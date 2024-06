Wohlfühlen mit Toni Kroos Er gibt dem Nationalteam, was das Nationalteam braucht

Am Dienstagmorgen, im Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, hat sich geradezu Unglaubliches zugetragen. Zum Aufwärmen sollten sich die Spieler die Bälle in einer vorgegebenen Abfolge zupassen. Toni Kroos erledigte die Übung mit der ihm eigenen Präzision. Einmal aber spielte er den Ball drei, vier Meter an seinem Bestimmungsort vorbei.

Kommt vor. Ist bei Kroos aber eben immer wieder eine Besonderheit.

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid, 34 Jahre alt inzwischen, steht längst im Ruf, auf dem Fußballplatz unfehlbar zu sein. Oder zumindest nahezu unfehlbar. Zehn Jahre in Spanien liegen hinter ihm, und in jeder seiner zehn Spielzeiten bei Real lag seine Passquote bei mindestens 92 Prozent. In den letzten beiden waren sogar bei 95 Prozent.

„Einen Pass von ihm kann man hören“, hat Stefan Reinartz, sein früherer Mitspieler aus Leverkusener Zeit, einmal gesagt. Bei Kroos surrt und schnurrt das Bällchen. Nicht zuletzt wegen dieser Fertigkeit ist er nach fast drei Jahren Pause noch einmal in die Nationalmannschaft zurückgekehrt. Die Europameisterschaft, die für das deutsche Team am Freitag mit dem Gruppenspiel gegen Schottland beginnt, wird der letzte Akt seiner formidablen Karriere sein.

Natürlich wäre das Ende fast zu kitschig. Ich würde es trotzdem nehmen. Toni Kroos über den Gewinn des EM-Titels zum Abschluss seiner Karriere

Sieben Spiele könnten es noch werden – den idealen Fall vorausgesetzt, dass die Deutschen bei der Heim-EM das Finale erreichen. „Natürlich bin ich hungrig“, sagt Kroos.

Zum Abschluss seiner Vereinskarriere hat er vor zehn Tagen mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Zum Abschluss seiner Karriere in der Nationalmannschaft soll es der EM-Titel werden. Der fehlt ihm noch in seinem prall gefüllten Trophäenschrank. Ein solches Ende wäre „fast zu kitschig“, findet er selbst. „Ich würde es trotzdem nehmen.“

Sicher im Sattel. Toni Kroos verfügt über die nötige Gelassenheit für ein Turnier im eigenen Land. © dpa/Christian Charisius

Die Idee seines Comebacks hat Julian Nagelsmann schon eine Woche nach seinem Amtsantritt als Bundestrainer mit Kroos besprochen. Bis zum Vollzug aber hat es einige Monate gedauert. Kroos selbst war hin- und hergerissen, seine Rückkehr keineswegs ein Selbstläufer. Felix Kroos hat jüngst erzählt, dass ihm sein Bruder noch eine Woche vor der endgültigen Entscheidung erzählt habe: „Ich mach’s nicht.“

Im Laufe seiner langen Karriere ist Toni Kroos nicht nur und auch nicht immer von allen verehrt worden, geschweige denn geliebt. Aber die kritischen Stimmen sind längst verstummt. Der Ertrag seiner Laufbahn mit unter anderem sechs Triumphen in der Champions League und dem WM-Titel 2014 hat ihn längst über jeden Zweifel erhoben.

Seitdem klar ist, dass er die EM, seine vierte insgesamt, spielen wird, seitdem habe er im Kopf, „dass ich dieses Turnier gewinnen will“, sagt Kroos. „Wenn ich die Fantasie nicht hätte, dass das möglich ist, dann hätte ich es nicht gemacht.“

109 Länderspiele hat Kroos seit seinem Debüt im März 2010 bestritten. Im Idealfall kommen noch sieben hinzu.

Körperlich, so hat es Nagelsmann berichtet, sei Kroos trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters in der besten Verfassung seit Jahren: „Er hat null Probleme, keine Wehwehchen, ist topfit. Er ist auch in der Lage, jedes Spiel durchzuspielen.“ Sein Körper fühle sich an wie Stahl.

Es ist das Resultat eines hochprofessionellen Lebenswandels. Kroos legt regelmäßig Extraschichten auf dem Ergometer ein – im Dampfbad. Mit der Zeit, so erzählt er es am Dienstag, habe er immer mehr auf seinen Körper geachtet, um noch robuster zu werden.

Das liegt auch daran, dass Kroos im Laufe der Jahre auf dem Feld immer weiter nach hinten gewandert ist: vom Spielmacher auf der Zehn über die Acht bis ins defensive Mittelfeld. „Da wollte ich meinem Spiel dieses Extra geben, um stabil zu sein“, sagt er.

Aus Liebe zum Ball. © imago/Laci Perenyi/imago/Laci Perenyi

Toni Kroos – das haben die ersten drei Länderspiele nach seiner Rückkehr gezeigt – gibt der Mannschaft vieles, was die Mannschaft braucht: Stabilität, mentale Robustheit, die Lust auf Erfolg, eine klare Ordnung auf dem Platz und insgesamt ein besseres Gefühl.

Antonio Rüdiger, Teamkollege bei Real, hat vor kurzem erzählt, dass er Kroos in seiner Anfangszeit bei der Nationalmannschaft falsch eingeschätzt habe. Inzwischen kenne er ihn besser: „Er ist ein stiller Leader, ein feiner Mensch. Keiner, der viel redet, aber immer vorangeht.“

Dank seiner unvergleichlichen Ballfertigkeit führt Kroos noch immer vor allem mit seinen Füßen. Er will, dass sich seine Mitspieler auf dem Platz wohlfühlen, ihnen das Gefühl vermitteln, „dass das hier alles gar nicht so dramatisch ist: damit sie das spielen, was sie können, und nicht gehemmt sind“. So definiere er Führung. „Pass auf: Wenn’s ein Problem gibt, bin ich da. Wenn es Zweifel gibt, was du mit dem Ball machst: Gib ihn mir! Dann ist alles gut.“

Die EM im eigenen Land wird die Mannschaft unweigerlich mit hohen Erwartungen und einem gewissen Druck konfrontieren. Toni Kroos, der stoische Mecklenburger, sagt, dass man „diesen Druck ein Stück weit genießen“ müsse. „Am Ende ist es auch nur Fußball.“