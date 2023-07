WM-Spielplan 2023 als PDF zum Ausdrucken Alle Spielzeiten der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen

Am 20. Juli startet die Fußball-WM der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Wann spielt Deutschland? Wer ist in welcher Gruppe? Und gegen wen muss unsere Elf antreten? Mit unserem WM-Spielplan zum Ausdrucken bleiben Sie immer up to date.

Hier können Sie sich den Spielplan einfach als PDF herunterladen und ausdrucken – entweder einseitig oder auf zwei Seiten, um sie anschließend in der Mitte zusammenzukleben.

WM-Spielplan 2023 zum Ausdrucken PDF Download: einseitig

PDF Download: zweiseitig (zum Zusammenkleben) Der Spielplan zur Fußball Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland 2023 © Gestaltung: Tagesspiegel

Wie druckt man den Spielplan aus?

1. Spielplan-PDF herunterladen

Den einseitigen oder zweiseitigen Spielplan können Sie als PDF herunterladen oder direkt im Browser öffnen. Rufen Sie anschließend die Druckeroptionen (Strg+p) auf und nehmen Sie die nachfolgenden Anpassungen vor.

2. Formatgröße des WM-Spielplans wählen

Der einseitige Spielplan eignet sich für die Formate A4 und A3 – wobei die Termine, Uhrzeiten und Austragungsorte im A3-Format besser lesbar sind. Für die zweiseitige Variante reicht das gängige A4-Format aus.

3. Seitenausrichtung wählen

Der einseitige Spielplan sollte im Querformat ausgedruckt werden. Der zweiseitige Spielplan wird hingegen im Hochformat auf zwei Seiten ausgedruckt.

4. Skalierung beim zweiseitigen Ausdruck

Wenn Sie den WM-Spielplan direkt im Chrome-Browser ausdrucken, sollten Sie unter „Weitere Einstellungen“ die Skalierung „An Druckbereich anpassen“ auswählen. So passt der WM-Spielplan sauber auf zwei A4-Blätter und lässt sich problemlos zusammenkleben.

Skalierung beim Drucken anpassen. © Screenshot der Druck-Optionen in Chrome

Zweiseitiger WM-Spielplan zum Zusammenkleben

Der zweiseitige Spielplan kann in der Mitte zusammengeklebt werden. Nutzen Sie hierfür einfach einen langen Streifen Klebeband und kleben Sie die beiden Blätter auf der Rückseite zusammen – so können Sie die Spielergebnisse auch weiterhin mit einem Kugelschreiber ausfüllen, ohne den Klebestreifen berücksichtigen zu müssen. Alternativ bietet sich ein klassischer Klebestift an.

Der WM-Spielplan 2023 als PDF zum Ausdrucken

WM-Spielplan 2023: PDF (einseitig) zum Ausdrucken in A3

WM-Spielplan 2023: PDF (zweiseitig) zum Ausdrucken in A4

Der Spielplan zur WM 2023 zum ausdrucken. © Gestaltung: Tagesspiegel/Foto: freepik

Fußball-WM der Frauen: Der deutsche Kader 2023

Bereits am 8. Juli gab Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bekannt, welche 20 Spielerinnen und drei Torhüterinnen zur Fußball-WM 2023 nach Australien und Neuseeland fliegen.

Kurz vor Beginn der WM kam dann die Schock-Meldung: Verteidigerin Carolin Simon zog sich im Länderspiel gegen Sambia einen Kreuzbandriss zu und fällt damit verletzungsbedingt aus. Die folgenreiche Partie fand nur einen Tag vor der finalen Kader-Verkündung statt.

Die Nachricht von Carolin Simon trifft uns alle. Sie hatte eine hervorragende Entwicklung genommen, tolle Leistungen gezeigt und sich ihren WM-Platz mehr als verdient. Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainerin

Voss-Tecklenburg zeigte sich von dem Ausfall der Bayern-Spielerin betroffen: „Die Nachricht von Carolin Simon trifft uns alle.“ Die 30-Jährige habe eine hervorragende Entwicklung genommen und sich ihren WM-Platz mehr als verdient, so die Nationaltrainerin. Man habe sich ganz bewusst für das diesjährige Aufgebot entschieden – „wissend um die hohe Leistungsdichte in unserem Kader.“

Torhüterin Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Trikotnummer: 12

(FC Chelsea), Trikotnummer: 12 Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 1

(VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 1 Stina Johannes (Eintracht Frankfurt), Trikotnummer: 21 Quelle: dfb.de, Stand: 12.07.2023

Abwehr Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Trikotnummer: 23

(Eintracht Frankfurt), Trikotnummer: 23 Chantal Hagel (VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 2

(VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 2 Marina Hegering (VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 5

(VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 5 Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 3

(VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 3 Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Trikotnummer: 4

(Eintracht Frankfurt), Trikotnummer: 4 Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Trikotnummer: 15

(FC Chelsea), Trikotnummer: 15 Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 17 Quelle: dfb.de, Stand: 12.07.2023

Mittelfeld und Angriff Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Trikotnummer: 16

(Eintracht Frankfurt), Trikotnummer: 16 Jule Brand (VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 22

(VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 22 Klara Bühl (FC Bayern München), Trikotnummer: 19

(FC Bayern München), Trikotnummer: 19 Sara Däbritz (Olympique Lyon), Trikotnummer: 13

(Olympique Lyon), Trikotnummer: 13 Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Trikotnummer: 10

(Eintracht Frankfurt), Trikotnummer: 10 Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 9

(VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 9 Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 14

(VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 14 Melanie Leupolz (FC Chelsea), Trikotnummer: 18

(FC Chelsea), Trikotnummer: 18 Sydney Lohmann (FC Bayern München), Trikotnummer: 8

(FC Bayern München), Trikotnummer: 8 Lina Magull (FC Bayern München), Trikotnummer: 20

(FC Bayern München), Trikotnummer: 20 Lena Sophie Oberdorf (VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 6

(VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 6 Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 11

(VfL Wolfsburg), Trikotnummer: 11 Lea Schüller (FC Bayern München), Trikotnummer: 7 Quelle: dfb.de, Stand: 12.07.2023

Insgesamt zehn WM-Spielerinnen werden vom VfL Wolfsburg gestellt. Von Eintracht Frankfurt fünf und von Bayern München wurden vier WM-Teilnehmerinnen nominiert.

Martina Voss-Tecklenburg ist bereits seit 2018 die Bundestrainerin der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Die gebürtige Duisburgerin gewann in der Vergangenheit als Spielerin insgesamt vier Europameistertitel und wurde 1995 in Schweden Vizeweltmeisterin. Ein Jahr später wurde sie zur ersten Fußballerin des Jahres 1996 in Deutschland gewählt.

Die Bundestrainerin der deutschen Nationalmannschaft Martina Voss-Tecklenburg beim Training der Nationalelf. © Imago Images

Deutsche Nationalmannschaft: Sportliche Leitung Bundestrainerin: Martina Voss-Tecklenburg

Assistenztrainerin: Britta Carlson

Assistenztrainer: Michael Urbansky

Torwarttrainer: Michael Fuchs

Fitnesstrainer: Julius Balsmeier

Neuroathletisches Training: Jan-Ingwer Callsen-Bracker Quelle: dfb.de, Stand: 12.07.2023

WM-Stadien: Wo werden die Spiele augetragen?

Die Fußball-WM der Frauen wird erstmals in zwei Ländern ausgetragen. 2023 sind sowohl Australien als auch Neuseeland die Gastgeber. Die insgesamt 64 Spiele werden in zehn Stadien ausgetragen.

Die WM-Stadien 2023 „Stadium Australia“ in Sydney, Australien

in Sydney, Australien „Brisbane Stadium“ in Brisbane, Australien

in Brisbane, Australien „Eden Park“ in Auckland, Neuseeland

in Auckland, Neuseeland „Sydney Football Stadium“ in Sydney, Australien

in Sydney, Australien „Wellington Regional Stadium“ in Wellington, Neuseeland

in Wellington, Neuseeland „Melbourne Rectangular Stadium“ in Melbourne, Australien

in Melbourne, Australien „Dunedin Stadium“ in Dunedin, Neuseeland

in Dunedin, Neuseeland „Waikato Stadium“ in Hamilton, Neuseeland

in Hamilton, Neuseeland „Perth Oval“ in Perth, Australien

in Perth, Australien „Hindmarsh Stadium“ in Adelaide, Australien

83.500 Zuschauer finden im Stadium Australia (auch „Accor Stadium“) in Sydney Platz. © IMAGO/AFLOSPORT

Das größte von ihnen ist das „Stadium Australia“ in Sydney und fasst 83.500 Zuschauer. Hier werden insgesamt fünf Partien der WM ausgetragen – darunter auch das Eröffnungsspiel am 20. Juli, ein Halbfinale und das Finale am 20. August.

Aktuelle News zur Fußball-WM der Frauen 2023

