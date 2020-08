Am Ende der schwierigen ersten Woche nach dem Schulbeginn in Berlin - mit der Diskussion um die Maskenpflicht und ersten Schulschließungen wegen Corona-Fällen - gibt es eine gute Nachricht: Im Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ist Berlin nicht mehr Schlusslicht.

Die Hauptstadt stieg nach der am Freitag in Berlin vorgestellten bundesweiten Vergleichsstudie vom 16. Platz auf den 13. Platz auf. Positiv wirkt sich aus, dass die Betreuungsrelationen an Kitas, Schulen und Hochschulen gut seien. Zudem nehmen in Berlin besonders viele Kinder und Jugendliche Ganztagsangebote in Kita und Grundschule wahr.

Der Bildungsmonitor der von Arbeitgeberverbänden getragenen INSM wird seit 17 Jahren herausgegeben und vergleicht die Bildungssysteme der 16 Bundesländer aus einer wirtschaftlichen Perspektive.

Neben Kitas, Schulen und Hochschulen werden auch die Leistungen in der beruflichen Bildung bewertet - anhand von insgesamt 93 Indikatoren in 12 Handlungsfeldern. Erstellt wird die Vergleichsstudie vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

Die Leitfrage dabei sei, inwieweit ein Land "Bildungsarmut reduziert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert", erklärt die INSM. Berlin wird dabei, wie schon einmal 2018, der Sprung von Platz 16 im vergangenen Jahr auf Platz 13 bescheinigt. Das Bildungssystem der Hauptstadt verbessert sich demnach um 3,6 Punkte auf 43,9 Punkte.

Berlins Abstand zur Schlussgruppe ist klein

Der Abstand zu den aktuellen Schlusslichtern Brandenburg (Platz 14 mit 42,8 Punkten), Bremen (Platz 15 mit 42,5 Punkten) und Sachsen-Anhalt (Platz 16 mit 41,2 Punkten) ist allerdings nur gering. Zum Vergleich: Sachsen führt auf Platz 1 mit 66,9 Punkten, gefolgt von Bayern (Platz 2 mit 63,1 Punkten) und Thüringen (Platz 3 mit 58,4 Punkten). Auf Platz 4 steht Hamburg mit 56,8 Punkten.

Positiv werden in Berlin auch die vielen Forschenden "gemessen an der Wirtschaftskraft" bewertet. Außerdem gibt es relativ zur akademischen Wohnbevölkerung viele Hochschulabsolventen und den bundesweit höchsten Anteil an Bildungsausländern unter den Studierenden.

Dass Berlin im Bildungsmonitor gleichwohl weiterhin nahe an der Schlussgruppe liegt, erklärt sich aus dem "Verbesserungspotenzial", das INSM und IW sehen: Es liege vor allem in der beruflichen Bildung, der Bildungsarmut, der Schulqualität und der Integration. So sei der Anteil von Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz zu hoch, das Angebot der Betriebe sei zu gering.

Lesen, Schreiben, Rechnen schwach

Viele Jugendliche erreichten nicht die Mindeststandards an Kompetenzen - gemeint sind Defizite etwa im Lesen, Schreiben, Mathematik und Naturwissenschaften. Diese Daten entnimmt das IW bundesweiten Schulleistungsstudien der vergangenen Jahre. Die Schulabbrecherquote in Berlin sei weiterhin hoch und der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg eng, heißt es.

Bei allem Positiven, das die Autoren der Studie hervorheben: Sie warnen vor massiven Rückschritten durch die Coronakrise - bundesweit. Sie decke Schwächen der Bildungssysteme auf. "Jahrelange Versäumnisse der Politik und träges Handeln der zuständigen Bildungsbehörden müssen jetzt von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern ausgebadet werden", erklärte dazu INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengar in einer vorab verbreiteten Pressemitteilung.

Wegen der weiterhin drohenden Schulschließungen komme der Digitalisierung der Schulen eine große Bedeutung zu, um eine "Verschärfung ungleicher Bildungschancen zu vermeiden", teilen INSM und IW mit. Berlin weise dabei ungünstige Voraussetzungen auf.

Die digitale Ausstattung der Schulen müsse sichergestellt, Schülerinnen und Schüler ohne eigenes Equipment leihweise mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Die Schulen als Arbeitgeber müssten zudem die Lehrkräfte mit Dienstgeräten versorgen und ihnen zusätzliche Weiterbildungsangebote machen.

Für die technische Betreuung der Schülerschaft und der Lehrkräfte sowie die Wartung ihrer Geräte fordert die INSM bundesweit 20.000 IT-Kräfte für die Schulen. Dafür würden jährliche Zusatzausgaben von knapp zwei Milliarden Euro notwendig.