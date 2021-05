Schafft die Schule es, Kindern und Jugendlichen digitale Kompetenzen beizubringen? Schülerinnen und Schülern sind davon nicht überzeugt. Nicht einmal die Hälfte sagt, in der Schule gelernt zu haben, wie sie erkennen, ob Informationen im Internet voreingenommen sind.

In Deutschland ist der Anteil der Jugendlichen, die sich ausreichend in Sachen IT-Kompetenz unterrichtet fühlen, damit noch einmal ein wenig geringer als im Schnitt der OECD-Staaten, wo der entsprechende Wert bei etwas über der Hälfte liegt

Das ergibt eine Sonderauswertung der Pisa-Studie zu Lesekompetenzen von Jugendlichen im digitalen Zeitalter, die an diesem Dienstag vorgestellt wird und die von der Vodafone-Stiftung beauftragt wurde.

Die Datengrundlage stammt dabei aus dem Jahr 2018, die Schülerinnen und Schüler wurden also vor der Disruption der Coronapandemie befragt. An der Pisa-Studie nehmen Jugendliche der 9. Klassen teil. Eine weitere Sonderauswertung der Pisa-Studie zur digitalen Ausstattung der Schulen hatte ebenfalls kein allzu schmeichelhaftes Bild für Deutschland gezeichnet.

Mehr Kenntnisse bei sozialen Netzwerken

Was Jugendliche über den Umgang mit sozialen Netzwerken, Informationen von Webseiten und Suchmaschinen lernen, hat durchaus eine große Spannbreite, zeigt die neue Auswertung. So geben immerhin drei Viertel an, die Schule habe ihnen vermittelt, welche Konsequenzen es habe, wenn man Informationen via Instagram oder Facebook öffentlich macht.

Nur 46.5 Prozent sagen dagegen, sie hätten gelernt, wie man verschiedene Webseiten vergleicht und entscheidet, welche Informationen für eine Aufgabe in der Schule wichtig sind. Sogar nur ein Viertel der Schüler:innen sagt, sie wüssten wie man Spam-Mails erkennt.

Auffällig ist, dass die Werte bei allen Fragen immer unter dem OECD-Schnitt liegen: Schulen in Deutschland vermitteln aus Sicht der Schüler:innen digitale Kompetenzen weniger gut als anderswo. Vor dem Hintergrund, dass Jugendliche pädagogische Unterstützung brauchten, um IT-Fähigkeiten zu erlernen, seien das bedenkliche Ergebnisse, heißt es in der Studie.

Ein weiteres auffälliges Ergebnis: In Deutschland nutzen deutlich weniger Jugendliche digitale Geräte zum Lernen als im OECD-Schnitt (in Deutschland ist es die Hälfte der Schüler:innen, im OECD-Schnitt drei Viertel). Gleichwohl würden „Printmedien zunehmend durch digitale Medien verdrängt“, heißt es, besonders, wenn es um das Lesen von Informationstexten geht.

Als „interessant“ bezeichnen es die Autor:innen der Studie, dass Leser:innen gedruckter Bücher dennoch in einer computergestützten Testumgebung deutlich bessere Ergebnisse erzielen als die Jugendlichen, die selten oder nie Bücher lesen. Der Vorsprung beträgt 44 Punkte, was in den Pisa-Studien in der Regel mehr als einem Schuljahr entspricht.

Digitale Bücher bringen nicht automatisch einen Mehrwert

Wer nur auf digitalen Geräten liest, schneidet dagegen nicht besser ab als diejenigen, die kaum oder gar nicht lesen. Erklärungen für diese Befunde bietet die Studie nicht. Sie weist aber auf Ergebnisse anderer Studien hin, wonach digitale Bücher im schulischen Kontext nicht automatisch einen Mehrwert bringen. „Gedruckte Bücher sind in jedem Fall sinnvoller als schlecht konzipierte multimediale Bücher.“

Wie in vielen Schulstudien zuvor wird erneut klar, wie sehr der Bildungserfolg vom Elternhaus abhängt. Zwischen dem sozioökonomischen Hintergrund der Schüler:innen und ihren Möglichkeiten zum Erwerb wichtiger Lesekompetenzen für digitale Kontexte besteht ein deutlicher Zusammenhang.

Jugendliche aus sozialökonomisch ungünstigeren Verhältnissen geben noch seltener an, die entsprechenden Kenntnisse in der Schule gelernt zu haben. OECD-weit betrage die Unterschiede acht Punkte, Deutschland gehört zu den Ländern, wo die Differenz sogar mehr als 14 Punkte beträgt.