Die Situation in Norditalien wird immer dramatischer. Das zeigen die Sterberaten der Region im Vergleich zum Rest des Landes.

Die italienische Gimbe-Stiftung, die die Verbreitung von Wissenschaftsinformationen fördert, hat eine eindrückliche Grafik erstellt, die die Todesrate nach Covid-19-Erkrankungen in der Lombardei mit dem Rest Italiens vergleicht.

Grundlage war die offizielle Zahl vom 10. März von 631 Coronavirus-Toten im Land. In der Lombardei waren Stand Dienstag 5731 Menschen an Covid-19 erkrankt. Die Letalität beträgt laut den offiziellen Zahlen dort 8,1 Prozent. Im Rest Italiens liegt sie bei 3,7 Prozent.

Rund 500 Menschen befinden sich aktuell in der Lombardei in intensivmedizinischer Betreuung.

„Aktuell keine Plätze auf den Intensivstationen mehr“

Und genau diese Betreuung scheint, glaubt man dem Bürgermeister der norditalienischen Stadt Bergamo, Giorgio Gori, angesichts der wachsenden Fallzahlen, immer schwieriger zu werden.

Gori schrieb am Dienstag in einem dramatischen Tweet:

“Auch die Zahl der Patienten in Intensivtherapie kann täuschen. Es scheint nur so, als ob der Anstieg sich abgeschwächt habe. Denn in der Realität gibt es aktuell keine Plätze auf den Intensivstationen mehr (es werden unter großer Mühe gerade neue geschaffen). Patienten, die nicht behandelt werden können, lässt man sterben.”

Worauf Gori anspielt:

In den vergangenen Tagen sank die Rate der Neuinfektionen in Italien. Lag sie zwischen dem 24. Februar und dem 9. März jeden Tag bei 20 oder mehr Prozent, war sie vom 9. auf den 10. März auf elf Prozent gesunken.

Was aber auch stimmt:

Die Plätze in der Intensivversorgung in Norditalien werden knapp. Ein Arzt aus Bergamo hatte schon am vergangenen Wochenende in einem viel beachteten Facebook-Post Alarm geschlagen.

„Ich will die Krankenakten sehen“

In Italien gibt es über die Aussagekraft der Zahlen seit Tagen aber auch eine größere Debatte.

Der bekannte Virologe Roberto Burioni bezweifelt die Aussagekraft der Statistik. Er schreibt auf Twitter:

“Die Sterblichkeit in der Lombardei ist viel mehr als doppelt so hoch wie in anderen Regionen, wenn man 'unter anderem wegen des Coronavirus und nicht nur wegen des Coronavirus' stirbt. Bedeutet das, dass die Lombarden viel kränker sind als die anderen. Für mich macht das keinen Sinn, tut mir leid. Ich will die Krankenakten sehen.”

Burioni kritisiert schon länger, dass in die Statistik in Italien auch Fälle einfließen, bei denen die Todesursache nicht eindeutig das Coronavirus ist, sondern auch solche, bei denen mehrere potenziell tödliche Erkrankungen vorliegen. Die Zählweise, so Burioni, treibe die Fallzahlen künstlich in die Höhe.

Der Hintergrund:

In Italien sind europaweit bisher weitaus am meisten Personen auf das Coronavirus getestet worden – und seit dem Auftreten der ersten Covid-19-Erkrankung am 20. Februar werden auch post-mortem-Tests durchgeführt.

Eine Analyse der ersten 104 Coronavirus-Todesfälle in Italien hat ergeben, dass mehr als zwei Drittel der untersuchten Verstorbenen an mindestens zwei mehr oder weniger lebensbedrohlichen Vorerkrankungen gelitten haben.

Etliche von ihnen hätten auch ohne Infektion durch das Virus nicht mehr lange gelebt – oder sie hätten die Virus-Infektion vermutlich überlebt, wenn sie nicht schon schwer erkrankt und ihr Immunsystem geschwächt gewesen wäre.

[Mehr zum Thema: Letalität in Italien 30-mal höher als in Deutschland – wie ist das möglich?]

Deutschland zählt anders

Auch diese Todesfälle werden in der italienischen Fallstatistik mitgezählt. In anderen Ländern wären sie schon gar nicht auf das Coronavirus getestet worden.

Die besondere Zählung in Italien ist auch der Grund, warum die Letalität von Covid-19 soviel höher ist als zum Beispiel in Deutschland.

Allerdings: In ganz Italien wird gleich gezählt. Insofern ist der Vergleich des Sterberaten der Lombardei und dem Rest des Landes durchaus sinnvoll.

Verwaltung der Region fordert Verschärfung der Maßnahmen

Als Reaktion auf die schnelle Ausbreitung des Virus in Norditalien hat der Regionalpräsident der Lombardei hat eine komplette Schließung aller Geschäfte und Aktivitäten in der norditalienischen Region gefordert. „Halbherzige Maßnahmen helfen nicht, diese Notsituation unter Kontrolle zu bekommen, das haben wir in diesen Wochen gesehen“, sagte Attilio Fontana am Mittwoch.

Alle Geschäfte außer Apotheken und Supermärkte sollten schließen, alle „nicht essenziellen“ Aktivitäten müssten ausgesetzt werden. Einen entsprechender Brief habe er an die Regierung in Rom geschickt. Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte sich bereits offen für restriktivere Maßnahmen gezeigt.

Bisher sind Läden nicht verpflichtet, zu schließen. Auch Bars und Restaurants sind noch offen - allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten. Die Lombardei ist besonders stark von dem Virus betroffen. Insgesamt haben sich in Italien mehr als 10 000 Menschen infiziert, mehr als 630 sind gestorben. Die Zahl der Infizierten steigt trotz der bereits geltenden Sperrungen weiter an.