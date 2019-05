Die Fans des 1. FC Union gaben noch mal alles. „Kämpfen und siegen!“, schallte es in der Nachspielzeit aus dem Berliner Fanblock und die Spieler gaben wirklich alles. Sie warfen alles nach vorne, schlugen die Bälle in den Strafraum und hofften auf dieses eine Tor. Ein Tor nur – und Union wäre direkt in die Bundesliga aufgestiegen. Doch es fiel nicht. Trotz einer grandiosen Aufholjagd in der Schlussphase mussten sich die Berliner vor 24.500 Zuschauern im Ruhrstadion mit einem 2:2 (0:1) zufriedengeben. Ein Traumtor von Grischa Prömel aus 25 Metern und ein Treffer von Joshua Mees waren zu wenig für Platz zwei und den direkten Aufstieg.

Rang drei ist zwar die beste Platzierung in Unions Zweitligahistorie, durch die Niederlage des SC Paderborn in Dresden hat das Saisonfinale allerdings den bitteren Beigeschmack einer großen verpassten Chance. Während Paderborn als Tabellenzweiter mit dem 1. FC Köln direkt aufsteigt, trifft Union in der Relegation auf den VfB Stuttgart.

Schon am Donnerstag ist Union im Hinspiel beim Tabellen-16. der Bundesliga, dem VfB Stuttgart, zu Gast. Vier Tage später findet das Rückspiel im Stadion An der Alten Försterei statt. Der Traum vom ersten Bundesliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte und einem der größten Erfolge für den Klub lebt, hat aber einen Dämpfer erhalten.

Die Berliner Fans hatten wirklich alles gegeben, um ihrem auswärtsschwachen Team eine heimspielähnliche Atmosphäre zu bereiten. Im Angesicht dieser historischen Chance strömten sie in Scharen nach Bochum. Mit einem Sonderzug und mehreren Bussen fuhr der Anhang gen Westen und auch in den regulären Bahnen dominierte die Farbe rot. „Nie mehr Zweite Liga!“, schallte es schon auf der Fahrt durch die Waggons.

5100 Union-Fans im Bochumer Ruhrstadion

Da der VfL Bochum das Gästekontingent im Vorfeld deutlich vergrößert hatte, waren insgesamt 5100 Berliner im Ruhrstadion, viele davon getreu dem Motto „Alles auf rot“ mit dementsprechenden Fischerhüten ausgestattet. Angesichts dieser kleinen Völkerwanderung war es weder optisch noch akustisch besonders einfach auszumachen, wer eigentlich der Heimverein war.

Der Berliner Anhang besetzte auf einer Seite die gesamte Hintertortribüne und verwandelte diese in eine rote Wand. Da die 5100 Tickets die Nachfrage für das Auswärtsspiel nicht mal ansatzweise deckten, hatte Union ein Public Viewing vor dem Stadion An der Alten Försterei organisiert. Auch dort fieberten tausende Fans mit ihrem Team mit. Nach dem 3:0-Sieg vor einer Woche gegen den 1. FC Magdeburg veränderte Urs Fischer seine Mannschaft auf einer Position. Für Joshua Mees rückte Felix Kroos im Mittelfeld in die Startaufstellung.

Pünktlich zum Anpfiff setzte der Regen ein und unter den erschwerten Bedingungen auf rutschigem Untergrund machte der VfL anfangs den besseren Eindruck. Nicht einmal fünf Minuten waren gespielt, da lief Milos Pantovic auf der rechten Seite plötzlich erstaunlich unbedrängt in den Strafraum, lupfte den Ball allerdings deutlich am Ziel vorbei. Bochum war griffig in den Zweikämpfen und trotz der Ausgangssituation und der zahlreichen Verletzungen durchaus motiviert.

Ernüchtert. Trainer Urs Fischer war mit dem 1. FC Union nah dran am direkten Aufstieg. Foto: Bernd Thissen/dpa

Weitere klare Torchancen resultierten daraus aber erst mal nicht. Das galt jedoch auf für die Berliner und so spielten sich die wichtigsten Szenen mehrere hundert Kilometer südöstlich in Dresden ab. Nach zehn Minuten erhielten Unions Hoffnungen auf den direkten Aufstieg einen ersten Dämpfer – Philipp Klement hatte Paderborn 1:0 in Führung gebracht. Der Blick nach Dresden blieb auch in den Folgeminuten aufregender als das Spielgeschehen im Bochumer Schmuddelwetter. Bald kamen jedoch gute Nachrichten von der Konkurrenz. Baris Atik glich für Dynamo aus und in diesem Moment hätte Union ein Tor für Platz zwei gereicht.

Nach einer knappen halben Stunde fiel dann auch im Ruhrstadion der erste Treffer, jubeln durften aber nur die Hausherren. Union verteidigte auf der rechten Abwehrseite viel zu nachlässig und ließ Soares unbedrängt einen Pass in den Strafraum spielen. Dort rauschte Anthony Losilla heran, nahm den Ball mit einem Kontakt mit und schoss ihn flach in die linke Ecke, bevor Marvin Friedrich auch nur in den Zweikampf kommen konnte.

Die Berliner Fans mussten sich ebenso wie ihre Spieler kurz sammeln. Florian Hübner wusste sich gegen Lukas Hinterseer nur mit einem taktischen Foul zu helfen und sah seine zehnte Gelbe Karte. Im Relegationshinspiel ist er damit gesperrt. Langsam erwachte aber auch Unions Offensivabteilung zum Leben und hätte beinahe mit der ersten Chance den Ausgleich fabriziert. Kroos eroberte den Ball mit einer resoluten Grätsche und flankte auf Andersson, dessen Flugkopfball aber etwas zu zentral geriet.

Kurz vor der Halbzeit durfte sich dann sein Sturmpartner Polter versuchen, nach einer flachen Hereingabe von Ken Reichel verfehlte er das Tor jedoch knapp. So ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Kabinen und die einzig gute Nachricht für die Berliner war, dass Atik Dresden mittlerweile mit 2:1 in Führung gebracht hatte.

Paderborner Ergebnis verfehlt seine Wirkung

Das Zwischenergebnis des Konkurrenten hätte durchaus als Motivation dienen können, verfehlte aber seine Wirkung. Drei Minuten nach Wiederbeginn leistete sich Grischa Prömel im eigenen Strafraum einen haarsträubenden Ballverlust gegen Lukas Hinterseer, den er nur noch mit einem Foul stoppen konnte. Silvere Ganvoula verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:0 und im Berliner Fanblock äußerte sich der Frust durch das Abbrennen von Pyrotechnik.

Urs Fischer riskierte nun zwangsläufig mehr und wechselte mit Mees, Akaki Gogia und Suleiman Abdullahi drei Offensivkräfte ein. Das zahlte sich insbesondere nach dem Platzverweis für den Bochumer Ganvoula aus. Innerhalb weniger Minuten brachten Prömel mit einem Hammer in den Winkel und Mees nach einem Standard die Hoffnung zurück. Die Berliner drückten und waren ganz nah dran am Aufstieg, der dritte Treffer wollte aber nicht mehr fallen.