Kader von Paris Saint-Germain, zuletzt wurde der Portugiese Goncalo Ramos von Benfica Lissabon ausgeliehen. Er gilt bereits als Ersatz für Kylian Mbappé, sollte der doch noch in diesem Sommer den Klub verlassen. Was er allerdings zuletzt noch einmal kategorisch ausgeschlossen hat.

Wer spielt um den Titel?

Normalerweise führt kein Weg an Paris Saint-Germain mit dem neuen Coach Luis Enrique vorbei. Hinter den Parisern dürfte es deutlich interessanter werden, denn gleich einige Mannschaften sind gut genug für die Champions League. Zum Beispiel Lille, Lens oder Olympique Marseille. Gespannt sein darf man auch auf den FC Toulouse, die Mannschaft hat das Zeug zur Überraschung.

So geht es am Wochenende los

Auch die Ligue 1 läuft beim Streamingdienst DAZN, das Eröffnungsspiel bestreiten am Freitag Nizza und Lille (21 Uhr).