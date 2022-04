Der Krieg in der Ukraine schürt die Angst vor Lieferengpässen bei Gas und Öl und vor hohen Heizkosten. Viele Mieter müssen mit Nachzahlungen bei ihrer nächsten Heizkostenabrechnung rechnen. Doch zumindest in einem Punkt winkt jetzt eine Entlastung – bei der Klimaabgabe. Bisher zahlen Mieter den CO2-Aufschlag allein, das soll sich ändern. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) haben sich auf ein Stufenmodell geeinigt, das viele Mieter entlasten wird.

Wie die Sprecher der drei Ministerien am Sonntag mitteilten, soll sich die Verteilung der CO2-Kosten künftig danach richten, wie klimafreundlich das Haus ist. Nur in sehr gut gedämmten Wohngebäuden (KfW Effizienhaus 55) sollen die Mieter die Klimaabgabe auch weiterhin allein tragen, bei Wohnungen mit einer schlechten Energiebilanz übernehmen die Vermieter 90 Prozent der CO2-Kosten. Das zehnstufige Modell soll im Januar 2023 in Kraft treten, falls Kabinett und Bundestag zustimmen. „Millionen Mieter werden damit gezielt entlastet“, sagte Geywitz.

Warum die bisherige Regelung unfair ist

Dass die Klimalasten gerechter verteilt werden sollen, hatten die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag vereinbart. Dass allein die Mieter zur Kasse gebeten werden, hatten Mieter- und Verbraucherschützer als ungerecht kritisiert. Denn die Mieter können zwar ihr Heizverhalten kontrollieren, haben aber keinen Einfluss darauf, ob ein Wohnhaus energetisch saniert ist und so Energie spart.

Die Einführung der CO2-Steuer im Jahr 2021 sollte Vermieter motivieren, ihre Gebäude zu dämmen und Mieter dazu bewegen, Energie zu sparen. Die komplette Überwälzung der Kosten auf die Mieter hat nach Meinung der Minister dieses Ziel aber unterwandert. Die neue Regelung schaffe nun Anreize, „Gebäude energetisch zu sanieren, wo die Potenziale besonders groß sind“, betonte Buschmann. Habeck sprach von einer sozial gerechten Lösung: „Je schlechter ein Gebäude gedämmt ist, je älter zum Beispiel die Heizung oder die Fenster sind, umso höher sind die CO2-Kosten für Vermieter und umso größer die Entlastung für Mieter“.

Wärmedämmung: Die neue Regelung soll Vermietern Beine machen. Foto: dpa/Arno Burgi

Mieterschützer: Entlastung kommt zu spät

Der Deutsche Mieterbund begrüßt zwar grundsätzlich das Stufenmodell, fordert aber eine schnellere Entlastung der Mieter. "Wir können nicht verstehen, dass das Stufenmodell erst am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten soll", sagte Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten dem Tagesspiegel. Im Koalitionsvertrag sei klar vereinbart worden, dass ab Mitte des Jahres eine 50/50-Regelung herbeigeführt werden muss, wenn bis dahin kein Stufenmodell entwickelt wird. Da dieses nun aber fertig ist, müsste es auch ab Mitte des Jahres gelten, forderte Siebenkotten. "Schließlich zahlen die Mieter:innen den CO2 Preis bisher allein."

Und das, so Siebenkotten, obwohl die Anreizwirkung zum Beispiel zum Einbau umweltfreundlicher Heizungen allein bei den Vermieter:innen erzielt werden kann, die darüber allein entscheiden. "Also ist der CO2-Preis im Bereich des vermieteten Wohnraums bisher ein völliger Rohrkrepierer. Das muss sofort und nicht erst nächstes Jahr geändert werden, zumal die Mieter:innen in diesem Jahr bereits mit deutlich höheren Heizkosten rechnen müssen", so Siebenkotten. Zudem könne der Mieterbund nicht nachvollziehen, dass zwar in der energetisch besten Gebäudestufe der gesamte CO2-Preis von den Mieter:innen, aber in der schlechtesten Stufe nicht entsprechend 100 Prozent von den Vermieter:innen, sondern immer noch zehn Prozent von den Mieter:innen getragen werden sollen".

Derzeit liegt die CO2-Steuer bei 30 Euro pro Tonne

Die CO2-Steuer beträgt derzeit 30 Euro pro Tonne CO2, die beim Verbrennen von Heiz- und Kraftstoffen ausgestoßen wird. Bis zum Jahr 2025 soll die Steuer auf 55 Euro steigen. Der Mieterbund geht davon aus, dass ein Musterhaushalt in einer unsanierten Wohnung durch die CO2-Abgabe Mehrkosten von jährlich bis zu 130 Euro bei Gas und 190 Euro bei Heizöl hat. Bis 2025 steigen sie demnach sogar auf 238 Euro bei Gas und 350 Euro bei Heizöl. Nach früheren Berechnungen des Vergleichsportals Verivox könnten Mieter in einer 100-Quadratmeter-Wohnung bei Umsetzung des Stufenmodells um bis zu 122 Euro im Jahr entlastet werden - je nach Energiebilanz des Hauses. Für die meisten Mieter lägen die Entlastungen zwischen 12 und 72 Euro im Jahr.

Für Gewerbeimmobilien soll es eine hälftige Aufteilung geben

Die Neuaufteilung der Kosten betrifft nicht nur Wohngebäude, sondern auch Gewerbeimmobilien. Angesichts der vielen unterschiedlichen Fallkonstellationen strebt die rot-grün-gelbe Koalition hier aber zunächst eine pauschale Aufteilung von 50:50 an. Perspektivisch soll aber auch hier das Zehn-Stufen-Modell eingeführt werden.