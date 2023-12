Union gegen Real Madrid im Newsticker Das nächste größte Spiel der Vereinsgeschichte

20.10 Uhr: Womit wir bei der Aufstellung des 1. FC Union wären. Da gibt es eine Veränderung im Vergleich zum Gladbach-Spiel: Paul Jaeckel kommt rein für Benedict Hollerbach, das sieht dann auf dem Papier erst einmal etwas defensiver aus. Überraschen wird das niemanden, Real ist hier der große Favorit. Interessant: Auf der Bank sitzen wieder Sheraldo Becker und David Fofana, Letzterer musste ja offenbar erst einmal warm werden mit dem neuen Trainer Nenad Bjelica.

20.05 Uhr: Viel wurde darüber spekuliert, mit welcher Mannschaft Real in Berlin antritt. Wird es eine B- oder gar eine C-Startelf? Der erste Blick verrät, es ist eine Menschung aus Stars und Ergänzungsspielern, die heute beginnen dürfen. Jude Bellingham ist von Anfang an dabei, Toni Kroos und Antonio Rüdiger sind hingegen in ihrer Heimat zunächst einmal Bankdrücker.

20.00 Uhr: Ein herzliches Willkommen aus dem Berliner Olympiastadion. Hier trifft der 1. FC Union gleich in seinem letzten Gruppenspiel der Champions League auf Real Madrid. Während die Spanier bereits als Gruppensieger feststehen, hofft Union auf ein kleines Wunder: Mit einem Sieg und ein bisschen Schützenhilfe von Neapel gegen Braga wäre sogar noch die Europa League möglich.

In erster Linie aber geht es heute darum,, sich mit einem guten Gefühl aus Europas Königsklasse zu verabschieden. Nach dem 3:1 am vergangenen Samstag in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach ist zumindest die Stimmung wieder deutlich positiver bei den Köpenickern, die lange Sieglos-Serie ist beendet und der Blick geht wieder nach vorn.