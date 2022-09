Brandbrief an Habeck AKW-Betreiber hält Reservebetrieb für „technisch nicht machbar“

Der Betreiber des Kernkraftwerks Isar 2 hält die Pläne eines Weiterbetriebs von zwei AKWs in Deutschland zum Jahresende für nicht möglich. Das geht aus einem Brandbrief von Guido Knott, dem Chef von Preussen Elektra, an das Bundeswirtschaftsministeriums von Robert Habeck hervor, das dem „Spiegel“ vorliegt.

Demnach ist der AKW Weiterbetrieb „technisch nicht machbar und daher ungeeignet, um den Versorgungsbeitrag der Anlagen abzusichern“. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Montag erklärt, dass die beiden Kraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim bis April 2023 am Netz bleiben sollen, um im Notfall die Stromversorgung in Deutschland abzusichern.

Dabei dienen die beiden AKWs lediglich als „Einsatzreserve“, sollen also nur hochgefahren werden, falls sich die europäische Versorgungslage im Winter nicht entspannt.

Der Energiekonzern E.ON, zu dem Preussen Elektra gehört, gehe in der Frage eines Weiterbetriebs seines Atomkraftwerks Isar 2 auf Konfrontationskurs zur Bundesregierung. „Sie können davon ausgehen, dass wir auch dazu im Austausch mit der Bundesregierung sind“, sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. (Tsp, Reuters)

