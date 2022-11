Forschungsstandort am Berliner Nordhafen Zentrum von Charité und Bayer bekommt 44 Millionen Euro aus Bundesmitteln

Es soll ein bundesweit einzigartiger Standort werden, um neuartige Therapien gerade für seltene Krankheiten zu entwickeln: Das „Zentrum für Translation im Bereich der Gen- und Zelltherapien“, das die Charité und Bayer in Berlin aufbauen wollen. Nun kommt dafür wichtige finanzielle Unterstützung aus Bundesmitteln: Die Haushälter des Bundestages haben für den Start des Zentrums 44 Millionen Euro freigegeben.

Das ist ein Ergebnis der Bereinigungssitzung des Bundestages. Für das kommende Jahr wird es demnach vier Millionen Euro für vorbereitende Maßnahmen geben. In die Gründung und den Bau des Zentrums sollen in den Folgejahren 40 Millionen Euro fließen. Das Geld ist ebenfalls gesichert.

Der Plan für das Zentrum wurde im Frühjahr vorgestellt

Das sei „ein toller Erfolg für die Ampel, der den Forschungsstandort Deutschland in diesem zukunftsweisenden Bereich enorm stärken wird“, erklärte Bruno Hönel, Berichterstatter der grünen Bundestagsfraktion im Haushaltsausschuss für das Thema.

Im Frühjahr hatten der Charité-Vorstandsvorsitzende Heyo Krömer, Bayer-Vorstandsmitglied Stefan Oelrich, die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), Wissenschafts- und Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) und Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (SPD) ein Memorandum of Understanding zur Errichtung des Zentrums unterzeichnet. Damals war noch unklar, wo das Geld herkommen soll.

Das Zentrum soll am Berliner Nordhafen entstehen, Bayer hat dafür bereits ein Grundstück am Standort seiner Pharma-Zentrale in Aussicht gestellt. Das könnte perspektivisch mit dem Charité-Campus in Mitte und dem in Wedding verbunden werden können.

Bei der Unterzeichnung des Memorandums hieß es, es handele sich um „ein in Deutschland einzigartiges Hochtechnologie-Vorhaben sowie ein herausragendes Beispiel für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft“.

Gen- und Zelltherapien gelten als ein wichtiges Zukunftsthema in der medizinischen Forschung. Mit ihnen verbindet sich die Hoffnung, Krankheiten besser heilen zu können – insbesondere wenn es um schwere Krankheiten wie Krebs oder Autoimmunerkrankungen geht.

Berlin muss den Bau mitfinanzieren

Forschungsergebnisse in Therapien zu überführen, die Patient:innen helfen, gilt dabei aber immer noch als schwierig, gerade Deutschland hat da Nachholbedarf. Für diese „Translation“ (Übersetzung) von Forschung in Therapien wurde mit hohen Millionenbeträgen des Bundes das Berlin Institute of Health (BIH) gegründet, das inzwischen zur Charité gehört und auch beim neuen Zentrum eine maßgebliche Rolle spielen soll.

Für das Zentrum sind ein Inkubator für Start-Up-Projekte, ein Netzwerkbüro und eine größere Produktionsstätte geplant. Für den Bau der letzteren ist offenbar auch das Bundesgeld eingeplant.

Für diesen sowie für den Betrieb des Gebäudes sind nach Tagesspiegel-Informationen bis 2028 allein insgesamt 100 Millionen Euro nötig. Um die Finanzierung abschließend zu sichern, sei es nun wichtig, „dass sich das Land Berlin an der Finanzierung beteiligt und die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung stellt“, erklärte der grüne Haushälter Hönel.

