Einfallslos, überfordert, abgehängt Die USA, China und 27 EU-Zwerge, die an Bedeutung verlieren

Da steht er im Friedenssaal des Münsteraner Rathauses mit seinen holzvertäfelten Wänden und Decken. Als „großer Europäer“ umschmeichelt und verehrt, nimmt Frankreichs Staatspräsident am Dienstag den westfälischen Friedenspreis entgegen. Emmanuel Macron wäre nicht Emmanuel Macron, würden ihm nicht auch bei dieser Gelegenheit inspirierende Worte einfallen, teils auf Deutsch vorgetragen.

Er empfinde eine „tiefe und ehrliche Liebe zu Deutschland“, sagt er und spricht von „gegenseitiger Faszination als Quelle der Hoffnung“ für beide Länder – gerade in diesen Zeiten des Kriegs. Und er betont die Notwendigkeit, die Hoffnung nicht aufzugeben und Risiken nicht zu scheuen.

Es ist Tag zwei seines Staatsbesuchs, des ersten eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren. Die Stadt Münster könnte symbolträchtiger kaum sein: Es ist jener Ort, an dem sich der europäische Adel zusammenraufte, um nach dem Dreißigjährigen Krieg nicht nur Frieden, sondern auch eine neue, auf territorialer Integrität und Souveränität basierende Friedensordnung zu schaffen. Mehr Geschichte geht nicht.

376 Jahre später ist die europäische Friedensordnung akut gefährdet – durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den Versuch von Kremlchef Wladimir Putin, militärische Gewalt als Mittel zur Verschiebung von Grenzen zu re-etablieren.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron nimmt den westfälischen Friedenspreis entgegen.

Macron macht Kunstpausen, gestikuliert. Er wirkt jung, ja jugendlich, voller Sendungsbewusstsein – und hebt sich damit wohltuend vom ebenso nüchternen wie visionsfreien Bundeskanzler Olaf Scholz ab, der die zunehmenden Probleme der größten Volkswirtschaft Europas eher verwaltet als löst.

Aber trotz seines Charismas, trotz seines Sendungsbewusstseins, trotz seiner Aufbruchsattitüde, manchmal mischen sich Zweifel in Macrons Botschaften. Ein gewisser Hang zur Morbidität ist beim Staatspräsidenten zu beobachten. In einem solchen Moment bezeichnete er vor einigen Jahren die Nato als „hirntot“. Zuletzt wähnte er sogar das politische Konstrukt Europa dem Tode nahe. „Europa kann sterben“, warnte er jetzt wieder, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Franzosen an Tag eins seines Staatsbesuchs in Berlin empfing. Seine Bemerkung wollte der französische Präsident nicht nur in Bezug auf den Ukrainekrieg verstanden wissen.

Ökonomisch betrachtet droht Europa zerrieben zu werden

Und tatsächlich: Es gibt gute Gründe für diesen Pessimismus. Der „alte Kontinent“ befindet sich im Vorfeld der Europawahl geopolitisch wie ökonomisch in einer zunehmend prekären Lage.

Keine Wirtschaftsregion der Welt ist so betroffen vom Krieg in der Ukraine und der drohenden Eskalation im Nahen Osten. Kein Kontinent leidet so sehr unter den handelspolitischen Friktionen, die die Weltmacht USA und ihr Herausforderer China im Kampf um die globale Dominanz erzeugen.

Ökonomisch betrachtet droht Europa zerrieben zu werden: Während die USA neuerdings mit industriepolitischen „Koste es, was es wolle“-Konzepten wie dem „Inflation Reduction Act“ (IRA) Investitionen aus Europa absaugen, überschwemmt China die EU mit hochsubventionierten Produkten wie Windrädern, Solarzellen und E-Autos und verdrängt die heimischen Produkte.

Hinzu kommt: Kein Staat oder Währungsraum agiert so uneinheitlich, ist politisch so fragmentiert wie die EU. Die anstehende Europawahl dürfte das Problem noch verschärfen. Prognosen zufolge wird sie ausgerechnet jene rechten und nationalistischen Parteien stärken, die den ins Stocken geratenen Integrationsprozess nicht revitalisieren wollen, sondern sich eher für den Rückbau der europäischen Einigung einsetzen. Also genau für das Gegenteil der von Macron so eindringlich eingeforderten Geschlossenheit.

Wir können die Grundlagen, auf denen wir unseren europäischen Lebensstil und unsere Rolle in der Welt aufgebaut haben, nicht mehr als selbstverständlich erachten. Aus einem gemeinsamen Beitrag von Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron

Wie gefährdet diese europäische Geschlossenheit ist, zeigt sich dann auch am Ende des Staatsbesuchs. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler zückt Macron plötzlich eine Landkarte. Auf der sind militärische Ziele in Russland markiert, die die Ukraine nach Macrons Lesart auch mit westlichen Waffen angreifen darf. Der etwas finster dreinblickende Kanzler, der genau diese Festlegung vermeiden wollte, gerät in Erklärungsnot. Er reagiert mit einer typisch Scholz’schen Wortwolke, die alles als ganz selbstverständlich erscheinen lassen soll, aber tatsächlich jede Klarheit beseitigt.

Da war sie schon wieder dahin, die europäische Einheit. Am Ende ist es diese Fragmentierung, diese Neigung zu nationalen Alleingängen, die den Kontinent gegenüber den USA und China zunehmend abgehängt erscheinen lässt. Die Kleinstaaterei schmälert das Potenzial Europas, seine handelspolitischen Interessen durchzusetzen – obwohl der europäische Binnenmarkt eigentlich groß genug wäre, um die EU weltweit zu einem mächtigen handelspolitischen Regelsetzer zu machen.

Die Kleinstaaterei behindert den Kontinent darüber hinaus bei der Schaffung eines einheitlichen und innovationsfördernden Kapitalmarkts. Sie steht auch im Weg bei einer effizienten Energie- und Verteidigungspolitik. Das Resultat ist eine chronische Wachstumsschwäche, die den Wohlstand Europas gefährdet. Der Kontinent läuft Gefahr, mehr und mehr zu einem Industriemuseum mit angeschlossenem Freizeitpark zu werden.

1. Ausgeprägte Wachstumsschwäche

Olaf Scholz und die Wirtschaft haben seit einiger Zeit ein schwieriges Verhältnis. Bei der „Hannover Messe“ Ende April kam dem Kanzler nach dem Ende der Pflichttermine Parteifreund Kristian Kater ganz recht, um für etwas gute Stimmung zu sorgen. Kater hatte eine Gruppe aus Vechta mitgebracht, wo er Bürgermeister ist. Die zwölf Personen, gekleidet in schwarze Anzüge zu gelben Krawatten und mit großen Zylinderhüten auf dem Kopf, hatten ihre Drehorgel dabei. Mit Musik aus dem Leierkasten warben sie für ihren „Stoppelmarkt“ im Sommer.

Scholz schritt selbst zur Tat, drehte sichtlich vergnügt an der Kurbel des hölzernen Wagens. Heitere Töne, gute Stimmung, so wirkte des Kanzlers Auftritt in der Sonne Hannovers. Probleme? Scholz forderte, die Lage „nicht schlechtzureden“.

Noch vor Kurzem versprach er durch den grünen Umbau der Wirtschaft „Wachstumsraten wie zu Zeiten des Wirtschaftswunders“. Doch inzwischen scheint auch dem Kanzler bewusst geworden zu sein, dass es mit derlei Versprechungen allein nicht getan ist. In einem gemeinsamen Beitrag mit Macron vor dessen Staatsbesuch diese Woche erklärten die beiden Regierungschefs: „Wir können die Grundlagen, auf denen wir unseren europäischen Lebensstil und unsere Rolle in der Welt aufgebaut haben, nicht mehr als selbstverständlich erachten.“

Europa droht beim Wirtschaftswachstum abgehängt zu werden. Clemens Fuest, Präsident des Münchener Ifo-Instituts

Stimmt. Der Internationale Währungsfonds erwartet, dass die EU in diesem Jahr nur um 1,1 Prozent wächst. Die USA hingegen kommen auf 2,7 Prozent, China erreicht 4,6 Prozent, was für die dortigen Verhältnisse noch nicht einmal ein guter Wert ist.

Und der prognostizierte Trend für die nächsten Jahre sieht kaum anders aus. „Europa droht beim Wirtschaftswachstum abgehängt zu werden“, sagt Clemens Fuest, Präsident des Münchener Ifo-Instituts. Der Anteil der europäischen Wirtschaft an der Weltwirtschaft geht schon seit Jahren immer weiter zurück. 2010 lag er noch bei knapp über 20 Prozent. 2024 werden es nur noch gut 14 Prozent sein. China hingegen gewinnt massiv dazu und ist im gleichen Zeitraum von 7,2 auf 19 Prozent Anteil an der Weltwirtschaftsleistung vorgerückt. Ja, auch Chinas Wachstumsdynamik schwächt sich ab. Aber längst nicht so weit wie die Europas.

Vor allem der demografische Wandel schmälert das Wachstumspotenzial der europäischen Staaten. Schätzungen des Statistikamts Eurostat aus dem vergangenen Jahr deuten darauf hin, dass die Bevölkerung der EU bis zum Jahr 2100 um sechs Prozent oder 27,3 Millionen Menschen abnehmen könnte. „Auch geht die Zahl der Arbeitsstunden pro Kopf in Europa rasch zurück, besonders stark in Deutschland“, erklärt Klaus-Jürgen Gern, Konjunkturchef des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW).

Die aktuellen Krisen verschlechtern die wirtschaftlichen Aussichten Europas weiter. Fuest: „Die Energiepreise haben sich zulasten Europas verschoben, und der internationale Handel, der für die EU-Staaten wichtiger ist als für die USA oder China, wird durch geopolitische Spannungen beeinträchtigt.“

2. Mangelnde Produktivität

„Mia“ steht für Hoffnung. Der kleine, weiße Roboter soll Schülerinnen und Schülern helfen, den passenden Ausbildungsplatz zu finden. Damit könnte er zwei zentrale Probleme des Standorts lösen, die Europa den Rückstand gegenüber den USA und China eingebracht haben: ungenutztes Bildungspotenzial und schleppende Digitalisierung. „Wichtiger Grund für den Wachstumsrückstand ist die Produktivitätsentwicklung, die gerade in den letzten Jahren in Europa sehr schwach war“, sagt IfW-Ökonom Gern.

Seit Jahrzehnten baut sich auf dem Kontinent eine Produktivitätslücke im internationalen Vergleich auf. In den vergangenen Jahren ist sie noch einmal größer geworden. Das ist vor allem deshalb alarmierend, weil die Produktivität das entscheidende Kriterium für die Entwicklung des Wohlstands ist.

Die Arbeitsproduktivität ist in der EU seit 2021 pro Jahr maximal um etwa ein Prozent gestiegen, zeigen Daten der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Die Arbeitsproduktivität drückt aus, welchen Output ein Beschäftigter in einer bestimmten Zeit erzielen kann. 2023 ist dieser Wert sogar um 0,6 Prozent zurückgegangen.

Auch geht die Zahl der Arbeitsstunden pro Kopf in Europa rasch zurück, besonders stark in Deutschland. Klaus-Jürgen Gern, Konjunkturchef des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW)

Derzeit verschärfe sich der Rückstand Europas vor allem deshalb, weil der Kontinent bei den Hochtechnologiesektoren abgehängt werde, erklärt Fuest: „Vor allem in den USA ist die Digitalwirtschaft ein wichtiger Treiber des Produktivitätswachstums. Europa spielt hier kaum eine Rolle.“

Es zeigt sich, dass das Wachstum der Produktivität in den USA deutlich kräftiger ausfällt. In den vergangenen drei Jahren sahen die Zahlen zwar ähnlich aus wie in Europa. Davor aber waren die Wachstumsraten höher, lagen 2020 etwa bei 6,2 Prozent. Damals kam Deutschland auch nur auf ein Plus von 2,2 Prozent.

Langfristig hält Fuest Bildung für entscheidend. Schulen und Ausbildungsstätten schaffen die Grundlagen, die junge Menschen in produktive Jobs bringen. Weitere Faktoren für die schwache Produktivitätsentwicklung in Europa sind neben einer hohen Regulierungsdichte auch Mängel am Kapitalmarkt. Vor allem jungen Unternehmen fällt es vergleichsweise schwer, an Geld für Forschung oder die Umsetzung neuer Geschäftsideen zu kommen.

Das Solarwerk von Meyer Burger hat die Produktion in Deutschland eingestellt. Die Solarproduktion ist gegenüber China und den USA in Europa kaum mehr wettbewerbsfähig. © dpa/Sebastian Kahnert

Die Unternehmensberatung McKinsey hat ausgerechnet, dass verstärkte Investitionen in Bildung und Forschung einen relevanten Effekt auf die Produktivität in Europa haben könnten. Mit gezielten Investitionen in diesem Bereich könne allein Deutschland bis 2030 eine zusätzliche Wirtschaftsleistung pro Kopf von über 3000 Euro generieren.

Selbst das dürfte allerdings nicht an das Produktivitätswachstum in China heranreichen, das in den vergangenen vier Jahren im Schnitt bei 4,9 Prozent lag. IfW-Ökonom Gern macht aber zumindest etwas Hoffnung: „Der Vergleich mit China hinkt“, sagt er. Die Volksrepublik hänge beim Durchschnittseinkommen und beim Produktivitätsniveau noch weit zurück. Das Aufholpotenzial sei deshalb beträchtlich, und die höheren Wachstumsraten seien dort aktuell noch logisch.

Vieles spricht dafür, dass auch „Mia“ daran nichts ändern wird. Der Roboter steht Mitte Mai auf einem Tisch vor Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Der will ihn beim Tag der Industrie- und Handelskammern in Berlin testen. „Mia“ spielt aber nicht recht mit, fragt: „Was ist dein Lieblingsfach?“ Der Vizekanzler ist erst bei „Gesch…“, da plappert „Mia“ von selbst schon wieder los.

3. Handelsmacht auf verlorenem Posten

Noch sparsamer als Dagobert Duck mit seinen Talern haushaltet Olaf Scholz mit Emotionen. Deshalb muss die Szene, die sich im April im Brüsseler Ratsgebäude ereignete, schon fast als Wutausbruch des Kanzlers gelten. Zu viele Handelsabkommen „werden zu lange verhandelt, werden nicht fertig“, klagte Scholz. Man habe die Handelspolitik nicht zu einer Kernkompetenz der EU-Kommission erkoren, „damit keine Abkommen geschlossen werden, sondern damit mehr Abkommen abgeschlossen werden“.

Damit ist das Elend der europäischen Handelspolitik umschrieben. Auf kaum einem anderen Feld hat die Kommission so viel Macht. Trotzdem bringt Brüssel nur wenig zustande und erzeugt auf allen Seiten Frust.

Bei Freihändlern wie Scholz, die neue Märkte für deutsche Industriekonzerne erschließen wollen. Bei Protektionisten wie Macron, die darauf aus sind, Ärger mit der französischen Landwirtschaft zu vermeiden. Und bei Umweltschützern, die Handelsabkommen als neokolonialistische Knebelverträge begreifen.

Das vielstimmige Europa weiß nicht, was es will. Siehe Mercosur. Mehr als 20 Jahre ziehen sich die Verhandlungen mit Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay inzwischen hin. Zwischen Europa und Südamerika sollte die größte Freihandelszone der Welt mit 780 Millionen Menschen entstehen. Es liegt ein unterschriftsreifer Vertrag vor, inklusive eines Zusatzprotokolls zum Schutz des Regenwalds.

Doch es fehlt der politische Mut, das Abkommen in Kraft zu setzen. Frankreich lehnt den Deal ab. „Lasst uns ein neues, verantwortungsvolleres Abkommen aushandeln“, fordert Macron – als ob das eine realistische Option wäre. Selbst der Ceta-Deal mit Kanada, einem Land, das Europa so ähnlich ist wie kaum ein zweites, fiel im französischen Senat durch.

Vorerst hat man sich vertagt, will die Europawahlen abwarten, ehe man das Streitthema Freihandel wieder anpackt. Doch danach, da sind sich Beobachter in Brüssel sicher, werden sich neue Vorwände für Blockaden finden. Die Neinsager-Allianz aus Landwirtschaft und Umweltaktivisten bildet eine Querfront gegen die Globalisierung. So deutet vieles darauf hin, dass die historische Gelegenheit, die Demokratien Europas und Lateinamerikas stärker aneinander zu binden, ungenutzt verstreichen wird. Und damit auch eine Chance, Europas Wirtschaft ein Stück weit unabhängiger von China zu machen.

Beim Blick nach Osten sieht es ähnlich aus. Die Verhandlungen der EU mit Indien und Indonesien stocken, die Australier haben die Gespräche abgebrochen. Kleinere bilaterale Abkommen mit Chile und Neuseeland hat die EU zwar abgeschlossen. Aber von einem ökonomischen „Befreiungsschlag“, wie der Europaparlamentarier Manfred Weber Mercosur einst nannte, fehlt jede Spur.

Und so sind es die Chinesen, die die Globalisierung gestalten. Statt sich in Endlosverhandlungen über Zollsätze, Quotenregelungen und Investitionsschutzklauseln zu verlieren, schaffen sie Fakten, bauen Straßen und Häfen, verlegen Schienen und Datentrassen.

China sichert sich so Rohstoffe und Handelswege, schafft Abhängigkeiten und erkauft sich die Loyalität von Eliten in Afrika und dem Nahen Osten. Von „Veränderungen, wie sie die Welt seit 100 Jahren nicht gesehen hat“, schwärmt Xi.

In Europa werden diese Veränderungen als Bedrohung empfunden. Die Kommission will verhindern, dass hochsubventionierte Produkte aus China europäische Anbieter vom Markt drängen. Europas Solarindustrie ist bereits Geschichte, den Autokonzernen und Windturbinenherstellern drohe ein ähnliches Schicksal, mahnt Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Europa ist auf Globalisierung und Industrie fokussiert. Das ist der falsche Fokus für die Welt, in der wir jetzt leben. Mohamed El-Erian, US-Ökonom

Die Tatsache, dass die USA sich zunehmend abschotten, verstärkt die Sorge noch. Amerikas Protektionismus führt dazu, dass noch mehr chinesische Containerschiffe auf der Suche nach Absatzmärkten Kurs auf Europa nehmen.

Kurz nach der Europawahl will die EU-Kommission Zölle auf chinesische Elektroautos verkünden, um das Schlimmste zu verhindern. Das sagt viel aus über den Zustand Europas: Die EU gerät in die Defensive und verliert die Fähigkeit, die Globalisierung mit eigenen Initiativen zu gestalten.

Die USA sind mit einem Exportanteil von 7,4 Prozent an der Wirtschaftsleistung wesentlich unabhängiger von den Weltmärkten als die EU, die Waren und Dienstleistungen in Höhe von 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausführt. Besonders exponiert ist Deutschland mit einem Anteil von 37 Prozent.

„Europa ist auf Globalisierung und Industrie fokussiert. Das ist der falsche Fokus für die Welt, in der wir jetzt leben“, warnt US-Ökonom Mohamed El-Erian. Das gelte „vor allem für Deutschland, das daher viel langsamer wächst als viele andere EU-Staaten“.

Keine guten Voraussetzungen also für die Europäer, die dennoch davon überzeugt sind, mit der Stärke ihres Binnenmarkts Interessenpolitik betreiben zu können. Im Dienste einer höheren Moral, versteht sich: Handelsabkommen sollen nicht mehr bloß Wohlstandsmotoren sein, sondern umfassende politische Vereinbarungen, die den Schutz von Umwelt und Menschenrechten nach Brüsseler Verständnis weit außerhalb der europäischen Grenzen durchsetzen sollen.

„Die EU versucht den Zugang zum EU-Markt zu teuer zu verkaufen – und zum Beispiel an Umwelt oder Klimaziele zu binden“, sagt Jeromin Zettelmeyer, Chef der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Dies würden Europas Handelspartner als „Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten interpretieren“.

4. Vernachlässigter Kapitalmarkt

Entschlossenheit und Einheitlichkeit wollten Scholz und Macron noch einmal am letzten Tag des Staatsbesuchs in Meseberg bei einem Thema demonstrieren, das von besonderer Relevanz für die ökonomischen Perspektiven Europas ist: die Schwäche des europäischen Kapitalmarkts. „Wir beide sind uns einig: Wir brauchen endlich einen integrierten europäischen Finanzmarkt“, sagte der Kanzler. Der Gast aus Paris betonte, dies sei „wichtig für die Zukunft unserer Volkswirtschaften“.

Dass die Kapitalmarktunion ganz oben auf der Tagesordnung steht, hat zwei Gründe: Erstens ist ein integrierter und großer Kapitalmarkt Voraussetzung für mehr Dynamik in der Unternehmenslandschaft. Dass die Start-up-Kultur in den USA so viel stärker entwickelt ist, hat auch mit dem dortigen großen Wagniskapitalmarkt zu tun.

600 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr werden bis 2030 in Europa gebraucht, um die Klimaziele zu erreichen, rechnet die EU-Kommission vor.

Zweitens sind die öffentlichen Kassen nach Coronapandemie und Energiekrise in vielen EU-Staaten leer. Vor allem Italien, wo die Schuldenquote 140 Prozent beträgt, leidet unter einer Haushaltsnotlage. Die Schuldenquote in der Euro-Zone liegt bei durchschnittlich 90 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Zugleich ist der Finanzbedarf der Europäer riesig. Allein um die Klimaziele zu erreichen, werden 600 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr bis 2030 gebraucht, rechnet die EU-Kommission vor. Hinzu kommen 125 Milliarden Euro jährlich für die Digitalisierung.

Neue EU-Schulden wären ein Ausweg, sie werden aber von Deutschland und weiteren Staaten kategorisch abgelehnt. 2020 hatte der damalige Finanzminister Scholz noch von einem „Hamilton-Moment“ gesprochen, als die EU für den Corona-Wiederaufbaufonds erstmals gemeinsame Schulden aufnahm. Es war eine Reverenz an den ersten US-Finanzminister Alexander Hamilton, der nach der Staatsgründung die Schulden der Bundesstaaten auf die Zentralregierung übertragen hatte.

Vier Jahre später ist von der Begeisterung über den historischen Durchbruch nicht mehr viel übrig. Scholz stemmt sich zusammen mit seinem Finanzminister Christian Lindner (FDP) gegen jegliche weitere Euro-Bonds. „Ob die Schulden europäisch oder national sind, es werden gleichermaßen Zinsen fällig“, mahnt Lindner.

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, wehrt sich gegen neue Schulden. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Stattdessen wollen die Regierungschefs nun die privaten Kapitalmärkte als Geldquelle anzapfen. Auch diese sind in ihrer aktuellen Verfassung jedoch nicht leistungsfähig. Europas Anleihemärkte sind nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) dreimal kleiner als die der USA.

Der Grund für den gewaltigen Abstand: Europa ist zersplittert. Die USA haben den Vorteil, dass sie ein einheitlicher Rechtsraum sind. Sie haben mit der SEC eine zentrale Finanzmarktaufsicht und nur zwei große Börsen, die New York Stock Exchange und die Nasdaq. In der EU dagegen gibt es 27 nationale Rechtsrahmen, 27 Aufseher sowie jede Menge Handelsplätze. Das führt zu bürokratischen Exzessen wie beim niederländischen Börsenbetreiber Euronext: Die Firma hat sechs EU-Handelsplätze auf einer Plattform zusammengeführt, wird aber trotzdem von sechs verschiedenen Aufsehern reguliert.

In seiner Bestandsaufnahme zum Binnenmarkt hat der EU-Sonderbeauftragte Enrico Letta 18 Clearing-Häuser in der EU gezählt. Zum Vergleich: Der deutlich größere US-Markt kommt mit einem einzigen aus. Kein Wunder also, dass sich europäische Start-ups und Anleger Richtung USA orientieren. Jedes Jahr fließen 300 Milliarden Euro an Kapital aus Europa ab, das Sehnsuchtsziel vieler europäischer Börsenkandidaten ist New York.

Das soll nun ein Ende haben. Beim nächsten EU-Gipfel Ende Juni wollen die Regierungschefs einen konkreten Fahrplan für die Kapitalmarktunion beschließen, dem die neue Kommission folgen soll. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass die Regierungen ihren großen Worten wenig Taten folgen lassen.

Es wird über kleine Schritte wie eine leichtere Verbriefung von Bankkrediten und eine bessere Koordination der Aufseher diskutiert. Die Forderung nach einer zentralen Aufsicht, einer „europäischen SEC“ in den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, wird jedoch nicht erfüllt.

Dass die Kleinstaaterei beim Insolvenz- oder Steuerrecht bald überwunden wird, glaubt in der Branche ebenfalls niemand. Die Vollendung der Kapitalmarktunion sei auf absehbare Zeit unrealistisch, meint Heiner Herkenhoff, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken.

Der große integrierte Kapitalmarkt, er bleibt vorerst ein Traum. Eine Verwirklichung scheitert nicht zuletzt daran, dass die EU-Staaten kaum in der Lage sind, sich wirklich verbindliche Schuldenregeln zu verordnen. Die würden nicht nur das Vertrauen der Mitgliedsländer untereinander, sondern vor allem auch das Vertrauen der globalen Kapitalmärkte in Europa stärken.

5. Überfordertes Militär

Es ist Anfang Februar, als sich München auf die alljährliche Sicherheitskonferenz vorbereitet. Alles, was in außenpolitischen und Verteidigungsfragen Rang und Namen hat, kommt in die bayerische Landeshauptstadt. Doch noch bevor das Treffen beginnt, schickt US-Präsidentschaftsanwärter Donald Trump Schockwellen über den Atlantik.

Der Republikaner erklärt bei einer Wahlveranstaltung in South Carolina, dass er Nato-Verbündete, die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, nicht mehr verteidigen würde. Mehr noch: Er würde die Russen sogar ermutigen, mit diesen Ländern „zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen“.

Die Worte des alten und möglichen neuen US-Präsidenten versetzen die europäischen Nato-Verbündeten in eine Art Ausnahmezustand. Denn im Vertrauen auf den atomaren Schutzschirm des großen Bruders jenseits des Atlantiks haben sie über Jahrzehnte viel zu wenig in die eigene Sicherheit investiert.

Europa könnte bald stärker auf sich allein gestellt sein

Noch bevor die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt, versichert Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz, dass in diesem Jahr 18 Mitgliedstaaten das Ziel erfüllen werden, mindestens zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken. Das heißt aber im Umkehrschluss: 13 der damals noch 31 Nato-Länder sind noch immer nicht so weit, obwohl an der Ostflanke des Bündnisses der russische Angriffskrieg in der Ukraine tobt.

Doch selbst wenn der Demokrat Joe Biden wiedergewählt werden sollte, dürften die Europäer künftig stärker auf sich allein gestellt sein, weil die USA sich auf den pazifischen Raum und den großen Rivalen China konzentrieren werden. Und auf sich allein gestellt zu sein, darauf sind die Europäer schlecht vorbereitet.

Denn trotz aller Bemühungen seit Beginn des Ukrainekriegs sei es ihnen nicht gelungen, „die grundlegenden Defizite ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu beheben“, heißt es in einer gerade erschienenen Analyse der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). „Dazu zählen in erster Linie die Unterfinanzierung der Rüstungsentwicklung, die fehlende Harmonisierung der Rüstungsplanung und -beschaffung sowie die Schaffung eines Binnenmarkts für Rüstungsgüter.“

Ohne die Amerikaner fehlen den Europäern zentrale militärische Fähigkeiten beispielsweise für den Lufttransport, die Satellitenaufklärung oder schlicht den Bodenkampf. Ob es Deutschland gelingt, für die Nato wie versprochen bis 2025 zumindest eine kampfbereite Division zu stellen, ist angesichts der Haushaltsnöte und der fehlenden Ausrüstung fraglich. Und Anfang Mai wandte sich der griechische Kommandeur der EU-Marinemission „Aspides“ fast flehentlich an die Verbündeten, dass er zu wenige Schiffe habe, um die Handelsschifffahrt im Roten Meer wirksam vor Angriffen der Huthi-Rebellen zu schützen.

Und das ist nur die konventionelle Seite. Bei der atomaren Abschreckung stünden die Europäer ohne die USA mit den Mini-Arsenalen der Franzosen und Briten weitgehend blank da.

17 verschiedene Typen von Kampfpanzern nutzt die EU.

Bei der gemeinsamen und koordinierten Rüstungsbeschaffung gibt es zwar Fortschritte. So haben sich bereits 21 Länder in der von Deutschland angestoßenen Luftverteidigungsinitiative European Sky Shield (Essi) zusammengeschlossen. Doch insgesamt ist die Beschaffung weiter stark fragmentiert.

Die Europäische Verteidigungsagentur (Eda) stellte im November 2022 fest, dass die Mitgliedstaaten ihre Pläne weitgehend auf nationaler Ebene umsetzten: „Nur 18 Prozent aller Investitionen in Verteidigungsprogramme werden in Zusammenarbeit getätigt.“ Und wenn es Kooperationen gibt, dann müssen oft erst mühsam Eifersüchteleien der jeweiligen nationalen Rüstungsbranchen überwunden werden.

Im Ergebnis nutzen die EU-Staaten 29 verschiedene Typen von Zerstörern, 17 Typen von Kampfpanzern und 20 Typen von Kampfflugzeugen.

Weil es vergleichbar modernes Gerät nicht in Europa gibt oder europäische Hersteller nicht schnell genug liefern können, bedienen sich EU-Staaten in den USA oder anderswo. Der modernste Kampfjet der westlichen Welt ist nun mal die F-35 des US-Herstellers Lockheed Martin, die in vielen europäischen Staaten schon geflogen oder eingeführt wird. Und Polen entschied sich, Kampfpanzer in großem Stil in Südkorea einzukaufen, um möglichst rasch aufrüsten zu können.

Ohne Rüstungsgüter und Munition aus den USA stünde nicht nur die Ukraine ziemlich hilflos da. Das zeigte sich schmerzhaft, als der US-Kongress das jüngste 60-Milliarden-Dollar-Hilfspaket quälend lange blockierte. Auch die europäischen Verbündeten würden im Ernstfall wohl ziemlich schnell ihre Feuerkraft verlieren, sollten sie keinen Nachschub von jenseits des Atlantiks erhalten.

„Was die europäischen Streitkräfte können, können sie wirklich gut“, wird der US-Militärexperte Michael Kofman im Magazin „Economist“ zitiert. „Aber sie können typischerweise nicht viel davon, sie können es nicht sehr lange, und sie sind für die Anfangsphase eines Kriegs ausgelegt, den die Vereinigten Staaten führen würden.“ Sollte die russische Armee den Ukrainekrieg gewinnen und fortan an der Nato-Ostflanke stehen und sollte Trump nach einem Wiedereinzug ins Weiße Haus seine Drohung wahr machen – dann sind das keine guten Aussichten für Europa.

6. Zu viel Old Economy

Zedira hat gerade einmal 18 Mitarbeiter, doch ist die Firma in ihrem Markt eines der führenden Unternehmen weltweit. Die Ausgründung aus der Universität Darmstadt entwickelt Mittel gegen Glutenunverträglichkeit, ein Problem, das immer mehr Menschen betrifft.

Allerdings sehen sich die Gründer zunehmenden Hindernissen ausgesetzt, mit ihren wenigen Mitarbeitern weiterhin diese Leistung zu erbringen. Eine Befürchtung, die sie Ende April an höchster Stelle vortrugen: bei Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sich die Labore des Unternehmens in Darmstadt anschaute.

Der Grund für die Warnungen von Zedira: die wachsende Bürokratie. Vor allem das nationale Lieferkettengesetz sei ein Problem. Habeck verteidigte das Gesetz zwar im Grundsatz, gab aber zu, dass es kleine Unternehmen zu stark belaste.

Noch haben die deutschen Unternehmen die Last mit der Lieferkettenbürokratie weitgehend exklusiv in Europa. Doch das ändert sich, in den nächsten Monaten wird auf EU-Ebene eine übergreifende Lieferkettenrichtlinie eingeführt.

Gemessen an der Marktkapitalisierung steht SAP erst auf Rang sechs der wertvollsten Konzerne weltweit. © dpa/Uwe Anspach

Zedira-Co-Gründer Martin Hils warnte: „Wir Unternehmer verbringen viel Zeit damit zu zeigen, dass hier keine Kinder- und Sklavenarbeit stattfindet.“ Zeit und Energie, die in anderen Bereichen fehlt.

Überbordende Bürokratie ist neben hohen Energiekosten, einem fragmentierten Kapitalmarkt oder mangelnden Investitionen nur ein Grund dafür, warum die europäischen Unternehmen vor allem im Vergleich zur US-Konkurrenz oft das Nachsehen haben.

Wie groß inzwischen die Diskrepanz ist, zeigt sich schon in den Börsenbewertungen. 63 der 100 wertvollsten Konzerne kommen nach Daten des Finanzdiensts Bloomberg aus den USA, gerade mal zwölf aus der Europäischen Union. Und dann sind es noch nicht einmal zukunftsträchtige Tech-Konzerne wie in den USA, sondern vor allem Vertreter der Old Economy.

109 Start-ups in Europa werden mit einer Milliarde Dollar oder mehr bewertet. In den USA sind des 662.

Hinter dem europäischen Spitzenreiter Novo Nordisk aus Dänemark mit seinen Diätspritzen folgt gemessen an der Marktkapitalisierung das Luxusgüterkonglomerat LVMH. Der niederländische Chipmaschinenspezialist ASML belegt Platz drei, direkt dahinter folgt der Kosmetikkonzern L’Oreal und mit Hermès ein weiterer französischer Luxusspezialist. Erst auf Rang sechs steht dann mit SAP ein Unternehmen aus Europas größter Volkswirtschaft Deutschland.

Die fünf wertvollsten US-Unternehmen Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet und Amazon sind fast 13 Billionen Dollar wert – und es handelt sich ausschließlich um Technologiefirmen. Die EU kommt mit ihren fünf größten Technologiekonzernen gerade mal auf einen Börsenwert von 991 Milliarden Dollar. Und auch bei den verheißungsvollen Neugründungen spielt Europa allenfalls in der C-Klasse. Die Zahl der Einhörner, also jener Start-ups mit einer Bewertung von einer Milliarde Dollar oder mehr, liegt in den USA bei 662, in der EU sind es 109 Unternehmen. Eine Ursache: Das verfügbare Risikokapital beträgt in der EU nur ein Fünftel der Summe in den USA.

Die Welt kreiert, Europa reguliert

Generell mangelt es Europa an privaten Investitionen. Die größten amerikanischen Unternehmen investieren 60 Prozent mehr Geld als ihre europäischen Wettbewerber, hat die Unternehmensberatung McKinsey festgestellt. US-Firmen wenden sogar fast doppelt so viel für Forschung und Entwicklung auf. Wenn sich das nicht ändere und Europa nicht aufhole, werde langfristig „der Lebensstandard der Europäer erodieren“, warnt McKinsey.

Vor allem, was das große Zukunftsthema Künstliche Intelligenz (KI) angeht, setzen die USA neue Maßstäbe. Allein im vergangenen Jahr flossen dort 67 Milliarden Dollar Privatkapital in diesen Bereich. Das ist fast zehnmal mehr als in China, das beim Thema KI immerhin große Fortschritte gemacht hat. Europa dagegen ist vollkommen abgeschlagen.

Während die Unternehmen anderer Länder ihre Geschäftsmodelle neu aufstellen, verwendet Europa seine Energie darauf, KI zu regulieren. Sichtlich stolz ist die EU-Kommission darauf, das erste KI-Gesetz weltweit verabschiedet zu haben. Überspitzt gesagt: Die Welt kreiert, Europa reguliert.

7. Zu teure Energie

Der 8. November 2023 war ein besonderer Tag in der Firmengeschichte des Hamburger Kupferherstellers Aurubis. An jenem Mittwoch besuchte Jill Biden, Gattin von Joe Biden und somit First Lady der USA, das neue Aurubis-Werk in Augusta im US-Bundesstaat Georgia. Die Präsidentengattin ließ sich von dem damaligen Aurubis-Chef Roland Harings erklären, wie das Unternehmen in Augusta Leiterplatten und Kupferkabel wiederverwerten will.

Harings war voll des Lobs für den Standort Georgia, insbesondere hob er „eine stabile Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen“ hervor, die zusammen mit dem wirtschaftsfreundlichen Klima in dem US-Bundesstaat und der exzellenten Infrastruktur „optimale Voraussetzungen für profitables Wachstum“ biete.

Energie ist in Europa insgesamt zu teuer. Hubertus Bardt, Geschäftsführer des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW)

Der Fall Aurubis markiert nur einen kleinen Ausschnitt einer Entwicklung. Viele Unternehmen aus Europa, insbesondere aus Deutschland, investieren inzwischen lieber in den USA oder auch in China. Als Grund werden immer wieder die dortigen niedrigen Preise für Strom und Gas genannt.

Ökonomen sehen darin ein grundsätzliches Problem: „Energie ist in Europa insgesamt zu teuer“, sagt Hubertus Bardt, Geschäftsführer des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). „Damit werden dauerhafte Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Weltregionen festgeschrieben. Dazu tragen auch die klimapolitisch begründeten Belastungen bei.“

Die hohen Energiekosten werden mehr und mehr zu einer Belastung für den Wirtschaftsstandort Europa. Deutschland nimmt dabei innerhalb der EU eine unrühmliche Rolle ein: Hierzulande ist Energie meist noch teurer als in vielen anderen europäischen Ländern.

Was macht Europa falsch? Zunächst einmal sind die natürlichen Ressourcen begrenzt. Das gilt zumindest mit Blick auf fossile Energieträger wie Gas oder Kohle. Europa ist auf Energieimporte aus dem Ausland angewiesen: Der Anteil der Nettoimporte am Energieverbrauch belief sich laut Eurostat in der EU 2022 auf 63 Prozent, in Deutschland lag der Wert mit 69 Prozent noch darüber.

Dass die Importabhängigkeit nicht nur ein Preisrisiko bedeutet, sondern auch eine Gefahr für die Versorgungssicherheit ist, wurde 2022 mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine deutlich. Die starke Abhängigkeit von russischem Erdgas machte die EU verwundbar. Mit großer Mühe und dem Einsatz vieler Milliarden Euro gelang es Deutschland und der EU, das Schlimmste zu verhindern und die Importinfrastruktur für verflüssigtes Erdgas (LNG) deutlich zu verbessern.

Zwar konnte Europa eine Versorgungskrise abwenden, doch die Preise explodierten. Die Preisunterschiede zwischen der EU auf der einen Seite und den USA und anderen Weltregionen auf der anderen Seite vergrößerten sich extrem. Die Lage hat sich inzwischen normalisiert. Das Energiepreisniveau in Europa bleibt aber im globalen Vergleich hoch.

Außerdem behindern sich die EU-Staaten gegenseitig, ist Ökonom Bardt vom IW überzeugt: Energiepolitik werde von den EU-Staaten als Industriepolitik eingesetzt. „In den günstigeren Ländern fehlt das Interesse an einem einheitlichen Binnenmarkt mit einheitlichen Preisen. Gerade durch Industriestrompreise in einzelnen Mitgliedstaaten werden Wettbewerbsverzerrungen manifestiert.“

Eine gemeinsame Energiepolitik, die eine sichere, umweltfreundliche und kostengünstige Energieversorgung ermögliche, scheitere an unterschiedlichen Vorstellungen zur Nachhaltigkeit. Bardt: „Für die einen ist die Kernkraft notwendig, für andere inakzeptabel. Auch Deutschland hat sich zu wenig darum gekümmert, was die Energiewende für die Nachbarländer bedeutet.“ Mit „energiepolitischer Kleinstaaterei“ jedoch könne man „gegen die USA im Wettbewerb nicht bestehen“.

Dass sich die Lage in Deutschland immer noch etwas schwieriger darstellt als im Rest Europas, ist zum erheblichen Teil die Folge politischer Entscheidungen. So hat die Politik das Stromangebot hierzulande systematisch verknappt – mit dem anvisierten Kohleausstieg, der bereits zu einer Reihe von Stilllegungen geführt hat, und mit dem Atomausstieg. Zugleich führt nicht zuletzt der Ausbau der Stromnetze dazu, dass die Endverbraucherpreise für Strom massiv steigen.

Zur Verdeutlichung: Deutsche Industriemanager schwärmen davon, dass ihnen US-Bundesstaaten Strompreise von drei Dollar-Cent je Kilowattstunde für 20 Jahre garantieren – während in Deutschland allein für die Nutzung des Stromnetzes locker Beträge von zehn Euro-Cent je Kilowattstunde fällig werden. Zwar genießen viele Industrieunternehmen bei den Netzentgelten Ausnahmeregeln. Doch die gelten immer nur befristet und werden von der EU-Kommission sehr kritisch gesehen.

Hinzu kommt, dass auch die Perspektiven in Europa nicht optimistisch stimmen. Die EU und auch Deutschland planen zwar, die Transformation der Industrie zur Klimaneutralität in den kommenden Jahren mit Milliardenbeträgen zu unterstützen. Gefördert werden sollen beispielsweise die Produktion von klimaneutralem Wasserstoff und die klimafreundliche Umstellung von Produktionsverfahren. Doch die Prozesse gestalten sich zäh. Unternehmen warten mitunter Jahre auf eine Förderung. Die ist zudem an minutiöse Vorgaben gebunden.

Außerdem wird der Wandel zur Klimaneutralität die Importabhängigkeit voraussichtlich nicht verringern. Den meisten Prognosen zufolge wird die EU künftig einen erheblichen Teil des klimaneutralen Wasserstoffs importieren müssen. In Deutschland dürfte der Anteil des importierten Wasserstoffs bei 70 Prozent liegen. Die Importabhängigkeit bleibt also bestehen.

Das Bild von einem klimaneutralen Europa, in dem grüner Wasserstoff und grüner Strom im Überfluss zu niedrigen Kosten zur Verfügung stehen, erscheint im Moment nicht sehr realistisch. Die Gefahr, dass auf dem Weg in diese von der Politik herbeigesehnte Welt ganze Branchen untergehen, ist hingegen höchst real.

Fazit

„Super Mario“ soll nun die Wende bringen: Der frühere italienische Ministerpräsident Mario Draghi, in den europäischen Hauptstädten hoch angesehen, will im Juli einen Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU vorlegen.

In einer Rede im belgischen La Hulpe gibt er schon mal eine erste Diagnose ab. Die europäische Organisation, die Entscheidungsfindung und die Finanzierung stammten aus der „Welt von gestern“, sagt Draghi. Die Rivalen USA und China seien Europa voraus, „weil sie als ein Land mit einer Strategie handeln können“. Die Zersplitterung halte Europa zurück. Nötig seien „radikale Veränderungen“.

Sein Rezept: Die EU muss viel Geld in die Hand nehmen, sehr viel. Das überrascht nicht bei dem Mann, der als EZB-Chef einst mit dem Ausspruch „whatever it takes“ berühmt wurde und in großem Stil die Anleihen der hoch verschuldeten Mittelmeerländer aufkaufte, um die Euro-Krise zu beenden.

Nun, so die Vorstellung Draghis, soll die EU sich einen neuen gemeinsamen Schuldenfonds gönnen, aus dem militärische Aufrüstung oder Infrastrukturinvestitionen bezahlt werden können: „Bei Investitionen, die uns allen nutzen, die aber kein Land allein stemmen kann, spricht viel dafür, dass wir zusammen handeln, denn sonst werden wir hinter unseren Anforderungen zurückbleiben.“

Applaus dafür ist ihm sicher – aus Südeuropa. Aus dem Norden Europas dagegen wird ihm Ablehnung entgegenschlagen. Neue EU-Schulden sind nicht nur für Bundesfinanzminister Lindner ein Tabu. Lindners Amtskollegen in den Niederlanden, Schweden oder Dänemark werden das ähnlich sehen. So dürfte ausgerechnet der Draghi-Bericht, der einen Impuls zur Überwindung der Zersplitterung geben soll, die Uneinigkeit Europas demonstrieren.

Die Vielfalt, die größte Stärke des Kontinents, ist zugleich seine größte Schwäche. Die Europäer werden sich in entscheidenden Fragen nicht mehr einig. Sind Gemeinschaftsschulden gut oder schlecht? Atomkraft: ja oder nein? Ist Industriepolitik das richtige Mittel im Wettbewerb mit China und den USA? Müssen mehr Freihandelsabkommen geschlossen werden oder weniger?

Um im Konzert der Großmächte mitzuspielen, müssen die Europäer nicht gleich einen gemeinsamen Flugzeugträger bauen – die Idee gibt es auch schon. Aber sie brauchen einen strategischen Minimalkonsens, müssen eine gemeinsame Vorstellung davon entwickeln, was sie eigentlich erreichen wollen. Das fehlt.

Und deshalb hat Macron teilweise recht: Europa kann sterben. Aber nur, wenn die Europäer es sterben lassen.

