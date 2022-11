Falling Walls Konferenz kürt die besten Ideen Was es braucht, um die Welt zu verändern

Mit immer neuen Mauern, ob nun realen oder virtuellen, scheinen sich Menschen derzeit überall auf der Welt gegeneinander abzugrenzen. Reich verbarrikadiert sich gegen arm. Fakten oder Meinungen anderer werden blockiert, wenn sie nicht in die eigene Trutzburg passen. Die „Falling Walls“-Stiftung hält jedes Jahr am 9. November, am Tag des Mauerfalls, mit einem „Breakthrough Day“ dagegen und stellt Menschen vor, die versuchen, wissenschaftliche, technische und gesellschaftliche Mauern einzureißen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden