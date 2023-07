„Torjägerkanone für alle“ Zwei Auszeichnungen gehen nach Berlin

Für den Aufstieg in die Zweite Liga hat es nicht gereicht, Aylin Yaren (33) und der FC Viktoria 89 scheiterten in zwei Spielen deutlich am Hamburger SV. Aber eine besondere Saison war es für die Stürmerin trotzdem: Mit ihren 44 Treffern in der dritthöchsten Liga, Viktoria wurde Meister in der Regionalliga Nordost, sicherte sich Yaren die „Torjägerkanone für alle“.

Damit werden vom „Kicker“ und dem DFB-Amateurportal fussball.de die besten Torjägerinnen und Torjäger der verschiedenen Spielklassen ausgezeichnet. Bei den Frauen deutschlandweit, bei den Männern von der siebten bis zur elften Liga.

Auch bei den Männern geht eine Trophäe nach Berlin: Ramy Raychouni vom SC Gatow ist mit 55 Toren der beste Knipser aller achten Ligen in Deutschland. Damit erzielte der 28-Jährige mehr als die Hälfte der Gatower Tore (104) und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Landesliga.

Die offizielle Ehrung für alle 13 Gewinner findet am 12. September statt, wenn die deutsche Nationalmannschaft der Männer in Dortmund auf Frankreich trifft. Dann gibt es auch Martin Harnik eine Torjägerkanone. Der ehemalige Bundesligaspieler (insgesamt 240 Einsätze für Werder Bremen, den VfB Stuttgart und Hannover 96) spielt inzwischen bei der TuS Dassendorf und machte in der abgelaufenen Saison in der Oberliga Hamburg 46 Tore.

Aber niemand kommt im Männerbereich an Lucas Schneider ran. Schneider ist in der dritten Mannschaft des SSV Hagen aktiv. Das Team kam in der Kreisliga C ungeschlagen durch die Saison und schaffte dabei 183 Tore, 94 gingen auf das Konto von Schneider. Das ist mit großem Abstand der Bestwert in ganz Deutschland.

Bei den Frauen führt diese Liste bei 11er-Mannschaften mit ebenfalls 94 Toren Maren Schönherr vom SV Raadt aus Mülheim an der Ruhr – nur knapp 70 Kilometer von Hagen entfernt – an. Raadt belegte Platz eins in der Kreisliga A (24 Siege und zwei Niederlagen, 223:21 Tore).