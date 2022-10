Steinmeiers Rede an die Nation Komplettes Ampel-Kabinett sagt dem Bundespräsidenten ab

Für die mit Spannung erwartete Rede an die Nation von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Bundespräsidialamt reihenweise Absagen führender Politiker kassiert. Nach Tagesspiegel-Informationen wird weder Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch ein Bundesminister oder eine Bundesministerin bei der Rede an diesem Freitag in Schloss Bellevue dabei sein. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas werde nicht dabei sein hieß es.

Im Bundespräsidialamt wurde betont, dass aber fast alle politischen Parteien Vertreter schicken wollen, allerdings sagte auch Grünen-Chefin Ricarda Lang ebenfalls kurzfristig ab. Einer der hochrangigsten Gäste wird demnach neben den Altbundespräsidenten Christian Wulff und Joachim Gauck CDU-Chef Friedrich Merz sein, für die FDP wird deren Fraktionschef Christian Dürr dabei sein. Die SPD, die Steinmeier in das Amt gebracht hatte, schickt als hochrangigsten Gast Bundestags-Vizepräsidentin Aydan Özoguz.

Wird Steinmeier nochmal auf seine Fehler eingehen?

Steinmeier wollte im Vorfeld der Rede unbedingt das erste Mal nach Kriegsbeginn auch in die Ukraine reisen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Mit Spannung wird erwartet, ob er noch einmal ausführlich und selbstkritisch auf seine Rolle in der Russlandpolitik eingehen wird.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wartet nach einem Luftalarm im Luftschutzbunker in der Ukraine. © dpa/Michael Kappeler

Er hatte sich in Zusammenarbeit mit der Deutschen Nationalstiftung zu einer Rede an die Nation entschlossen, um den Bürgern in den Zeiten des russischen Krieges in der Ukraine und vielen Unsicherheiten in Deutschland Mut und Zuversicht zuzusprechen. Es gehe darum, alles zu stärken, was das Land verbindet, um die schwere Zeit zu meistern, hieß es im Bundespräsidialamt.

Viele junge Bürger als Zuhörer dabei

Die ARD wird die 45-minütige Rede am Vormittag übertragen, unter den Gästen in Schloss Bellevue sollen auch besonders viele junge Menschen sein. Als Steinmeiers zweite Amtszeit begonnen hatte, überfiel Russland wenig später die Ukraine und Steinmeiers frühere Rolle als Kanzleramtschef und Außenminister, der Einsatz für eine Ausweitung der Energieabhängigkeit von Russland lagen wie ein Schatten über der Amtszeit, den Bau von Nord Stream 2 nannte er schließlich einen Fehler.

Zur Startseite