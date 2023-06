Wenn die Hitze kommt Was Städte für ihre Einwohner tun können

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder starke und andauernde Hitzewellen. Die nächste könnte schon in diesem Sommer eintreten, denn heiße Phasen, die in vorindustrieller Zeit durchschnittlich einmal alle 50 Jahre auftraten, sind mit dem Klimawandel fast fünfmal häufiger geworden. Im Schnitt treten sie nun alle zehn Jahre auf. In manchen Teilen Deutschlands sind dann Temperaturen von über 40 Grad Celsius möglich.

Kurzfristige Maßnahmen können helfen, Menschen vor den Gesundheitsfolgen von akuter Hitze zu schützen, doch die Städte müssen sich auch langfristig an heiße Sommer anpassen, sagen drei Fachleute in unserer Serie „3 auf 1“. Alle bisherigen Folgen finden Sie hier.

Wir können von anderen Ländern lernen

Dea Niebuhr ist Professorin für Health Technology Assessment und Gesundheitssystemdesign an der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences. Sie erwartet von den Kommunen auch unbequeme Entscheidungen zu treffen.

Wir können von Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und England lernen, die kurz nach dem ‚Jahrhundertsommer‘ im Jahr 2003 mit europaweit rund 70.000 zusätzlichen hitzebedingten Todesfällen nationale Hitzeaktionspläne einführten.

Klimatisierte Einkaufszentren, Gemeindehäuser und Kirchen werden für die Bevölkerung als Cooling Centers geöffnet, auch über Nacht. Mobile Apps wurden entwickelt, die solche Orte in der Nähe anzeigen wie auch Standorte von kostenloser Verteilung von Trinkwasser. Trinkwasser wird auch aufsuchend verteilt, vor allem an Obdachlose. Eine starke Rolle haben hier die Verbände im sozialen und karitativen Bereich.

Die Kommunen treffen bei Hitzewarnungen auch unbequeme Entscheidungen, zum Beispiel Absagen oder Terminverlegungen von Großveranstaltungen wie Open-Air-Konzerten, Stadtfesten oder Sportveranstaltungen. Hinter solchen Entscheidungen steht vor allem die Entlastung der Notaufnahmen und Rettungsdienste.

Städte müssen an Durchlüftung denken, nicht nur an Verdichtung

Jörn Birkmann leitet das Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung an der Universität Stuttgart. Er sagt, dass die gesundheitlichen Gefahren von Hitze häufig unterschätzt würden.

In Kommunen müssen Kommunikationsprozesse und die damit verbundenen Aufgaben zur akuten Bewältigung solch einer Hitzewelle angestoßen werden. Dazu zählt unter anderem die Warnung wichtiger Infrastrukturen mit besonders verwundbaren Menschen – beispielsweise Kindergärten, Altenheime, Pflegedienste und Krankenhäuser. So kann das zuständige Personal vermehrt auf die Flüssigkeitszufuhr, die Verschattung und die Symptome von hitzeinduzierten Krankheitsverläufen wie Hitzeschlägen achten. Häufig werden die gesundheitlichen Gefahren durch Hitze unterschätzt, daher ist es wichtig über die Symptome von Hitzestress zu informieren.

Coolspots wie Grünflächen, Wasserflächen aber auch kühle Gebäude sollten durch Wegweiser und digitale Kartentools besser zugänglich gemacht werden. Besonders hitzebelastete Städte sollten beim Wohnungs- und Gewerbebau stärker auch an die Durchlüftung von Quartieren denken und nicht nur an die möglichst hohe Verdichtung.

Der weitere globale Temperaturanstieg muss vermieden werden

Stefan Emeis leitete die Arbeitsgruppe Urbane und Öko-Klimatologie am Karlsruher Institut für Technologie in Garmisch-Partenkirchen. Er denkt an langfristige Maßnahmen und kurzfristige Ausweichmöglichkeiten.

Das Wetter ist kurzfristig nicht zu beeinflussen. Von daher kann die Hitzewelle als solche durch menschliche Maßnahmen nicht mehr abgemildert werden. Langfristig muss durch Reduktion der Emissionen von klimaschädlichen Treibhausgasen durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe ein weiterer globaler Temperaturanstieg vermieden werden. Das wird dann auch die Intensität von Hitzewellen begrenzen.

Die Städte können kurzfristig ebenfalls nicht die Intensität einer Hitzewelle innerhalb ihrer Mauern verändern. Sie können höchstens kühle Räumlichkeiten für gefährdete Personengruppen bereitstellen und Freibäder möglichst lange offenhalten. Flexible Arbeitszeiten könnten es arbeitenden Personen – wo möglich und machbar – gestatten, die heißesten Stunden des Tages, also circa 15 bis 17 Uhr, zu vermeiden. Sofern möglich, sollten Arbeiten im Freien nachmittags nicht ausgeführt werden. Trinkbrunnen im Innenstadtbereich könnten hilfreich sein.