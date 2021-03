"Wir ringen um jeden Tag der Präsenzbeschulung von Schülerinnen und Schülern", sagt Britta Ernst, Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und Bildungsministerin in Brandenburg. Wenn Ernst von der "Sorge um Kinder und Jugendliche", spricht, "die uns umtreibt", meint sie nicht die steigenden Infektionszahlen, sondern soziale und psychische Folgen von Schulschließungen.

Die KMK-Präsidentin bekräftigte am Freitag nach einer Sitzung der Minister:innenrunde, dass offene Schulen "weiterhin erste Priorität" haben. In dem jetzt gefassten KMK-Beschluss heißt es, durch Schulschließungen und Kontakteinschränkungen entstünden für Kinder und Jugendliche "negative Folgen der sozialen Isolation sowie des Wegfalls von Kontakten zu Gleichaltrigen außerhalb der Familien".

Britta Ernst warnte zudem, Schüler:innen könnten sich "diskriminiert fühlen", wenn sie im Infektionsgeschehen "zu einer Gefahr hochstilisiert" würden.

Vor einer Woche schon 28.000 Schüler in Quarantäne

Doch tatsächlich korrespondieren mit dem insgesamt wieder stark erhöhten Infektionsgeschehen steigende Zahlen von infizierten Kindern und Jugendlichen: In der vergangenen Woche wurden der KMK knapp 4000 Corona-Infektionen unter Schülerinnen und Schülern bekannt (Vorwoche: knapp 3000), darüber hinaus waren rund 28.000 Kinder und Jugendliche in Quarantäne (Vorwoche 16.300).

Deshalb sind schon jetzt viele Schulen geschlossen: 2300 bundesweit waren es in der vergangenen Woche nach aktuellen Zahlen, die die KMK der Deutschen Presseagentur zur Verfügung stellte. Bezogen auf die 23.000 Schulen - von bundesweit insgesamt 40.000 -, die ihre Zahlen gemeldet hatten, ist das jede zehnte Einrichtung.

Und wöchentlich werden mehr Einrichtungen geschlossen: So müssen in den sächsischen Landkreisen Nordsachsen, Zwickau und Erzgebirge alle Schulen und Kitas von Montag an wieder schließen. Grund seien weiter steigende Inzidenzwerte, die dort seit mehreren Tagen über 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegen, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Dresden mit.

Bei rund 870.000 Lehrkräften, zu denen eine Meldung aus den Ländern vorlag, wurden 929 Corona-Fälle (Vorwoche 773) gezählt. Rund 3300 (Vorwoche rund 2200) waren darüber hinaus in Quarantäne.

"Schulen sicherer machen, um sie noch weiter zu öffnen"

Auf die Frage, mit welcher Strategie die KMK auf diese Zahlen reagiere, sagte Britta Ernst am Freitag: "Die Strategie der KMK lautet, so lange wie möglich offene Schulen." Ansonsten drohten sich die beschriebenen psychischen und Folgen für Schülerinnen und Schüler zu verschärfen - zusätzlich zu wachsenden Lernrückständen.

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) und Hessens Minister Alexander Lorz (CDU) verwiesen auch auf die Hygienekonzepte der Schulen. Man sehe die "Verpflichtung, Schulen sicherer zu machen und Schritt für Schritt Personal und Schülerinnen und Schüler in Testkonzepte einzubeziehen", sagte Rabe. Lorz sprach von der Perspektive, "Schulen sicherer zu machen, damit wir sie noch weiter öffnen können".

Die KMK gibt aber auch zu bedenken, die Inzidenzwerte könnten durch die anstehenden Massentestungen an den Schulen weiter steigen - und die Länder dann zu weiteren Schulschließungen zwingen. Deshalb müsse die Inzidenz künftig um weitere Kriterien ergänzt werden. Ins Gewicht fallen müsse auch, wenn mittelfristig mehr und mehr Lehrkräfte und sonstiges Personal geimpft seien.

Dass die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen Landkreisen, die auf den Notbremse-Indizidenzwert von 100 zusteuern oder ihn bereits überschritten haben, Schulschließungen bislang untersagt hat, wollte KMK-Chefin Ernst auf Nachfrage nicht kommentieren. Schon am Donnerstag hatte Ernst aber im RBB-Inforadio ihren Standpunkt deutlich gemacht, dass die Kommunen erst dann handeln müssten, wenn die Inzidenzwerte "in einem hohen dreistelligen Bereich" sind.

Zweifel an "hohem Maß an Infektionsschutz"

Der Appell der KMK an die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel am Montag lautet denn auch, dass Schulen "im Vergleich zu allen anderen Lebensbereichen am längsten geöffnet bleiben" müssten. Die Folgen von Schulschließungen für Kinder und Jugendliche seien "bei allen weiteren Maßnahmen prioritär zu berücksichtigen".

Ernst geht davon aus, "dass die KMK-Beschlüsse auf Akzeptanz stoßen" - und die Ministerpräsident:innen und die Kanzlerin folglich nicht in die Strategie des unbedingten Offenhaltens der Schulen hineinregieren.

Enttäuscht über den KMK-Beschluss äußerte sich der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE): Wegen des vom RKI beschriebenen "rapiden Anstiegs der Corona-Infektionen in den jüngeren Altersgruppen" dürfe sich die KMK "nicht vor Schulschließungen in Gebieten mit sehr hohen Inzidenzen verschließen", sagte Udo Beckmann.

Die Darstellung der KMK, die Schulen würden unter einem sehr hohen Maß an Infektionsschutz arbeiten, wies Beckmann zurück: "Das stimmt so eben bei weitem noch nicht." Und das sei "ein Armutszeugnis für die Politik".