Tarifkonflikte vor der Entscheidung Neue Flughafen-Streiks drohen

In dieser Woche wird es ernst: Die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst und an den Flughäfen kommen in eine entscheidende Phase. Nach der Schlichtung in den Tagen nach Ostern setzen die Tarifparteien für die 2,5 Millionen Beschäftigten der Kommunen und im Bund Ende der Woche die Verhandlungen fort.

Dagegen kommen die Tarifgespräche für das Service- und Sicherheitspersonal an den Flughäfen nicht vom Fleck. Weitere Streiks drohen dem Luftverkehr bis zum nächsten Zusammentreffen am 27. April. „Verdi will nochmal streiken“, sagte ein Arbeitgebervertreter dem Tagesspiegel, und habe deshalb bei den Verhandlungen unmittelbar nach Ostern kein Interesse an einer Einigung gehabt.

Am 27. März hatten Verdi und die Eisenbahngewerkschaft EVG den gesamten Verkehr hierzulande bestreikt, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Bis auf den Berliner Flughafen BER waren alle Flughäfen hierzulande betroffen, rund 380.000 Passagiere konnten nicht fliegen. Nachdem in der vergangenen Woche die Tarifverhandlungen über Zulagen und Zuschläge für das Bodenpersonal keine Annäherung gebracht hatten, entscheiden die Verdi-Gremien am kommenden Montag über weitere Warnstreiks. Da das am Freitagabend beginnende Zuckerfest am Ende des Fastenmonats Ramadan nicht beeinträchtigt werden soll, kommen in dieser Woche nur Mittwoch und Donnerstag in Betracht. Oder Montag, der 24. April.

500 Euro mehr im Monat fordert Verdi

In Kitas, Krankenhäuser, Verkehrsbetrieben und Müllabfuhren drohen zumindest kurzfristig keine Streiks. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld, aber mindestens 500 Euro pro Kopf/Monat für die Mitarbeitenden der Kommunen und beim Bund. Bei der Bahn wiederum möchte die EVG eine Gehaltserhöhung um zwölf Prozent, mindestens aber 650 Euro durchsetzen. Das betrifft mehr als 200.000 Mitarbeitende beim Staatskonzern Bahn und den privaten Konkurrenten. Ein erstes Angebot in Richtung EVG-Forderung kam bislang von einem Unternehmen für Schieneninfrastruktur in Niedersachsen, das eine Erhöhung um 220 Euro pro Monat ins Spiel brachte. Das nächste Treffen der EVG-Verhandler mit Bahn-Personalvorstand Martin Seiler ist am 25. April vorgesehen. Davor wird es keine Warnstreiks geben.

Beharren auf Mindestbetrag

Ähnlich wie die EVG gegenüber der Bahn beharrt auch Verdi in den Verhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden (VKA) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf Fest- oder Mindestbeträgen anstelle von Lohnprozenten, weil damit die von der Inflation besonders stark betroffenen unteren Einkommen überproportional steigen würden. Die Arbeitgeber möchten dagegen die Gehälter von Fachkräften anheben, damit sich der öffentliche Dienst im Wettbewerb um das immer knapper werdende Gut Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt behaupten kann.

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke und Bundesinnenministerin Nancy Faeser Ende März bei den Verhandlungen in Potsdam. © Imago/Martin Mueller

Trotzdem boten VKA-Präsidentin Karin Welge und Faeser zuletzt eine Erhöhung der Monatsentgelte um 300 Euro an sowie eine steuerfreie Inflationsprämie von 3000 Euro, verteilt über zwei Jahre. 1750 Euro davon sollten bereits im Mai ausgezahlt werden. Verdi reichte das nicht, sodass am Dienstag nach Ostern die Schlichtung begann unter der Leitung des früheren sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbradt (CDU) und des ehemaligen Bremer Staatsrats Hans-Henning Lühr (SPD).

Drei Tarifkonflikte Die größte Auseinandersetzung gibt es im öffentlichen Dienst für rund 2,5 Millionen Beschäftige der Kommunen und beim Bund. Hier könnte es nach der Schlichtung und der Wiederaufnahme der Verhandlungen Ende der Woche einen Abschluss geben. Bei der Bahn ziehen sich die Gespräche vermutlich bis zum Juni hin, weil neben dem Staatskonzern auch für die Beschäftigten der Bahn-Wettbewerber verhandelt wird. Für das Bodenpersonal der Flughäfen wird 27. April verhandelt.

Über die Schlichtungsempfehlung verhandeln dann wiederum Verdi-Chef Frank Werneke auf der einen und Welge sowie Faeser auf der anderen Seite. Sollte es dabei zu keiner Einigung kommen, ruft Verdi die Gewerkschaftsmitglieder zur Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf, der dann Ende Mai beginnen könnte. Verdi möchte das vermeiden, denn das Streikgeld muss aus der ohnehin nicht gut gefüllten Gewerkschaftskasse gezahlt werden. Auch deshalb hatte sich die Gewerkschaft im März noch auf Verhandlungen mit der Post eingelassen, obwohl die Urabstimmung deutlich für Streik ausgegangen war.

Prämie plus Prozente

Das Tarifergebnis bei der Post gibt Hinweise auf die Lösungsmöglichkeiten für den öffentlichen Dienst. Die Tarifbeschäftigten bei der Post bekamen im März 1020 Euro Inflationsprämie; von Mai 2023 bis einschließlich März 2024 erhalten sie zudem eine monatliche Inflationsprämie von 180 Euro. Ab April 2024 steigen die Entgelte dann dauerhaft um 340 Euro je Kopf und Monat. Verdi zufolge entspricht das in den unteren drei Entgeltgruppen einer Erhöhung um elf bis 16 Prozent. Das sind genau die Gruppen, die von der Gewerkschaft priorisiert werden.

Um vergleichsweise wenig Geld geht es in der Auseinandersetzung zwischen dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) und Verdi für rund 13.500 Beschäftigte an den Flughäfen. In der Pandemie verloren die Firmen viele Arbeitskräfte, was den Trend zu höheren Löhnen verstärkt hat. „Mit Entgelterhöhungen bis zu 28,2 Prozent lag der Abschluss im Jahr 2022 weit über dem in anderen Branchen, obwohl sich die Luftverkehrswirtschaft von der Pandemie noch nicht wieder gänzlich erholt hatte“, heißt es beim BDLS. Seit April verdienen die angelernten Servicekräfte an den Flughäfen 14,46 Euro in der Stunde nach bislang 13,91 Euro. Je nach Schulung und Sicherheitsanforderung steigen die Löhne dann auf 17,19 bis 19,49 Euro.

Umstrittene Zuschläge

Alles in allem beschäftigen die Luftsicherheitsunternehmen an den Flughäfen, darunter Securitas, Wisag und Gegenbauer, hierzulande rund 25.000 Personen. Die im Verband BDLS organisierten Arbeitgeber bieten in der aktuellen Auseinandersetzung eine Erhöhung des Nachtzuschlags von 15 auf 20 Prozent für den Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr. Schließlich legten sie eine Erhöhung des Mehrarbeitszuschlags von 25 auf 30 Prozent für Überstunden auf den Verhandlungstisch. Doch von welcher Stunde an die Überstundenzuschläge zu zahlen sind, ist extrem umstritten.

Die ersten acht Überstunden im Monat sollen zuschlagsfrei bleiben, was Verdi ablehnt. Dazu wollen die Arbeitgeber angeblich einen Arbeitszeitpuffer von bis zu 32 Stunden im Monat für zuschlagsfreie Mehrarbeit beibehalten, sodass in Summe 40 Überstunden zuschlagsfrei blieben. Dass ein Fünftel der Mehrarbeit ohne Zuschläge erbracht wird, erklärt Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper mit der Historie: Die Stundenlöhne der zumeist angelernten Servicekräfte an den Flughäfen seien so niedrig gewesen und dazu Teilzeit weit verbreitet, dass die Beschäftigten gerne und ohne Zuschläge Mehrarbeit geleistet hätten. Diese Zeiten seien jedoch vorbei. Ohne deutlich attraktive Arbeitsbedingungen sei heutzutage kein Personal mehr zu bekommen.

Chaos am Flughafen

Als im vergangenen Frühjahr nach der Coronazeit der Flugverkehr zunahm, gab es häufig chaotische Zustände an den Flughäfen. Es gibt seit Jahren Probleme bei den Passagierkontrollen, weil zu wenig Personal vorhanden ist oder weil die Personalanforderungen der Bundespolizei erst mit Zeitverzug an die planenden Stellen gemeldet werden. Grob gesagt liefern die Flughäfen Daten über das erwartete Passagieraufkommen an das Bundesinnenministerium und die Bundespolizei, die den Personalbedarf an die privaten Dienstleistungsfirmen weitergibt.

Derzeit wird die Übertragung der Organisations- und Steuerungsverantwortung an die Unternehmen der Luftsicherheitswirtschaft mit den Beteiligten im Innenministerium diskutiert. Für die Sicherheit bliebe die Bundespolizei verantwortlich, doch die Steuerung des Personaleinsatzes am Flughafen könnten die Unternehmen künftig direkt nach den Vorgaben der Flughäfen übernehmen. Das verspricht mehr Effizienz und weniger Chaos.