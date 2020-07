Sommerferien in Berlin und Umgebung, Sightseeing, Baden gehen, etwas erleben - und den Abend oder schon den Sonnentag bei guten Drinks und besonderen Speisen genießen. Hier können Sie das.

Besondere Termine im August

7. August - Sundowner mit Streetfood

Statt Ibiza: Sundowner mit Blick aufs Gleisdreieck. Warum eigentlich nicht? Prost, Berlin! Foto: Orania / promo

Eine Cinemascope-Aussicht auf den Sonnenuntergang hat man von „Jules Biergarten“ im Gleisdreieck – und damit ist er der perfekte Ort für einen Sundowner diesen Sommer. Freitags ab 17 Uhr gastiert hier der „Bite Club“, man kann also wunderbar mit Naturweinen von „8greenbottles“ oder mit Bier von „Brlo“ anstoßen. Hungrig geworden? Streetfood liefern unter anderem die Trucks von „Big Stuff BBQ“, „Butter Bronson’s“ und „Heißer Hobel“. Noch mehr Sommergefühle? „Gimme Gelato“ bringt Eis mit. Dazu gibt’s Musik von DJ Alex Voices.

Jules Biergarten, Luckenwalder Str. 6b, Kreuzberg, Mo - Do 9 - 22, Sa / So 10 - 22 Uhr

7. August - BBQ aus Texas

Die Spezialität von "Lino's BBQ": Pastrami-Rinderbrust. Ein Traum für Grillfans. Foto: Linos BBQ / promo

Unter Grillen versteht manch einer hierzulande ja Gartenparty zwischen Thujahecken und Würstchen aus dem Supermarkt. In Texas sieht man das gottseidank anders. Wie genau, das kann man im „Lino’s“ schmecken. Bester Tag, um texanisches BBQ in Wedding zu probieren, ist der erste Freitag im Monat. Da tischt Pitmaster Lino Felipe Brandi Pastrami aus seinem Smoker auf. Genauer: Pastrami Rinderbrust, Pastrami Rippchen und Pastrami Würstchen – alles natürlich selbstgemacht. Dazu gibt’s eine Auswahl an Craft Bier von „Brewbaker“ und zur Sicherheit ein paar feine Schnäpse. Besser reservieren. Der Pastrami-Freitag ist immer schnell ausgebucht.

Lino’s BBQ, Malplaquetstr. 43, Wedding, Mi - So 17 - 22.30 Uhr

8. August - Tango im Schlosspark

Früher im Schloss selbst, heute im Nebengebäude: Das Restaurant des Schlossguts Schwante. Foto: Schlossgut Schwante / promo

Auch ins schön gelegene Schloss Schwante in Kremmen ist das Leben wieder eingezogen. Am 8. August zum Beispiel feiert man dort auf der Open-Air-Tanzfläche das Tangofest – selbstverständlich mit gebotenem Abstand, denn die Tanzfläche ist mit Farben umgrenzt, so dass es dort nie zu voll werden kann. Tickets ab 15 Euro nur nach Anmeldung unter: schalah@web.de. Wer lieber nur zuschaut:<TH>Das Restaurant, jetzt im Backsteinhaus nebenan untergebracht, ist ein schnuckeliger Ort zum Draußensitzen. Und wenn man schon mal da ist: Der Skulpturenpark zeigt im Schlossgarten Arbeiten von 23 international renommierten Künstlern.<QA0>

Schlossgut Schwante, Schlossplatz 1–3, 16727 Oberkrämer. Restaurant Fr und So 11 - 18, Sa 11 - 20 Uhr

Ab 14. August - Kunst plus Genuss

Ort für Kunst und Genuss: Die Wehrmühle Biesenthal, Spielort für die "Art Biesenthal", diesmal mit Pop-up-Dinner und speziellem... Foto: promo

Noch mehr Kunst mit Kulinarik gibt’s ab dem 14. August in Biesenthal. Genauer bei der Art Biesenthal. Drei Wochen läuft hier einen aus Kunstausstellung, Sommerprogramm und Performance in und im Garten der Wehrmühle nordöstlich von Bernau. Dazu veranstalten das "Nobelhart & Schmutzig", "Otto" und "Cookies Cream" an den Wochenenden abends Pop-up Dinner auf der Wiese. Lieber ein Picknick? Geht auch. Den kann man nach Vorbestellung (und wenn man nett fragt auch ohne) dort kaufen und vor Ort genießen. Für 49 Euro bekommen zwei Personen Zwiebelmarmelade, Labneh, vegetarischen Kaviar, Fenchelhummus, Räucherwurst, Walnussbrot und mehr. Getrunken wird dazu, was Tim Raues Sommelier André Macionga ausgesucht hat.

Tickets für die Pop-up-Abende gibt es über die Restaurants, Tickets für die Ausstellung und den Picknickkorb hier.

Wehrmühle Biesenthal, Wehrmühlenweg 8, 16359 Biesenthal

Bis 15. August - Fine Dining auf dem Acker

Kooperation mit dem Erdhof Seewalde: Das Berliner Restaurant "Ernst" geht fremd. Foto: Marian Lenhard / promo

Das Team vom „Ernst“ hatte nicht den schlechtesten Plan für dieses verflixte Jahr: Das schicke Restaurant in Wedding ist für Umbauarbeiten geschlossen, im November soll es dort wieder losgehen. Währenddessen gastiert die Crew im Erdhof Seewalde an der Mecklenburger Seenplatte, von dem sie in der Vergangenheit immer wieder Produkte bezogen hat. Ein paar Mittag- und Abendessen veranstaltet das „Ernst“ auf dem wunderschön gelegenen Hof. Die Zutaten vom Hof und von befreundeten Erzeugern werden auf dem Feuer zubereitet. Mit Getränken kostet dieses etwas exklusivere Picknick 280 Euro. Tickets unter: exploretock.com/ernstberlin.

Erdhof Seewalde, Seewalde 2, 17255 Wustrow OT Seewalde

Lust auf unkonventionelle Weine? Dann lesen Sie doch hier etwas über Georgien, die Wiege des Weinanbaus, wo schon vor 8000 Jahren Qevri Weine in eingegrabenen Amphoren gekeltert wurden.

21./22. August - Pop-up von Freunden

Kocht noch immer in Berlin: Björn Swanson, zuvor im Restaurant "Golvet". Foto: Thilo Rückeis / Tsp

Dem „Golvet“ hat Björn Swanson unlängst den Rücken gekehrt, dem Herd natürlich nicht. Für zwei Abende tut er sich mit seinem Freund und Weggefährten Denis Ucak zusammen und kocht im „Parker Bowles“ ein Viergang-Menü für 59 Euro, u.a. mit Müritz-Saibling und Brisket, also Rinderbrust, aus Nebraska. Reservierung unter wow.krass@t-online.de oder per WhatsApp +49/160/93277462.

Parker Bowles, Prinzenstr. 85b, Kreuzberg



23. August: Pasta und Sake

Foto: Promo

Da muss man auch erst mal drauf kommen: Am 23. August veranstalten "Mani in Pasta" und "Sake 36" ein italienisches Dinner mit japanischem Sake. Gut, die beiden sind Nachbarn. Während es bei Mani in Pasta in der Reichenberger Str. 125 handgemachte Teigwaren gibt, die in der Markthalle Neun hergestellt werden, führt der der gerade eröffnete Sake 36-Tasting Room in der Reichenberger Str. 36 das Label Enter Sake, das sich DJ Richie Hawtin ausgedacht hat. Könnte also spannend werden. Vier Gänge und sechs Sakes kosten 75 Euro. Beginn: 19 Uhr. Tickets unter: dining@maniinpasta.de

Mani in Pasta, Reichenberger Str. 125, Kreuzberg

Noch bis 27. September - Lollis im Freibad

Und hier noch was Kleines zum Ende der Schulferien: Der charmante Freibadkiosk „Tropez“ im Sommerbad Humboldthain hat jetzt auch einen Süßigkeiten-Automaten. Das Schönste darin sind die Amezaiku-Lollis der japanischen Künsterlin Chieko Idetsuki in Form von Qualle, Seepferdchen, Delfin und Krabbe.

Tropez im Sommerbad am Humboldthain, Wiesenstr. 1, Wedding, Mo - So 7 - 18 Uhr

Regelmäßige Termine

Streetfood Thursday ab 23. Juli

Tacos sind hier nur ein Snack von vielen – der „Streetfood Thursday“ ist zurück in der Markthalle IX.

Corona bedingt pausierte Berlins bekanntestes Häppchenfestival, jetzt startet es in einer abgespeckten Version: weniger Stände, weniger Sitzplätze, dafür mit Take-away-Optionen und weniger Touristen. Das Hygienekonzept wirkt schlüssig, Maske ist Pflicht, es wird ständig gelüftet, und das übliche Gedränge wird es mit begrenztem Einlass nicht geben. Neu ist auch, dass weniger Externe den Markt bespielen, sondern mehr Lokalmatadore sich und ihre „Lieblingszutaten“ – so die Ankündigung – präsentieren werden. Immerhin: Mit dem „Streetfood Thursday“, egal, wie man in findet, kehrt ein bisschen Normalität in die ausgehungerte Stadt zurück.

Markthalle IX, Eisenbahnstr. 42/43, Kreuzberg, 17-22 Uhr

Taco Tuesday im The Bird BBQ

Immer dienstags ist Taco-Tag - zumindest im "The Bird BBQ". Foto: getty images

Wo sonst feinstes texanisches BBQ zu Craft Bier serviert wird, gibt es jeden Dienstag mexikanische Tacos so lange der Vorrat reicht. Früh da sein lohnt, die Tacos, mit gesmoktem Fleisch gefüllt, spielen in einer eigenen Liga.

The Bird BBQ, Oderberger Str. 61, Prenzlauer Berg, immer Dienstag ab 18 Uhr

Chicken Wings Wednesday im Pound & Pence

James Doppler bietet im kleinen Markthallenimbiss ausgefeilte Burger-Kreationen, darunter auch herausragende vegetarische oder mit Wildfleisch.

Immer mittwochs gibt es zusätzlich Chicken Wings mit Popcorn, Cole Slaw und eingelegtem Gemüse. Dazu drei selbstgemachte Soßen. Aber bitte Vorsicht bei der „Insane Chili“!

Pound & Pence (Link führt zur Facebookseite), in der Arminius-Markthalle, Arminiusstr. 2-4, Moabit, ab 18 Uhr





