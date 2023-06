Tagesspiegel Plus Union warnt vor Kürzungen bei DDR-Forschung : „Verheerendes Signal“

Was in der DDR geschah, hat Folgen bis heute, in Einzelschicksalen ebenso wie in der großen Politik. Der Forschung, die dem nachgeht, drohen nun Mittelkürzungen, warnt die Unionsfraktion im Bundestag.