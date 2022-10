Der Umbau beginnt Wie es nach der Musk-Übernahme mit Twitter weitergeht

Seit Donnerstag ist es offiziell: Elon Musk hat den rund 44 Milliarden Dollar teuren Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter abgeschlossen. Bereits in den ersten 24 Stunden kündigte der Tech-Milliardär Änderungen an.

Musk nimmt das Online-Netzwerk in Privatbesitz - die New York Stock Exchange hat die Aktien bereits aus dem Handel genommen. Zudem will der Tech-Milliardär ein neues Management aufstellen.

Bereits am Donnerstag feuerte Musk ranghohe Führungskräfte, darunter der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal. Angeblich will er den Spitzenposten zunächst selbst übernehmen.

Dem Starunternehmer geht es beim Twitter-Kauf nach eigenen Angaben um die Stärkung der Redefreiheit. Kritiker befürchten aber eine Verrohung des Tons auf der Internetplattform und sind besorgt, dass der Eigentümerwechsel zu ungezügelteren Hassbotschaften, Hetze und Desinformationen führen könnte.

Bereits am Mittwoch hatte Musk sich mit mehreren Twitter-Mitarbeitern getroffen. Auch einige Tesla-Mitarbeiter und andere Vertraute Musks trafen sich mit Twitter-Mitarbeitern, so auch der persönliche Anwalt Elon Musks. Er habe zudem einen „War Room“ im Unternehmen eingerichtet, um sich mit seinem neuen Kauf zu befassen, so die „New York Times“.

Twitter unterliegt weiterhin EU-Recht

Die Bundesregierung erklärte am Freitag, die Entwicklung bei Twitter nach Musks Übernahme „sehr genau“ beobachten zu wollen. EU-Industriekommissar Thierry Breton warnte Musk per Tweet, den Kurznachrichtendienst zu einer unregulierten Plattform zu machen: „In Europa wird der Vogel nach unseren EU-Regeln fliegen“.

Eine zu lasche Moderation von Inhalten könnte auch Werbepartner abschrecken und so Twitters wichtigste Einnahmequelle gefährden, fürchten Experten. Musk wandte sich vor dem Hintergrund bereits am Donnerstag in einem offenen Brief an die Anzeigenkunden des Unternehmens.

Ich tat es, um der Menschheit zu helfen, die ich liebe. Elon Musk

Twitter dürfe kein „Ort des Grauens“ werden, wo ohne Konsequenzen alles gesagt werden könne, erklärte er darin. Die Plattform müsse „warm und einladend für alle“ sein. Er habe Twitter nicht gekauft, weil es einfach sein würde oder um mehr Geld zu machen, schrieb Musk weiter. „Ich tat es, um der Menschheit zu helfen, die ich liebe.“

Rechte Accounts gewinnen an Followern

Auf Twitter selbst feierten einige Republikaner und konservative Medienpersönlichkeiten den neuen Eigentümer. Die Zahl der Follower mehrerer rechtsgerichteter Twitter-Accounts schnellte in die Höhe, wie die „New York Times“ berichtet.

Der ehemalige Präsident Donald J. Trump, der im vergangenen Jahr von Twitter ausgeschlossen wurde, nutzte seine eigene soziale Plattform, um zu erklären, er sei „sehr froh, dass Twitter jetzt in vernünftigen Händen ist“. Dennoch wolle er nicht dorthin zurückkehren.

Antisemitischer Tweet geht viral

Eine Analyse der Anti-Defamation-League (A.D.L.) berichtete von einer „Flut rassistischer, transphober und regelwidriger Inhalte, die am Freitag durch Twitter strömten“, zitierte die „New York Times“. Eine „koordinierte Kampagne“ zur Verbreitung antisemitischer Memes und Bilder erhielt mehr als 1.200 Retweets mit beleidigenden Inhalten, so A.D.L.

Demnach sei die antisemitische Tweet-Kampagne auf „4chan“ ausgebrütet worden, einer Plattform, die kaum moderiert wird. Am Donnerstag postete ein anonymer 4chan-Benutzer Anweisungen für die Verbreitung antisemitischer Inhalte auf Twitter: „Jetzt, da Elon Twitter übernimmt, ist es an der Zeit, unsere Fähigkeiten endlich einzusetzen“, hieß es in dem Beitrag. Darin wurden Twitter-Nutzer dazu aufgefordert, mit jüdischen Nutzern zu streiten und Tweets anderer Teilnehmer zu „liken“.

Mehrere Konten, die am Freitag verbotenes Material gepostet hatten, wurden jedoch von der Plattform gesperrt. Musk selbst sagte in einem Tweet am Freitag, dass das Unternehmen keine wichtigen Entscheidungen über Inhalte treffen oder gesperrte Konten wieder einrichten werde, bis ein "Rat für Inhaltsmoderation" gebildet worden sei.

Wann genau das stattfinden soll und wie ein solcher Rat aussehen soll, ließ er zunächst offen.

Musk hatte sich eigentlich schon im April mit Twitter auf die Übernahme geeinigt. Im Juli erklärte er die Vereinbarung jedoch wegen angeblicher Falschangaben zu Fake-Accounts für ungültig. Twitter klagte daraufhin auf Einhaltung des Kaufvertrags.

Anfang Oktober erneuerte der Chef des US-Elektroautobauers Tesla sein Kaufangebot dann überraschend wieder, was zur Aussetzung des Gerichtsverfahrens führte.

Die zuständige Richterin hatte den Streitparteien jedoch eine Frist gesetzt, den Deal bis zum 28. Oktober abzuschließen. (Tsp/dpa)

