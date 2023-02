Zu harmlos in der Offensive Der 1. FC Union spielt nur 0:0 gegen Schalke

Der sonst so ruhige Urs Fischer gestikulierte, versuchte sein Team anzutreiben und winkte sich mehrmals Spieler heran, um Verbesserungen im Spiel des 1. FC Union vorzunehmen. All das sollte am Ende aber nichts helfen. Gegen ein weitegehend sicher stehendes Schalke 04 kam Union am Sonntag vor 22.012 Zuschauenden im Stadion An der Alten Försterei nach einer insgesamt eher schwächeren Leistung nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Damit verpassen die Berliner den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga und stehen aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Platz zwei hinter Bayern München.

Wenig überraschend hatte Urs Fischer seine Mannschaft auf fünf Positionen verändert im Vergleich zum Europa-League-Duell mit Ajax Amsterdam am Donnerstag. So rotierte Timo Baumgartl in die Dreierabwehrkette für Diogo Leite, davor ersetzten Niko Gießelmann, Christopher Trimmel und Janik Haberer im Mittelfeld Jérome Roussillon, Josip Juranovic und Morten Thorsby. In der Spitze durfte Sven Michel mal wieder von Beginn an ran, Sheraldo Becker nahm dafür zunächst auf der Bank Platz.

Dass das Unentschieden bei Ajax Kraft gekostete hatte, machte sich in der Anfangsphase bemerkbar. Union versuchte zwar das Spiel zu machen, brachte aber meist den letzten Pass nicht an und hatte immer wieder mit Unkonzentriertheiten zu kämpfen. So spielte sich das Spiel zunächst überwiegend im Mittelfeld ab, mit vielen Zweikämpfen und ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten.

Schalke, das zuletzt dreimal 0:0 gespielt hatte in der Bundesliga, wollte sich nicht verstecken vor dem Team von Fischer und war um Ballbesitzphasen bemüht, agierte letztlich aber auch zu ungenau im letzten Drittel und kam im ersten Durchgang nur zu einem einzigen Torabschluss.

Die Statistik Union: Rönnow - Doekhi, Knoche, Baumgartl - Gießelmann (81. Roussillon), Laidouni (66. Seguin), Khedira, Haberer (81. Thorsby), Trimmel - Michel (58. Becker), K. Behrens (66. Siebatcheu).

Schalke: Fährmann - Uronen (36. Ouwejan), Jenz, Yoshida, Brunner - Krauß, Kral - Bülter, Zalazar Martínez (79. Karaman), Drexler - Frey (79. Terodde).

Schiedsrichter: Reichel.

Zuschauer: 22.012 (ausverkauft).

Keine Tore.

So sorgte ein Standard für die erste Torraumszene nach etwas über 20 Minuten. Spezialität der Unioner, wie hinreichend bekannt ist. Gefährlich wurde es trotzdem, als Trimmel einen Freistoß von rechts vor das Tor flankte. Über Umwege landete der Ball vor den Füßen von Danilo Dhoeki, der nicht lange fackelte, an einem gut parierenden Ralf Fährmann im Tor aber scheiterte.

Im Anschluss waren beide Mannschaften wieder auf eine gut organisierte Defensive bedacht, sodass Chancen Mangelware waren. Union hatte zwar etwas mehr Ballbesitz, wusste damit aber nicht wirklich was anzufangen und wirkte zu statisch.

Durch die Wechsel wird Union besser, aber nicht gut genug

Den Berlinern fehlte die Spritzigkeit in der Offensive, was wohl auch an der derzeitigen Dreifachbelastung liegt. So kam Union nur noch einmal zum Abschluss, als es Rani Khedira fünf Minuten vor der Halbzeit aus der zweiten Reihe versuchte. Jedoch zu harmlos, um Fährmann wirklich gefährlich zu werden

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel dann langsam an Fahrt auf. So machte Frederik Rönnow mit einem Abschlag das Spiel schnell. Sven Michel setzte nach einer starken Ballannahme Kevin Behrens in Szene, der endlich mal einen tiefen Lauf hatte starten können. Dessen flache Hereingabe von rechts verpasste Janik Haberer in der Mitte nur knapp. In der Folge näherte sich Union immer mehr dem Tor an und bemühte sich um das Offensivspiel, woraus sich auch Räume für die Gastmannschaft ergaben.

Nach einer kleinen Drangphase des Teams von Thomas Reis, aus der die beste Chance durch Michael Frey ungenutzt bliebt, wurde Union zunehmend aktiver. Die Einwechslungen von Becker und Jordan Siebatcheu machten sich bemerkbar, wodurch die Köpenicker mehr Tempo nach vorne entwickelten. So konnte Becker mehrmals über die linke Seite durchbrechen und Siebatcheu in der Mitte bedienen. Ein Tor wollte aber einfach nicht fallen. Auch nicht, als es Seguin und nur fünf Minuten später erneut Siebatcheu versuchte nach einer Flanke von Becker an den Fünfmeterraum.

Mit dem Unentschieden kann Union nicht zufrieden sein, zumal die Berliner am Ende zu viele Gelegenheiten ungenutzt ließen. Und so bleiben sie weiterhin nur Verfolger von Bayern und werden nicht zu den Gejagten.

