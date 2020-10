Die zweite Covid-19-Welle hat Deutschland erfasst: Das Robert-Koch-Institut (RKI) beobachtet aktuell „eine zunehmende Beschleunigung“ der Übertragungen des Coronavirus Sars-CoV-2 in der Bevölkerung. Die Mitte Oktober von Bund und Ländern verhängten Sperrstunden und Ausweitungen der Maskenpflicht haben das Infektionsgeschehen nicht ausgebremst.

Die RKI-Zahlen zeigen auch, dass der Anteil älterer Personen unter den Erkrankten wieder zunimmt. Es ist zu befürchten, dass mehr Menschen lebensbedrohlich erkranken und die Zahl der Todesfälle ansteigt wie die Zahl der Neuinfektionen. Ein zeitlich begrenzter Wellenbrecher-Lockdown im November soll beides verhindern.

Zeitpunkt entscheidet

Der Rückblick auf das Frühjahr zeigt: es kann gelingen. Der Lockdown in Deutschland habe entscheidend dazu beigetragen die erste Infektionswelle einzudämmen, berichtete Charité-Virologe Christian Drosten Anfang der Woche auf dem World Health Summit in Berlin. Die drastischen Kontaktbeschränkungen wurden von weiten Teilen der Bevölkerung mitgetragen und die Fallzahlen sanken auf ein niedriges Niveau, auf dem sie bis in den September hinein verblieben.

Damals kam die Entscheidung früh, da man schon bei den ersten Fällen feststellte, dass die Krankheit im Land weitergegeben wird. Kommt der Lockdown für die zweite Welle schon zu spät?

Eine aktuelle Studie zeigt, dass der Zeitpunkt, ab dem Kontaktbeschränkungen griffen, eng mit der Zahl von Todesfällen zusammenhängt. Ein Forschungsteam um Gil Loewenthal von der Universität Tel Aviv in Israel hat weltweit per Smartphone erhobene Mobilitätsdaten von Menschen mit den Mortalitätsraten in den Ländern verglichen. Wie sie in der Fachzeitschrift „EMBO Molecular Medicine“ berichten, wirkte sich kaum aus, wie lange Kontakte beschränkt wurden oder wie stark die Mobilität dementsprechend abnahm.

Ihre Studie deute auf den Beginn des Lockdowns als entscheidenden Faktor: Eine Verzögerung der Kontaktbeschränkungen um etwa eine Woche könne nach ihrer Auswertung die Zahl der Todesfälle verdoppeln.

Die positive Botschaft lautet, dass ein früher Lockdown demnach deutlich mehr Leben retten kann, als ein späterer. Die Betrachtung von Mobilitätsdaten kann aber keine Hinweise darauf liefern, welche Einzelmaßnahmen im Lockdown-Paket die entscheidenden sind.

Mögliche Treiber des Infektionsgeschehens

Eine Maßnahme des Lockdowns in Deutschland im Frühjahr soll jetzt nach Möglichkeit nicht ergriffen werden: Schulen und Kindergärten zu schließen. Dafür gibt es gute Gründe, es ist aber nicht auszuschließen, dass die Wiederaufnahme des Schul- und Kitabetriebs nach den Sommerferien zum Anstieg der Fallzahlen geführt hat.

Wir wissen, dass Kinder sich und andere anstecken können und dabei selbst nicht schwer erkranken müssen. Wir wissen nicht, wie stark sie mit ihren täglichen Kontakten zu anderen Kindern, ihren Verwandten und Erziehenden das Infektionsgeschehen antreiben. Nur, dass der erfolgreiche Lockdown im Frühjahr auch ihre Kontakte drastisch einschränkte.