Die Omikron-Welle in Deutschland schlägt sich noch nicht auf den Intensivstationen nieder. Die Zahl der dort behandelten Corona-Infizierten ist erstmals seit Mitte November wieder knapp unter die 3000er-Marke gesunken, wie aus Daten des Divi-Intensivregisters am Donnerstag hervorgeht. Doch eine Entwarnung ist das nicht. In Italien, wo Omikron schon länger dominant ist, steigt auch die Zahl der Corona-Intensivpatienten wieder an. Ähnlich ist es in Frankreich und Spanien.

In Deutschland ist Omikron vor allem im Norden stark verbreitet und lässt die Infektionszahlen nach oben schnellen. In Bremen und Berlin liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits über 1000. In Hamburg bei 829,3.

Auf den Intensivstationen kommt diese Entwicklung verzögert an. Generell dauert es, bis ein Infizierter dort im schlimmsten Fall landet. Das variiert nach Variante, von gut einer Woche bis mehr als zwei; in Bezug auf Omikron gibt es noch keine Gewissheit.

Mediziner gehen bei Omikron von weniger Intensivpatienten aus

Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sind momentan noch 50 bis 60 Prozent der Corona-Intensivpatienten mit der Delta-Variante infiziert. Stefan Kluge ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin am UKE. Er erwartet, dass die Zahl der Omikron-Infizierten auf der Intensivstation steigen wird, aber nicht sprunghaft. „Bei Omikron sehen wir, dass die Patienten nicht so schwer erkranken. Eine Infektion führt nicht so häufig zu Beatmung und Tod“, sagt der Intensivmediziner dem Tagesspiegel.

Auch der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, geht von verhältnismäßig weniger Intensivpatienten aus. Während bei der Delta-Variante rund jeder Fünfte Corona-Patient (20 Prozent), der in ein Krankenhaus kam, intensivmedizinische Versorgung benötigt habe, sei es bei Omikron nur noch ungefähr jeder Zehnte, sagte er der dpa.

Trotz der weniger schweren Krankheitsverläufe sind Intensivmediziner alarmiert. Schlicht durch die schier große Anzahl an Neuinfektionen. Omikron ist leichter übertragbar – auch bei Geimpften und Genesenen. Es stecken sich mehr Menschen an. „Wenn ich durch Omikron 20-mal so viele Infektionen wie vorher habe, sind irgendwann auch die Kliniken stark belastet“, sagt der Hamburger Klinikdirektor Stefan Kluge

Die Impfquote mache dabei den entscheidenden Unterschied. Eine dritte Impfung schütze sehr gut (85 bis 90 Prozent) vor schweren Krankheitsverläufen durch Omikron-Infektionen. Vor allem ältere Menschen müssten nun geimpft werden, für sie sei das Risiko sonst nach wie vor hoch. „Die Booster-Kampagne ist in Deutschland noch nicht weit genug“, sagt Kluge. Andere Länder stünden besser da.

In Dänemark, wo die Omikron-Variante mittlerweile 96 Prozent aller neuen Infektionen ausmacht, ist die zwischenzeitlich steil angestiegene Kurve an Neuinfektionen wieder abgeflacht. Die Situation auf den Intensivstationen werde beobachtet, hatte Gesundheitsminister Magnus Heunicke mitgeteilt. Man habe die Lage aber im Griff.

Fast 55 Prozent aller Menschen in Dänemark haben bereits eine Auffrischimpfung erhalten. In Deutschland liegt die Booster-Quote bei 45,1 Prozent. Besonders gefährdete Gruppen können sich im Nachbarland Dänemark bereits die vierte Impfung holen.

Ungeimpfte machen aktuell deutschlandweit den überwiegenden Anteil aller Covid-19-Aufnahmen auf Intensivstationen aus. Zwischen dem 14. Dezember 2021 und dem 12. Januar 2022 seien fast zwei Drittel (62 Prozent) der Covid-19-Neuaufnahmen mit bekanntem Impfstatus ungeimpft gewesen, teilten das Robert Koch-Institut (RKI) und die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) am Donnerstag mit.

Rund 9,6 Prozent hätten einen unvollständigen Immunschutz (Genesen ohne Impfung bzw. Teil-Immunisierung) aufgewiesen. 28,4 Prozent der Covid-19-Aufnahmen auf Intensivstationen hatten demnach einen vollständigen Impfschutz (Grundimmunisierung oder Booster), der Anteil mit Booster-Impfung habe dabei etwa 5,8 Prozent betragen.

Hohes Alter und Vorerkrankungen begünstigen Impfdurchbrüche

Dass fast sechs Prozent trotz dreifacher Impfung auf der Intensivstation liegen, hat laut Kluge mehrere Gründe. Neben sehr hohem Alter begünstigen weitere Faktoren Impfdurchbrüche. „Die Geimpften auf der Intensivstation haben im Regelfall schwere Vorerkrankungen“, sagt er.

Betroffen seien Patienten mit beeinträchtigtem Immunsystem, weil sie zum Beispiel eine Transplantation hinter sich haben, an Krebs erkrankt sind oder Medikamente nehmen, die das Immunsystem unterdrücken. Außerdem lasse der Impfschutz mit der Zeit nach. Wenn zum Beispiel ein 80-Jähriger vor neun Monaten immunisiert wurde, sei der Schutz nicht mehr ausreichend. Auch nicht gegen Omikron. (mit dpa)